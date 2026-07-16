Elche homenajea a Felipe Dobón con una rotonda en Las Bayas y a Rosario Rodes con un jardín en Valverde

La junta de gobierno local dio luz verde este jueves en Elche a una nueva designación para dos espacios que se encuentran en las pedanías ilicitanas de Las Bayas y Valverde, en concreto, una plaza y un jardín. Así las cosas, la plaza-rotonda situada en la entrada de Las Bayas se llamará a partir de ahora Plaza de Felipe Dobón Chisbert. En esta misma línea, en Valverde se aprobó la denominación del recinto ajardinado que existe en el lateral de la parroquia Santa Ana, justo en la calle San Miguel de Salinas, como Jardín de Rosario Rodes Alonso.

Las Bayas

El bipartito decidió nombrar la rotonda situada en Las Bayas en honor a Felipe Dobón Chisbert, vecino de esta partida rural que supera los 3.000 habitantes. Dobón cuenta con una extensa labor realizada durante décadas en beneficio de la pedanía, como recoge su biografía publicada en el Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández, en la que se destaca su trabajo como administrativo en la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos en la calle Puente Ortices. Además, ayudó al topógrafo José Picó Ripoll en la elaboración del catastro parcelario del término municipal a mano alzada. También destacó como impulsor de la construcción de la ermita de Las Bayas y como concejal del Ayuntamiento de Elche, en la etapa de Vicente Quiles Fuentes, entre 1974 y 1979. Asimismo, fue responsable de la dirección de la oficina de la caja de ahorros de la pedanía hasta su jubilación.

Rosario Rodes

Mientras, en el entorno de Valverde, Rosario Rodes Alonso fue la elegida para representar este espacio ajardinado. Entre su historial se encuentra, según destacó la portavoz de la junta de gobierno, Inma Mora, que ha sido escritora de diferentes libros de poesía, autora de numerosos manifiestos ciudadanos, sobre todo los realizados durante el 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, y es la creadora del himno a la patrona de la pedanía, Santa Ana. También destaca por su gran labor junto a los vecinos y sobre todo, con las personas mayores y enfermas.

La portavoz del gobierno municipal, Inma Mora, anuncia las novedades aprobadas en la Junta de Gobierno Local / INFORMACIÓN

Conciertos

Por otra parte, en la junta, se aprobaron dos convenios de colaboración. El primero de ellos con la Fundación de la Comunidad Valenciana Orquestra Simfònica Ciutat d'Elx, la OSCE, según afirmó Mora, "con el fin de impulsar y fortalecer su labor pedagógica y la difusión musical en la localidad", con un importe de 180.000 euros.

Asociaciones

El segundo convenio es de colaboración con el Consell Local de la Joventut d'Elx, dotado con 3.000 euros, y que surge para el desarrollo de actividades que, como aseguró la portavoz, "tienen el objetivo de dar a conocer a la población ilicitana, sobre todo a aquellas personas de edades comprendidas entre 12 y 30 años, la labor que desarrollan todas las asociaciones juveniles del municipio así como fomentar la relación que existe entre ellas".

Presupuestos

Asimismo, se aprobó otra modificación del presupuesto municipal, en este caso por generación de créditos por un importe de 748.795,90 euros. La portavoz aseguró que se debe a subvenciones y ayudas concedidas por la Diputación de Alicante parta actividades culturales, por la Generalitat Valenciana para el uso del valenciano y por el Ivace, el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, para la adquisición de cuatro autobuses eléctricos.

Carrús

Finalmente, se adjudicó la concesión demanial para la cantina de las piscinas descubiertas del polideportivo de Carrús. Este procedimiento fue iniciado en la pasada junta de gobierno del 23 de abril y presenta una inversión total para instalaciones, equipamiento mobiliario y decoración de 17.017,98 euros. El plazo de duración será de unos cuatro años, pudiéndose prorrogar dos años más, alcanzando el máximo de seis años.