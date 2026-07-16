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Infraestructuras

Compromís da por perdido este mandato el centro social de El Altet, en Elche, por la falta de cesión del suelo

La coalición reprocha a PP y Vox que no haya previsión de iniciar obras pese a que que en el anterior mandato se quedó redactado el proyecto

Esther Díez con Jorge Gómez, representante de Compromís en el distrito de El Altet, sobre los terrenos del edificio

Esther Díez con Jorge Gómez, representante de Compromís en el distrito de El Altet, sobre los terrenos del edificio / INFORMACIÓN

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J. R. Esquinas

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Elche

En el limbo. Compromís acusó este jueves al bipartito de PP y Vox de tener en un cajón el proyecto del futuro centro social para El Altet que se preparó hace cuatro años, según la portavoz del grupo municipal, Esther Díez, quien le reclamó directamente al alcalde de Elche, Pablo Ruz, que impulse la construcción de la infraestructura prevista en la avenida Dama d'Elx

Díez aseguró que el proyecto quedó finalizado a finales de 2022 mientras que lo que sí que hizo el Ayuntamiento el pasado marzo fue resolver el contrato a la empresa que debía ejecutar la dirección de las obras, reconociendo que se había cumplido el plazo sin que hubieran habido avances al respecto. Díez atribuyó esta situación a la falta de resolución de las cesiones de suelo con la Generalitat por parte del Ejecutivo local para implantar el edificio.

Demandas

A su juicio, esta circunstancia provocará que el mandato se acabe sin que este espacio social sea una realidad pese a las demandas vecinales en los últimos años. Hace justo unos días el PSOE exponía los problemas con la climatización en instalaciones municipales como la de la citada pedanía e incluso trasladaban carteles instalados en este lugar de encuentro en la calle Armada Española en los que residentes afeaban que tenían que utilizar ventiladores con pilas en verano e incluso llevarse estufas de casa en invierno por la falta de acondicionamiento, así como la ausencia de servicios como una cantina desde hace cuatro años, lo que ha llevado a los residentes a movilizarse en más de una ocasión por esta cuestión.

Jorge Gómez, representante de Compromís en el distrito de El Altet, y la edil Esther Díez

Jorge Gómez, representante de Compromís en el distrito de El Altet, y la edil Esther Díez / INFORMACIÓN

Ocho aulas

Desde la coalición valencianista recordaron que el futuro edificio, si no hay cambios, está proyectado para albergar ocho aulas destinadas a actividades, un salón de usos múltiples y tres talleres. Asimismo, defendieron que los centros sociales previstos para esta pedanía así como el de Arenales del Sol, inaugurado en julio de 2024, y el de Torrellano, en plena ejecución iniciada con el actual bipartito, constituían actuaciones prioritarias para mejorar los servicios de estas pedanías.

Díez defendió que los trabajos de las tres infraestructuras se iniciaron durante el anterior mandato de PSOE y Compromís con el objetivo de dotar a los principales enclaves del Camp d'Elx de infraestructuras acordes a las necesidades de la población.

Reuniones

Jorge Gómez, representante de Compromís en la Junta de Distrito de El Altet, apostilló también en un encuentro con Díez que es crucial contar con este espacio para acoger tanto la actividad municipal como la de las asociaciones de la pedanía. Según señaló, las entidades necesitan unas instalaciones adecuadas para desarrollar reuniones, talleres y otras actividades.

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Gómez también reprochó a Ruz que haya incluido esta actuación en distintos presupuestos sin que se haya materializado ningún avance y reclamó que el gobierno municipal atienda las demandas de los vecinos de El Altet antes de que finalice el mandato.

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