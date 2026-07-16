El Ayuntamiento sitúa ahora el inicio de las obras de la ampliación de Elche Parque Empresarial en el primer trimestre de 2027

Diez años largos. Ese es el tiempo que lleva tramitándose la ampliación de Elche Parque Empresarial, en el conocido como sector E-19, pensada inicialmente para la expansión de Tempe -la empresa comercializadora del calzado y los complementos que el grupo Inditex destina a marcas como Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka o Stradivarius- aunque, después de tanto tiempo, se ha tenido que modificar el proyecto para dar respuesta a las necesidades de las empresas en estos momentos, con parcelas más pequeñas. Más después de que Tempe se decantara por Parc Sagunt. No obstante, parece que, por fin, dos lustros después, el final a esta larga y farragosa tramitación está más cerca.

El proyecto de ampliación de Elche Parque Empresarial. / INFORMACIÓN

En paralelo

Hasta el extremo de que el consejo de administración de la empresa pública Pimesa aprobó este jueves la presentación ante el Ayuntamiento de Elche del proyecto de reparcelación, para que salga a información pública, y, al mismo tiempo, iniciar los trámites para la redacción de los pliegos de condiciones de las obras de urbanización en paralelo. Con ello, lo que se persigue es que la ejecución sobre el terreno pueda comenzar en el primer trimestre de 2027, ni más ni menos que once años después desde que se activara el procedimiento de ampliación del parque empresarial, aunque supeditada a la inscripción registral de la reparcelación, que es la que condicionará definitivamente la firma del acta de replanteo y, por tanto, el inicio de la ejecución.

El hecho de que la adjudicación se realice mediante un procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, que suele implicar un plazo aproximado de seis meses, es lo que lleva a Pimesa a estimar que la adjudicación, en circunstancias normales, coincidirá prácticamente con la inscripción en el Registro de la reparcelación.

El área empresarial desde el vial, con uno de los espacios dedicados a aparcamiento. / INFORMACIÓN

Más de 569.000 metros cuadrados

Todo en un sector que se desarrolla como una unidad de ejecución única, con una superficie de los terrenos objeto de programación de 569.260 m². Mientras, la edificabilidad total del sector es de 305.339 m², de los que 256.727 m² son de uso industrial y 48.612.91 m² de uso terciario. Asimismo, 136.284 metros cuadrados corresponderán a la red viaria, 139.471 se reservarán para zonas verdes y otros 17.241 serán para equipamientos públicos. El proyecto incluye una urbanización integral con nueve viales principales, siete rotondas, ocho viales de plataforma compartida, dos áreas de estacionamiento, carril bici y la ejecución de todas las redes de abastecimiento, saneamiento, drenaje, electricidad, telecomunicaciones, alumbrado público, jardinería, riego y mobiliario urbano.

El aspecto que tendrán las zonas verdes, tras las obras de urbanización. / INFORMACIÓN

Agilizar al máximo

Fue el pasado 3 de julio cuando Consultores Asociados Ingeniería y Urbanismo SLP, adjudicataria del contrato de asistencia técnica para la redacción de la documentación necesaria para la programación, reparcelación y ejecución del desarrollo de la actuación integrada del sector E-49 y de dirección de obra finalizó la redacción del proyecto de reparcelación. Ahora, dos semanas después, Pimesa ha activado la tramitación para que pueda salir a exposición pública cuanto antes y, de este modo, agilizar al máximo el proceso.

El gerente de Pimesa, Antonio Martínez; el edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler; y el alcalde, Pablo Ruz, este jueves. / INFORMACIÓN

Una actuación cifrada en 42,6 millones más IVA

En este sentido, el proyecto de reparcelación actualiza las cargas de urbanización del Programa de Actuación Integrada (PAI), incluyendo en las cargas variables el nuevo importe de las tasaciones de edificaciones, construcciones e instalaciones incompatibles con el planeamiento y de valoración de cultivos, plantas ornamentales e infraestructuras de riego. El total actualizado asciende a 42,6 millones de euros, a lo que habría que sumar el IVA, lo que elevaría el importe hasta los 51,5 millones.

De ese total, 37,5 millones sería lo que se correspondería al importe por el que saldría a licitación la ejecución de las obras, lo que con el IVA implicaría llegar a los 45,3 millones. El alcalde, Pablo Ruz, no en vano, puso el foco este jueves, poco antes del consejo, en que “supondrá probablemente la mayor inversión de la historia de la ciudad en un espacio industrial”, celebrando que, por fin, tras dos lustros, el proceso encare su recta final.

La forma en la que se ha proyectado la ampliación de Elche Parque Empresarial. / INFORMACIÓN

Hasta 2,1 millones en indemnizaciones

Por otra parte, las indemnizaciones, tras los recursos presentados, pasan de los 958.936 euros del PAI a los 2,1 millones de euros de la reparcelación, cantidades a las que habría que sumar el IVA, mientras que el canon a la EPSAR se mantiene en 309.213 euros. Es más, el presupuesto de las cargas de urbanización sube en 1,2 millones de euros aproximadamente. Por una parte, porque, tras la aprobación definitiva del PAI, se incrementó el valor del suelo en situación de origen beneficiando a las personas que optaran por no adherirse; y se modificaron ligeramente los valores de repercusión de suelo utilizados en los cálculos de la memoria de viabilidad económica.

Junto a ello, se incluyeron indemnizaciones por construcciones que no se habían tenido en cuenta, que es lo que explica esa variación. Sin embargo, y como contrapartida, se redujeron las cargas de urbanización en un 0,8 %, porque, al mismo tiempo, se quedó fuera del coste la rehabilitación de la Casa de la Mina, también conocida como Torre Ibarra, propiedad en estos momentos de la empresa municipal Pimesa, que, además, actúa como agente urbanizador de la ampliación.

La Casa de la Mina, con el vallado que la cerca, tal y como aparece en el proyecto de rehabilitación. / INFORMACIÓN

Restauración de la Casa de la Mina

Una restauración la de la Casa de la Mina centrada en una primera fase en las cubiertas y fachadas y que, con un plazo de ejecución de cuatro meses y un presupuesto de 637,669 euros, pretendía frenar el deterioro de la construcción, a expensas de una intervención más amplia, una vez decidido su uso. Ahora, una vez que queda fuera de las cargas de urbanización, el conjunto compuesto de varios edificios construidos en diferentes fases, desde el siglo XIX y hasta los años cincuenta del siglo pasado, con una casa principal que responde al tipo de alquería clásica del Camp d’Elx, pasará manos del Ayuntamiento, al estar dentro de lo que está calificado como zona verde, y será la Administración local la que asuma estos gastos. Sea como fuere, la idea es que, en lugar de ejecutar la restauración por fases, se espere a tener definido su uso, y, a partir de ahí, acometer la actuación completa, como explicó el gerente de Pimesa, Antonio Martínez.

Infraestructuras hidráulicas

Por otra parte, el alcalde de Elche destacó que uno de los aspectos más reseñables de la actuación será la ejecución de más de cinco millones de euros en infraestructuras hidráulicas, con la construcción de dos grandes depósitos de laminación capaces de almacenar temporalmente más de 110.000 metros cúbicos de agua, mejorando la seguridad frente a episodios de lluvias intensas y reforzando la sostenibilidad de todo el ámbito. Por su parte, el vicealcalde y concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, hizo hincapié en el modelo de gestión desarrollado por Pimesa, ya que la gestión directa por parte de la sociedad municipal permite que el beneficio del urbanizador sea del 0 %, destinando todos los recursos íntegramente a la urbanización del sector.