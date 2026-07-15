Compromís quiere que Ruz se posicione en Elche con los recortes en las bajas laborales

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, abría la caja de los truenos hace solo unos días, cuando dijo que el absentismo laboral es un “cáncer”, y abogó por que los trabajadores de baja cobraran menos. Ahora la portavoz municipal de Compromís, Esther Díez, ha decidido poner en un brete al bipartito de PP y Vox, y llevará una moción al próximo pleno para ver de qué lado se sitúan unos y otros en torno a esta polémica abierta por el jefe de la oposición. Díez, de hecho, incidió en que se trata de “una moción por la defensa de los derechos de las personas trabajadoras, ya que entendemos que esto es especialmente importante en un contexto en el que las derechas atentan públicamente contra la legitimidad de los derechos laborales, tal y como recientemente hemos presenciado con esas declaraciones infames del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que propone recortar el sistema de bajas laborales”.

“Datos mezclados”

La portavoz de la formación valencianista explicó que Feijóo trató la semana pasada de “mezclar datos que no se justifican unos con otros”, y defendió que “una cuestión es el absentismo laboral injustificado, y para el que, desde luego, la Administración pública tiene que poner los medios necesarios para que no se produzca, y otra muy diferente es una baja médica debidamente justificada, que permite a cualquiera persona trabajadora salir adelante en un momento de máxima vulnerabilidad”.

Un obrero trabajando en la obra. / EFE

Bulos

Díez puso el foco en que, “para Compromís, es gravísimo que el PP esté cuestionando este derecho fundamental que ha sido conquistado por las fuerzas trabajadoras después de muchos años de lucha sindical, y, por tanto, entendemos que es nuestra responsabilidad trasladarlo al pleno del Ajuntament d’Elx, para con ello desmentir estos bulos que las formaciones de derecha siguen lanzando con total impunidad contra la clase trabajadora, y cuyo fin no es otro que generar una mayor desigualdad en nuestra sociedad y seguir beneficiando a quienes más privilegios tienen”.

La portavoz de Compromís, Esther Díez. / INFORMACIÓN

Mal estado de la sanidad pública

Por otra parte, señaló, en referencia al PP, que, “con este tipo de declaraciones, lo que hace es ocultar las problemáticas reales que están detrás de esas cifras”. En esta línea, precisó que “hay problemáticas como, por ejemplo, el envejecimiento de la población activa o la precarización del empleo, lo que comporta problemas físicos para las personas trabajadoras, pero también problemas de salud mental, así como los accidentes laborales”, a lo que apostilló que “lo que hay detrás de las cifras a las que intenta acogerse el PP es la realidad del mal estado de la sanidad pública en estos momentos, que retrasa los procesos de recuperación”.

Pronunciamiento del alcalde

Con estos puntos de partida, Esther Díez manifestó que, “en el próximo pleno, exigiremos que el alcalde de Elx, Pablo Ruz, le diga claramente a las personas trabajadoras de nuestro municipio si está a favor de defender o no sus derechos laborales, especialmente en los momentos en que las personas pueden atravesar situaciones más vulnerables, como es una enfermedad o una incapacidad, y que hacen necesario que las administraciones activen el escudo social que pueden protegerles ante situaciones más graves en sus vidas”. Finalmente, concluyó diciendo que “en Compromís lo tenemos clarísimo: ni se tocan ni vamos a permitir que se atente contra los derechos de las personas trabajadoras, y así lo vamos a defender en el pleno del mes de julio, combatiendo esas trampas y esas mentiras que las formaciones de derecha se empeñan en instaurar entre la ciudadanía”.