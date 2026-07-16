Elche encadena dos meses de récord en ocupación hotelera gracias al empuje del turismo vacacional

Dos meses de récord en el que se están pulverizando todos los registros en ocupación hotelera, sobre todo gracias al empuje del turismo vacacional, típico ya en estas fechas. O, al menos, eso es lo que se desprende del balance presentado por la Asociación de Empresas Turísticas de Elche (AETE), con las cifras correspondientes a junio. De hecho, en el sexto mes del año se registró una tasa de ocupación hotelera del 91,2%, el valor más alto de lo que va de año y que supera en 1,4 puntos porcentuales la cifra del ejercicio anterior. Además, es la tasa más elevada para junio de la serie histórica. Unos guarismos que confirman la tendencia de mayo, cuando se llegó a una tasa de ocupación hotelera del 90 %, superando en 2,8 puntos la alcanzada en el mismo mes de 2025 y que también es fue la más alta del año, solo sobrepasada ahora por los números de junio.

Turistas extranjeros bajan del trenet turístico de Elche, en imagen de archivo. / Áxel Álvarez

Fines de semana

Desde la patronal turística ilicitana, en este sentido, tacharon de “excelentes” las ocupaciones durante los fines de semana, con tasas medias superiores al 95%. “Las condiciones meteorológicas, con predominio de días despejados y calor han potenciado las reservas”, sostuvieron desde AETE.

Amortiguando la subida de costes

También el precio medio por habitación fue el alza, con 97,48 euros, que supone un incremento de 4,84 euros frente a la tarifa de hace un año. Esta subida de precios permite a las empresas turísticas hacer frente a la subida de costes que vive el sector. Ahora bien, el incremento es mayor si se compara con mayo, cuando el precio medio por habitación fue de 86,26 euros, lo que conllevó un crecimiento de 5,66 euros respecto a la tarifa de 2025. No obstante, desde el colectivo ya dejaron claro hace un mes que, en muchos casos, se sigue sin compensar el aumento de costes a los que se enfrentan las empresas hoteleras en estos momentos. Entre otras cosas, porque márgenes continúan viéndose presionados por la inflación y el incremento de los costes laborales.

Un guía explica a los turistas en la Glorieta la historia del hallazgo de la Dama de Elche frente a una réplica. / Áxel Álvarez

Es más, la presidenta de AETE, Lucía Candel, ya alertaba en mayo que, a los gastos a los que tienen que hacer frente los hoteles, se suman las dificultades con las que se topan a la hora de encontrar trabajadores formados y comprometidos con el sector, algo que, sin embargo, como matizó, sí están contribuyendo a paliar ciclos formativos como los que ofrece el IES Tirant lo Blanch, aunque los altos índices de absentismo laboral y la alta rotación de empleados aún es un hándicap.

La presidenta de AETE, Lucía Candel. / INFORMACIÓN

Vacaciones y negocios

Por otro lado, como ya ocurrió en mayo, fue el turismo vacacional el que más tiró de los datos, hasta el extremo de representar el 55,6 % de los visitantes a lo largo del mes pasado, por encima de los viajeros de negocios, que se quedaron en el 44,4%. La proporción, así las cosas, fue ligeramente superior a la de un mes antes, cuando el segmento vacacional implicó el 54,5 %, mientras que la clientela de negocios estuvo en el 45,5 %, una tendencia que en los meses de invierno, por motivos lógicos, se suele invertir, pese a los esfuerzos del sector para desestacionalizar el turismo en Elche.

Por lugares de origen, también se repitió a grandes rasgos el patrón. Los viajeros, en su mayoría, procedían de España (57,9 %), mientras que los mercados internacionales suponen el 42,1% de los clientes, con los procedentes del Reino Unido representando un 22,3 %, algo que el Ayuntamiento de Elche quiere reforzar. De ahí, el concierto del Misteri previsto para este mismo viernes en Londres. A partir de ahí, se situaron los llegados de Francia (17,5 %), Italia (10,2 %), Alemania (8,3 %), Países Bajos (7,1 %), Bélgica (5,5 %), Irlanda (5,3 %), Suecia (3,3 %) o Polonia (3,1 %). En esta ocasión, y en comparación con los datos de mayo, la proporción de visitantes nacionales es mayor, ya que un mes antes se quedó en el 55,4 %.

Aeropuerto

Ahora bien, pese al mayor peso del visitante español, desde AETE siguen poniendo el foco en la importancia del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández para tratar de que continúe despegando el turismo en la capital del Baix Vinalopó. Tanto es así que destacaron que la terminal sumó en junio 2.123.528 pasajeros, con un crecimiento interanual del 10,5% y un acumulado en 2026 que ya se sitúa por encima de los 10 millones. Desde la patronal siempre han sido conscientes de que solo una parte de esos viajeros termina visitando Elche, pero consideran que el crecimiento constante del aeropuerto está actuando como un importante motor para la llegada de turistas a la ciudad y contribuye decisivamente a la buena evolución del sector hotelero.

Cuestión al margen son los problemas de conexiones, en particular, por los problemas a la hora de disponer de un taxi en Elche en las épocas de más trasiego turístico, aunque las medidas adoptadas en los últimos tiempos han permitido aliviar algo la situación, aunque el problema persiste.

Perspectivas

“Las sensaciones para julio son positivas y se prevé que continúe la senda que caracteriza este año, con ocupaciones y precios estables respecto al interanual”, sentenciaron desde la patronal turística de Elche con los datos de junio bajo el brazo. Ahora bien, admitieron que “las incertidumbres del panorama bélico internacional pueden, sin embargo, alterar este escenario y ensombrecer una campaña de verano que ha comenzado con buen pie”.