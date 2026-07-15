La inteligencia artificial y la nutrición se alían en una aplicación impulsada por la UMH de Elche

Nutripilot AI es el nuevo proyecto impulsado por el antiguo alumno de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche Bernardo Ordiñana que combina los buenos hábitos con la inteligencia artificial. Esta innovadora aplicación, ya disponible en Google Play y App Store, trata de ayudar a deportistas de resistencia a transformar datos reales sobre entrenamientos, perfil individual, rutas, intensidad, duración y condiciones ambientales en decisiones prácticas sobre hidratación, suplementación y nutrición. Es más, esta pequeña herramienta contará con el asesoramiento científico de los colaboradores e investigadores del Área de Nutrición y Bromatología de la UMH Enrique Roche y Néstor Vicente.

Objetivo

Esta aplicación, nacida en Alicante, pretende desarrollar soluciones a través de la inteligencia artificial aplicadas a la suplementación deportiva. A través de ella, los deportistas podrán planificar qué tomar, cuándo y cómo adaptarlo a su estategia según las variables de duración, intensidad, clima, perfil y tipo de competición.

Compromiso

La plataforma no busca sustituir el criterio profesional, sino más bien convertir la información compleja en decisiones claras, accionables y adaptadas al contexto real del deportista. Con esta nueva fase, la compañía refuerza su compromiso con una visión donde tecnología, ciencia y deporte trabajan juntos para ofrecer soluciones más precisas y prácticas a ciclistas, triatletas o deportistas de resistencia.

Colaboración

Esta colaboración con la UMH supone conectar el desarrollo tecnológico de Nutripilot AI con el conocimiento académico, la investigación aplicada y el criterio experto en nutrición deportiva y rendimiento, reforzando el vínculo que se establece con la universidad y el tejido emprendedor que surge de sus egresados.

Enrique Roche

Los investigadores de la UMH Enrique Roche, investigador principal del proyecto, y Néstor Vicente cuentan con una amplia trayectoria en investigación y práctica aplicada en nutrición deportiva. Por un lado, Roche es catedrático de Nutrición del Departamento de Biología Aplicada de la UMH y doctor en Biología por la Universidad de Valencia. Ha desarrollado parte de su carrera investigadora en centros internacionales como la Universidad de Ginebra, en Suiza, y la Universidad de Montreal, en Canadá, centrando su trabajo en nutrigenómica, ciencia que estudia la relación entre la dieta y la respuesta genética.

Trayectoria

Desde que pisó la UMH, sus líneas de investigación abarcan la nutrición aplicada a la salud y el deporte, el desarrollo de nuevos abordajes para la obesidad y la validación científica de suplementos deportivos con estudios como el desarrollado sobre el zumo de granada y el rendimiento en deportistas de fondo. Además, no solo cuenta con este largo historial profesional, sino que además es autor de numerosas publicaciones científicas.

Néstor Vicente

La trayectoria de Néstor Vicente-Salar no se queda atrás. Es doctor en Biología Molecular y profesor e investigador del Área de Nutrición y Bromatología de la UMH, además de dietista-nutricionista colegiado. Cuenta con un amplio recorrido como experto en nutrición deportiva de alto rendimiento: fue nutricionista del Elche CF desde 2014 y hasta el 2021, y ha asesorado a tenistas profesionales del circuito internacional, entre ellos Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Mariano Navone o David Ferrer, colaborando recientemente en torneos como el Mutua Madrid Open.

Propósito

El impulsor de este proyecto y exalumno de la UMH Bernardo Ordiñana afirma que “para nosotros es muy importante que Nutripilot AI crezca sobre una base científica sólida. Queremos facilitar soluciones reales a los deportistas, ayudándoles a saber qué tomar, cuándo hacerlo y cómo adaptar su estrategia a cada entrenamiento o competición”.