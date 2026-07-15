José Manuel Sabuco se convierte en presidente del Patronato y se marca el reto de ganar difusión para el Misteri dentro y fuera de Elche

El guion se cumplió y José Manuel Sabuco se convirtió este miércoles en el nuevo presidente ejecutivo del Patronato del Misteri d’Elx, en sustitución de Francisco Borja, mientras que Gema Leal Clavel será la vicepresidenta. Les acompañarán en los puestos directivos Luis Martínez Giner como secretario, Aida Martínez Pomares como tesorera y Javier García Mora como archivero. Así se acordó tras la reunión celebrada en la Casa de La Festa, desde donde, posteriormente, se trasladaron a la basílica de Santa María, y, tras la misa de acción de gracias, se materializó la toma de posesión con la subida al camarín de la Patrona de Elche, la Virgen de la Asunción, y la imposición de las medallas e insignias. Con ello, empieza una nueva etapa en la que, como confesó el nuevo presidente, el reto es dar mayor difusión a La Festa no sólo fuera, también dentro de Elche, y, en particular entre las nuevas generaciones.

Los patronos en el camarín de la Virgen de la Asunción. / Áxel Álvarez

Agradecimientos

De hecho, acabada la reunión en la que se hicieron efectivos los nombramientos directivos, y en declaraciones a este periódico, Sabuco aprovechó para agradecer a las tres entidades, tanto al Obispado de Orihuela-Alicante, como a la Generalitat Valenciana y al Ayuntamiento de Elche que hubieran confiado en él para asumir la presidencia de la Junta Rectora. “Es todo un honor que asumo desde una vocación de servicio al Misteri y a Elche”, subrayó. “Ha sido algo no buscado, inesperado y, cuando me convocaron para hacerme la propuesta, no pude decir otra cosa que sí”, añadió.

En este sentido, sostuvo que, “desde desde mi amor al Misteri, desde mi amor a la Maredéu, desde mi compromiso, fue una sorpresa y es un gran honor y una gran responsabilidad la que asumo, pero con una gran alegría, con mucha ilusión, desde una vocación de servicio y con ilusión también por el nuevo equipo que comienza, porque es gente muy conocedora del Misteri, con una motivación y con una ilusión muy grande”.

Un momento de la misa de acción de gracias. / Áxel Álvarez

De la difusión a la basílica

Sabuco señaló que “va a ser una etapa muy bonita y muy fructífera”, y no dudó a la hora de fijar los retos de esta etapa, marcados por dar una mayor difusión a La Festa y por la rehabilitación de la basílicade Santa María. “Uno de los retos principales va a ser la promoción y la difusión”, defendió, a lo que apostilló que “el Misteri todavía sigue siendo un gran desconocido a nivel nacional, a nivel internacional y también me preocupa que lo sea a nivel local”. Por eso, se mostró partidario de “incidir mucho en las nuevas generaciones, también en las personas que han venido de fuera a vivir a Elche, y darles a conocer La Festa e invitarles a participar”. En cuanto a la restauración del templo, avanzó que el apoyo al Obispado, titular de la construcción, va a ser total.

Concierto en Londres

No obstante, será la próxima semana cuando la junta empiece a trabajar, y a fijar objetivos y prioridades, pero con “un trabajo consensuado y en equipo”, alegó. De momento, comenzará esta nueva etapa fuerte, ya que se estrenará como presidente con el concierto que ofrece el Misteri en Londres este viernes. “Será el primer acto en el que esté presente y lo vivo con mucha alegría también de encontrarme con los cantores y con los miembros de la Escolanía, y de poder acompañarles, pero también de poder encontrarme con todas las personas que forman parte de la familia de La Festa, los trabajadores de la casa, los miembros de la tramoya, y todas las personas que hacen posible que cada año en agosto celebremos el Misteri”.

Javier García Mora saluda al alcalde, en presencia de Vicente Martínez y José Manuel Sabuco. / Áxel Álvarez

El alcalde, firme

Por su parte, el alcalde, Pablo Ruz, puso en valor el nombramiento de Sabuco como presidente, destacando que “es un hombre bueno, que conoce La Festa desde su juventud, un hombre afable, un hombre de consenso, un hombre ‘maredeuero’, como buen ilicitano, de familia, de tradición, de generaciones y generaciones, y que lo va a hacer muy bien”. A partir de ahí, siguió defendiendo la actual composición del Patronato frente a las críticas de “politización” y, sobre todo, por la infrarrepresentación de las mujeres, al haber solo dos entre las doce nuevas designaciones, lo que implica que sólo un tercio del Patronato son patronas.

De la ley a la politización

Ruz firmó que la ley tiene “muchas carencias y muchas cosas que no están bien planteadas”, y reiteró el argumento de que “en el Patronato no representamos a ninguna sigla política, esto va el Elche, de la Maredéu y del Misteri, y cuando eso lo entendemos, y me consta que todos lo entendemos, las cosas van bien, y todo lo demás sobra”. Respecto a la paridad, se refugió en que “la vicepresidenta es una mujer, la responsable de la comisión económica es una mujer, y estamos por otras cosas, no para hacer política”.

Código de vestimenta

La polémica del día, en cualquier caso, en esta ocasión vino por la circular en la que se daban recomendaciones sobre el código de vestimenta. “Esta tarde -por el miércoles- celebraremos la toma de posesión de los nuevos patronos de la Junta Rectora y, a continuación, la misa de acción de gracias en la basílica de Santa María, seguida del acto de imposición de la medalla y la insignia del Patronato del Misteri d'Elx. Por ello, te traslado la recomendación de vestimenta para el conjunto de los actos. Para las señoras, traje de cóctel. Para los caballeros, chaqueta y corbata”. Una recomendación que incomodó en ciertos sectores.

El currículum

José Manuel Sabuco Mas (Elche, 1971) es licenciado en Geografía e Historia y Graduado en Trabajo Social por la Universidad de Alicante, y desde 1996 trabaja como técnico en Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante. En el año 2000 entró a formar parte de la junta directiva de la Sociedad Venida de la Virgen, ocupando los cargos de archivero, vicepresidente y presidente, puesto que desempeñó entre 2016 y 2023, un periodo en el que las celebraciones patronales de invierno obtuvieron la declaración de Fiestas de Interés Turístico Autonómico y de Bien de Interés Cultural Inmaterial.

Además, es miembro del consejo asesor de la Cátedra Misteri d’Elx de la Universidad Miguel Hernández (UMH), miembro de la junta de gobierno del Museo de la Virgen de la Asunción, y coordinó entre los años 2000 y 2015 la revista “Soc Per a Elig”, donde ha publicado numerosos artículos de investigación histórica. En 2005 fue comisario de la exposición “Origen Tradicional del Misteri: la Venida de la Virgen” y en 2015, de la muestra “Sociedad Venida de la Virgen, 150 años de Historia”.

Desde 2022

Asimismo, es el autor de “Historia del Santísimo Cristo de Zalamea de Elche”, editado por el Patronato Histórico Artístico y Cultural de Elche y la Cofradía del Santísimo Cristo de Zalamea en 2005, y hermano fundador de la Mayordomía del Santísimo Corpus Christi. En 2007 fue el trencaor del Guió Viernes Santo; en 2018, caballero electo del Misteri, y desde 2022 pertenece a la Junta Rectora del Patronato, designado por el Obispado.