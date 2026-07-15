La mirada de la Maredéu anuncia las Fiestas de Elche al clásico estilo art nouveau

Si en 2025 la imagen de la patrona de Elche lucía de perfil acogiendo en su manto a las Reinas y Damas, a los cantores del Misteri y a los Moros y Cristianos, este 2026 la mirada de frente de la Maredéu protagonizará el cartel de las Fiestas de Agosto en un cartel con un lenguaje cercano al art nouveau, muy empleado a principios del siglo XX, y con guiños a lo que hace importante a la ciudad y a sus celebraciones en honor a la Virgen de la Asunción.

La expectación fue máxima este miércoles por la mañana en el salón de plenos del Ayuntamiento momentos antes de que se desvelase en qué formato se anunciará el programa. El afortunado, por desginación del bipartito de PP y Vox, fue el artista ceramista Fran Segura, albaterense afincado en Málaga y conectado con la ciudad por tener raíces ilicitanas por su abuela, así como por haber estudiado en la Universidad Miguel Hernández y haber visto las representaciones del Misteri d'Elx en innumerables ocasiones, como reconoció el alcalde, Pablo Ruz, para dar más peso a la justificación del encargo.

Fran Segura le explica detalles del cartel al alcalde, Pablo Ruz / Áxel Álvarez

Del Domingo de Ramos al Misteri

El autor, que también fue el encargado del cartel del pasado Domingo de Ramos, quiso fijar el foco de la composición en la patrona, y confesó que buscaba reproducir ese rostro, "sereno y enigmático" del escultor José Capuz emergiendo sobre un intenso azul, denominado real, como referencia a la realeza de la Virge. Al hilo, incidió en que si La Festa es "la mayor ofrenda que el pueblo ilicitano puede hacerle a su patrona", esa ofrenda está construida con la suma de muchas otras, partiendo de que sobre la cabeza de la Virgen asciende la Palmera de la Virgen desde la torre de la basílica de Santa María remitiendo a ese instante al final del 13 de agosto en el que la noche se hace día en la Nit de l'Albà.

Estrellas

De una forma curiosa, y haciendo gala de su especialidad, Segura ha incorporado en el cartel piezas de cerámica que simulan las estrellas de seis puntas idénticas a las de la corona de la Maredéu, detalles que destacó Ruz asegurando que es el primer cartel que apuesta por combinar esta disciplina con el acrílico, poniendo en valor un recurso que conecta directamente con el lenguaje artístico del autor durante los últimos años, teniendo en cuenta que tiene una trayectoria profundamente vinculada al arte sacro tras especializarse en Cerámica Artística por la Escuela de Arte Dionisio Ortiz de Córdoba, lo que le ha llevado a que sus obras para hermandades e instituciones de toda España sean reconocibles.

Así las cosas, dentro de esas estrellas se reúnen la Magrana como emblema del Misteri, la Batalla de las Flores, los cascos moro y cristiano y la tradición de los Pobladores, evocando al mismo tiempo el legado íbero de la ciudad con la Dama de Elche.

Después de que la concejala de Festejos, Inma Mora, repasase la tradición del autor, el propio artista explicó a este diario que el Ayuntamiento le hizo el encargo dejándole libertad casi plena, ya que la idea que les trasladaron a nivel municipal es que la apuesta no fuese abstracta.

Homenaje

Confesó, eso sí, que este trabajo ha sido para él "un motivo de especial responsabilidad", tanto por la proyección nacional de la celebración como por el privilegio de que una obra suya represente la identidad festiva de la ciudad. Explicó que disfrutó del proceso creativo tanto como espera que los ilicitanos disfruten de las fiestas, de ahí que tuviera claro desde el primer momento que el cartel debía ser, ante todo, un homenaje a la Mare de Déu, convertida en el eje emocional de una composición concebida como la gran ofrenda del pueblo a su patrona.

Ruz insistió en que "celebrar la fiesta es mucho más que el ocio; es algo estructural, algo del alma", tras elogiar la capacidad de Segura para captar la mirada "enigmática" de la imagen de la Virgen, una expresión que definió como uno de los rasgos más difíciles de trasladar al lienzo. Además, reveló que la imagen utilizada como referencia corresponde a la procesión del 29 de diciembre durante las fiestas de la Venida y no a la del 15 de agosto, un guiño con el que quiso recordar que, en Elche, "sin diciembre no hay agosto".

Cartel completo de Fran Segura que combina el acrílico con la cerámica / INFORMACIÓN

Asistentes

Además de miembros de la corporación municipal, al encuentro acudieron representantes de colectivos sociales y festeros de la ciudad como el presidente de la Gestora de Festejos Populares, Fernando Jaén, acompañado de las Reinas y Damas de este 2026, así como el presidente de la Asociación de Carretilleros y Tradiciones de Elche, Jaime Sánchez, o el presidente de la Junta Mayor de Cofradías, Joaquín Martínez, entre otros.