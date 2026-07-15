El PP tumba las enmiendas del PSOE para el Conservatorio de Elche y acepta las de Vox

"Sin centro de salud para Torrellano y sin Conservatorio de música en Elche". El PSPV-PSOE reprobó este miércoles en medio del debate de las enmiendas presentadas a los presupuestos de la Generalitat que PP y Vox hayan rechazado en las Cortes Valencianas sus dos propuestas de entre las 34 enmiendas para incorporar partidas destinadas a las citadas infraestructuras sanitarias y culturales aunque el PP sí que aceptó la propuesta de los de Abascal de reservar una partida de 400.000 euros para los estudios técnicos y la redacción del proyecto del Conservatorio.

El diputado autonómico del PSPV-PSOE, Ramón Abad, expuso que el resultado de la votación evidencia que el Partido Popular encabezado por Pablo Ruz prioriza los intereses de su formación sobre las necesidades de la ciudad al no respaldar dos actuaciones que, según defendió, son estratégicas para Elche.

A la espera

Abad volvió a recordar, como ya hizo cuando presentó la enmienda, que Ruz anunció hace tres años la construcción de un nuevo centro de salud para Torrellano y que esta iba a ser una de las prioridades de su mandato aunque después el conseller de Sanidad Marciano Gómez saliera a decir que era inviable esta posibilidad.

Sin embargo, los socialistas cargan contra el hecho de que el PP vote en contra de la enmienda que proponía destinar dos millones de euros para impulsar el proyecto, y más después de que los vecinos ya hayan organizado varias movilizaciones a las puertas del edificio sanitario en la plaza Mestre Cutillas reclamando que se requiere una mayor cobertura adaptada a la población actual sobre la que es la pedanía más grande del Camp d'Elx.

Alumnos en una de las aulas del Conservatorio Profesional de Música de Elche / INFORMACIÓN

El diputado socialista sostuvo que esa decisión supondrá que la pedanía continúe sin la infraestructura sanitaria reclamada desde hace años por sus vecinos, pese a las reiteradas reivindicaciones realizadas para dotar a Torrellano de un nuevo centro de salud.

Por su parte, la portavoz de Sanidad del PSPV en las Cortes Valencianas, Yaissel Sánchez, defendió que la confianza en la sanidad pública debe sustentarse en la reducción de las listas de espera y en la apertura de nuevos recursos asistenciales, y no únicamente en anuncios o compromisos políticos.

De la Sanidad a la música

El PSPV también censuró el rechazo a la enmienda destinada a iniciar la construcción del nuevo Conservatorio de Música de Elche, una infraestructura que ha sido anunciada en repetidas ocasiones durante los últimos años sin que se hayan producido avances. El diputado lamentó que la mayoría formada por PP y Vox impidiera a su juicio la propuesta de los socialistas de que se de el primer paso de forma inminente habilitando una partida presupuestaria.

Delegación de competencias

Abad reclamó que la conselleria delegue las competencias en el Ayuntamiento, tras tres años de espera, para que pueda iniciarse la tramitación del nuevo Conservatorio. Asimismo, recordó que durante el presente mandato el Ejecutivo local ha presupuestado la actuación con 5,6 millones de euros a través del programa Edificant, aunque consideró que hasta ahora no ha existido voluntad política suficiente para materializar la infraestructura.

Intereses

El diputado socialista en las propias comisiones de presupuestos cargó contra la bajada del 43% de las inversiones del Consell en obra pública y en referencia al caso ilicitano criticó a la derecha por no apoyar las principales reivindicaciones de la ciudad.