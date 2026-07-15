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De la sardinada a la serenata: así celebra Santa Pola los días grandes en honor a la patrona de los marineros

La villa ofrenda a la Virgen del Carmen este miércoles y los actos concluirán este jueves con el homenaje a las gentes del mar, la procesión y el castillo de fuegos artificiales

Procesión de la Virgen del Carmen en Santa Pola en 2019

Procesión de la Virgen del Carmen en Santa Pola en 2019 / ANTONIO AMOROS.

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J. R. Esquinas

J. R. Esquinas

Santa Pola

La patrona de los marineros, la Virgen del Carmen, vuelve a reunir a cientos de vecinos y visitantes en Santa Pola en unos días grandes para la villa marinera. La programación de la Cofradía de Pescadores y el Ayuntamiento llega a una de las partes más intensas este miércoles a partir de las 20.30 horas con la tradicional ofrenda floral cuya comitiva partirá desde la plaza de la Glorieta hasta la capilla del puerto, donde instituciones, colectivos y particulares depositarán sus flores.

Posteriormente, la imagen recibirá una serenata en la carpa instalada en la plaza de la Constitución, mientras que la jornada concluirá a la medianoche con una mascletà nocturna en la avenida Fernando Pérez Ojeda.

Fin de semana

Las celebraciones comenzaron el pasado fin de semana con la tradicional sardinada popular y un concierto dando inicio a unas fiestas que cada año reafirman la profunda devoción que la villa mantiene hacia la patrona de las gentes del mar y su estrecha relación con la tradición marinera. Este jueves tendrá lugar la parte central del programa en una jornada que rendirá homenaje a quienes han dedicado toda una vida en la barca y a quienes tristemente ya no están.

Misa

Al tratarse de festividad local, la jornada comenzará a primera hora de la mañana. A las 8 horas, la Cofradía de Pescadores homenajeará a los jubilados del mar en la capilla de la Virgen del Carmen. Una hora después, a las 9 horas, se celebrará la Solemne Misa en la plaza de la Constitución.

Ofrenda

Tras la eucaristía tendrá lugar uno de los momentos más simbólicos de la jornada: la ofrenda floral en la dársena del puerto en memoria de los marineros fallecidos, un acto que cada año reúne a familiares, representantes institucionales y vecinos para recordar a quienes dedicaron su vida al mar.

Programa de las fiestas de la Virgen del Carmen de Santa Pola

Programa de las fiestas de la Virgen del Carmen de Santa Pola / INFORMACIÓN

La celebración continuará por la noche. A las 21 horas, los integrantes de la Comparsa Pescadores portarán a hombros la imagen de la Virgen del Carmen desde su capilla para recorrer en procesión el puerto pesquero, uno de los actos con mayor arraigo y participación popular de las fiestas.

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El programa concluirá a las 23.30 horas con el tradicional castillo de fuegos artificiales que se disparará desde el espigón de la playa de Levante y que pondrá el broche final a una jornada muy esperada por los santapoleros.

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