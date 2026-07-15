Así puedes acceder a una de las 210 localidades gratis para los actos más emblemáticos de las Fiestas de Elche

Queda menos de un mes para el inicio de las Fiestas de Agosto de Elche, y el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Participación, ya ha aprobado las bases del sorteo de las 210 localidades que serán distribuidas en seis actos, considerados como los más representativos de toda la ciudad. Concretamente, se pondrán a disposición de la ciudadanía 50 localidades para la Entrada Mora, 50 para la Entrada Cristiana, 40 para la Embajada, 50 para la Charanga y diez para las representaciones del Misteri d'Elx los días 11 y 12 de agosto. El plazo de inscripción permanecerá abierto desde este miércoles y hasta el 28 de julio, ambos días incluidos, y las solicitudes podrán realizarse exclusivamente a través de la página web www.elche.es/sorteo.

Misteri

Las entradas para las representaciones de agosto del Misteri d'Elx salieron a la venta el pasado miércoles 8 de julio para los socios protectores. La venta general comenzó el viernes 10 de julio y, en la Casa de La Festa, la presencial arrancó este lunes. Los precios oscilan desde los 10 euros hasta los 60 según el día y la zona elegida, y las localidades podrán adquirirse a través de la página web oficial del Misteri d'Elx que enlaza con la plataforma de venta de El Corte Inglés.

Acceso gratuito

Como ocurre cada año, las representaciones del 14 y 15 de agosto son de acceso gratuito hasta completar aforo en la basílica de Santa María para celebrar La Vespra y La Festa entre la intensa jornada de la Roà y el día de la patrona. Sin embargo, también hay una parte de la población que prefiere acudir a los ensayos previos, con entrada, para ahorrarse contemplar el drama en las horas centrales de calor. Por ello, los días 11 y 12 de agosto, los ilicitanos y visitantes podrán acudir a la basílica a las escenificaciones de las 22.30 horas. También habrá ensayo el 13 de agosto, en este caso, a las 17.30 horas.

Resultados

El sorteo de las localidades promovido por el Ayuntamiento tendrá lugar el 30 de julio mediante una aplicación informática de selección aleatoria, como se ha realizado en años anteriores, y bajo la supervisión del personal funcionario municipal. Los resultados se publicarán el 31 de julio a través de la página web y las personas agraciadas recibirán un correo electrónico con la información necesaria para poder recoger sus invitaciones. Los requisitos para participar son únicamente estar empadronado en cualquier punto del término municipal de Elche y tener más de 16 años.

La edil de Participación, Loli Serna, informa de las localidades para las Fiestas Patronales de Elche. / INFORMACIÓN

Sorteo

Cada persona podrá inscribirse para participar en varios sorteos, aunque únicamente podrá resultar agraciado en uno de ellos, con el objetivo de que estas localidades puedan llegar al mayor número posible de ciudadanos.

Oportunidades

La edil de Participación, Loli Serna, destacó que "queremos que el mayor número posible de ilicitanos pueda disfrutar de algunos de los actos más demandados de nuestras fiestas y hacerlo a través de un procedimiento transparente y con las mismas oportunidades para todos”.

Invitaciones

Una vez se haya resuelto el sorteo, las invitaciones se deberán recoger en la Concejalía de Participación, situada en la plaza Menéndez Pelayo, número 2, en horario de 8.30 horas a 13.30 horas. Las localidades que no sean retiradas dentro del plazo establecido serán reasignadas a las personas que formen parte de la lista de reserva.

Proceso transparente

El objetivo es ofrecer y garantizar a todos los ilicitanos e ilicitanas la posibilidad de disfrutar de las fiestas desde un lugar privilegiado mediante un procedimiento transparente y accesible para toda la ciudadanía, destacó la concejala.

Iniciativa

Serna animó a todos los ciudadanos a participar en esta iniciativa y subrayó que "seguimos trabajando para impulsar unas fiestas cada vez más participativas, en las que todos los ilicitanos puedan disfrutar de nuestras Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Asunción".