El Club Náutico de Santa Pola brilla en el Campeonato Autonómico de Beach Sprint de Torrevieja

Torrevieja acogió los días 11 y 12 de abril una nueva edición del Campeonato Autonómico de Beach Sprint, una competición marcada por el alto nivel de los participantes y por la igualdad en las diferentes pruebas, que ofrecieron un gran espectáculo durante todo el fin de semana.

Además de poner en juego los títulos autonómicos, la cita sirvió como antesala del Campeonato de España de Beach Sprint, que tendrá lugar también en Torrevieja los días 7, 8 y 9 de agosto.

El Club Náutico de Santa Pola, protagonista en el Campeonato Autonómico de Beach Sprint de Torrevieja. / INFORMACIÓN

La competición autonómica se convirtió así en una excelente oportunidad para que los deportistas midieran su estado de forma en el mismo escenario en el que se disputará la cita nacional.

El Club Náutico de Santa Pola completó una brillante actuación, destacando especialmente Xavier Torres Montoro, quien firmó uno de los grandes hitos del campeonato al conseguir un doble oro en la modalidad de skiff masculino.

El deportista se proclamó campeón tanto en la categoría absoluta como en la categoría juvenil, logrando un resultado excepcional que confirma su excelente progresión y lo sitúa como uno de los referentes de cara al próximo Campeonato de España.

Medallero del Club Náutico de Santa Pola

Doble oro en Skiff Masculino Absoluto y Juvenil: Xavier Torres Montoro.

Xavier Torres Montoro. Oro en Skiff Veterano Femenino: Ana Belén Sempere Sempere.

Ana Belén Sempere Sempere. Plata en Doble Veterano Mixto: Ana Belén Sempere Sempere y Adrián Lledó Oliver.

Ana Belén Sempere Sempere y Adrián Lledó Oliver. Plata en Skiff Cadete Masculino: Adrián Lledó Montiel.

Adrián Lledó Montiel. Oro en Doble Juvenil Femenino: Raquel y Laura.

Estos resultados ponen de manifiesto el excelente trabajo que desarrolla el Club Náutico de Santa Pola en todas las categorías, desde la base hasta veteranos, y consolidan a la entidad como uno de los referentes del Beach Sprint en la Comunidad Valenciana.

Mapa del Club Náutico Santa Pola.

Con este brillante balance, el equipo del Club Náutico de Santa Pola regresa de Torrevieja con la mirada puesta en el Campeonato de España, donde volverá a competir en la misma playa con el objetivo de trasladar estos magníficos resultados al ámbito nacional.