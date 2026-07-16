Gonzalo Ruiz, cuarto del mundo sub-17, lidera la brillante actuación del Club Náutico Santa Pola en el Mundial Iqfoil Youth & Junior 2026

El Club Náutico de Santa Pola vuelve a situarse entre la élite del windsurf internacional gracias a la magnífica actuación de sus regatistas en el Campeonato del Mundo iQFOiL Youth & Junior 2026, celebrado del 3 al 10 de julio en el Club de Vela La Ballena Alegre, en Sant Pere Pescador, Costa Brava.

La cita reunió a cerca de 400 deportistas procedentes de 36 países, consolidándose como el campeonato juvenil más importante del mundo de la clase olímpica iQFOiL.

Durante ocho intensos días de competición, los jóvenes windsurfistas tuvieron que hacer frente a unas condiciones meteorológicas muy variadas. El campeonato arrancó con jornadas de viento que permitieron disputar un amplio número de pruebas, mientras que el intenso calor y la falta de viento marcaron parte de la semana, obligando incluso a suspender algunas mangas.

El equipo de windsurf del Club Náutico de Santa Pola, presente en una de las citas más importantes de la temporada. / INFORMACIÓN

Finalmente, las últimas jornadas volvieron a ofrecer buenas condiciones para completar el programa y disputar las emocionantes Medal Series, en un campeonato en el que la capacidad de adaptación fue tan determinante como la velocidad sobre el foil.

El Club Náutico de Santa Pola estuvo representado por Gonzalo Ruiz y Candela Navarro, en categoría Sub-17, y por Enrique Parres y Ainara Arrizabalaga, en Sub-19. Los cuatro regatistas volvieron a demostrar el excelente nivel de la cantera de windsurf del club frente a los mejores deportistas del panorama internacional.

Gonzalo Ruiz, a un paso del podio mundial

La actuación más destacada llegó de la mano de Gonzalo Ruiz, que firmó un extraordinario cuarto puesto del mundo en categoría Sub-17, convirtiéndose, además, en el primer español de su categoría.

Se trata de un resultado de enorme prestigio que confirma la espectacular progresión del joven regatista. Ha sido una temporada intensa y exigente, con momentos complicados que, lejos de frenarle, le han servido para crecer como deportista.

Gonzalo ha sabido sobreponerse a cada reto con trabajo, constancia y una enorme madurez competitiva, completando un campeonato sobresaliente frente a los mejores especialistas del mundo.

Este cuarto puesto mundial supone un motivo de enorme orgullo para el Club Náutico de Santa Pola y para el windsurf español, consolidando a Gonzalo Ruiz como una de las grandes promesas nacionales de la clase iQFOiL.

Una generación que sigue haciendo historia

La actuación del resto de regatistas del Club Náutico de Santa Pola volvió a poner de manifiesto el gran trabajo que se realiza desde la sección de windsurf.

Candela Navarro completó un campeonato muy sólido y competitivo, finalizando en una meritoria 29.ª posición de la clasificación general y siendo, además, la segunda española de la categoría Sub-17.

Este excelente resultado confirma la magnífica temporada que está realizando y la consolida entre las principales referentes nacionales del iQFOiL juvenil.

Una brillante generación de regatistas que sigue llevando el nombre del Club Náutico de Santa Pola por todo el mundo. / INFORMACIÓN

En la categoría Sub-19, Ainara Arrizabalaga firmó una destacada actuación al concluir en la 43.ª posición de la clasificación general.

La regatista del Club Náutico de Santa Pola volvió a demostrar su calidad, competitividad y capacidad para medirse con algunas de las mejores deportistas del mundo, reflejando el gran trabajo y la evolución que viene desarrollando temporada tras temporada.

Por su parte, Enrique Parres, en su primer año en la exigente categoría Sub-19, protagonizó un campeonato claramente de menos a más, mejorando sus prestaciones a medida que avanzaban las jornadas hasta finalizar en la 49.ª posición de la clasificación general.

En una categoría de altísimo nivel internacional, Enrique demostró el enorme potencial que atesora, llegando incluso a firmar un brillante Top 10 en una de las mangas de slalom. Este resultado pone de manifiesto su capacidad para competir de tú a tú con algunos de los mejores especialistas del mundo.

La cantera del Club Náutico de Santa Pola continúa creciendo y compitiendo al máximo nivel internacional. / INFORMACIÓN

Su pertenencia al Proyecto FER refleja el talento y el trabajo que viene desarrollando durante los últimos años, confirmando que continúa creciendo y consolidándose entre los regatistas españoles con mayor proyección de la clase iQFOiL.

Un equipo que ilusiona

Más allá de los resultados, los cuatro deportistas han vuelto a demostrar el compromiso, el esfuerzo y la ambición que caracterizan a la sección de windsurf del Club Náutico de Santa Pola.

Competir en un Campeonato del Mundo ya supone un logro al alcance de muy pocos, pero hacerlo obteniendo resultados de este nivel confirma el excelente trabajo que se desarrolla tanto por parte de los deportistas como del equipo técnico.

El Club Náutico de Santa Pola felicita a Gonzalo Ruiz, Candela Navarro, Ainara Arrizabalaga y Enrique Parres por el extraordinario campeonato realizado y por representar con orgullo los colores del club en la máxima competición internacional de la clase.

Asimismo, el club realiza un reconocimiento muy especial a su entrenador, Javi Clement, cuya dedicación, compromiso y trabajo diario están siendo fundamentales para el crecimiento deportivo de esta brillante generación de regatistas.

Su labor continúa dando frutos y situando al Club Náutico de Santa Pola entre los referentes nacionales e internacionales del iQFOiL juvenil.

Resultados del Club Náutico de Santa Pola

Gonzalo Ruiz — 4.º del mundo Sub-17 | 1.º español

Candela Navarro — 29.ª del mundo Sub-17 | 2.ª española

Ainara Arrizabalaga — 43.ª del mundo Sub-19 | 4.ª española

Enrique Parres — 49.º del mundo Sub-19 | 3.º español

¡Enhorabuena a los cuatro!

El esfuerzo, la constancia y la pasión por este deporte demostrados por los cuatro regatistas son un orgullo para toda la familia del Club Náutico de Santa Pola.

Mapa del Club Náutico Santa Pola.

El club continuará disfrutando de sus éxitos y acompañándolos en el camino hacia nuevos retos.