Elche saca músculo en Londres y apunta a un 20 % más de turistas británicos

El Ayuntamiento de Elche ha aprovechado el viaje a Londres por el concierto este viernes de la Capella y la Escolanía del Misteri d'Elx para sacar músculo turístico y poner de relieve que el mercado británico se consolida como el principal foco internacional. Hasta el punto que el número de visitantes procedentes del Reino Unido y las pernoctaciones que generan en el municipio se han disparado un 20 % durante los dos últimos años.

La cifra ha sido uno de los principales argumentos de la presentación desarrollada en el Instituto Cervantes en la capital británica bajo la marca “Elche Mediterranean Oasis”, cita que llegó después de que la delegación ilicitana fuera recibida por la embajadora de España ante el Reino Unido, Emma Aparici Vázquez de Parga, e incluso miembros de la Capella y la Escolanía agasajasen a la diplomática con la interpretación de El Araceli bajo la batuta del Mestre de Capella, Javier Gonzálvez, después de recibir una réplica en miniatura de la Dama de Elche.

Cantores de la Capella y la Escolanía interpretan El Araceli en la recepción en la embajada española en Londres / INFORMACIÓN

En cuanto a la cita posterior, reunió a decenas de profesionales, que el Ayuntamiento elevó a cerca de un centenar, entre representantes de medios especializados, turoperadores, agencias de viajes y prescriptores con capacidad para comercializar o recomendar destinos entre el público británico superándose, por tanto, las 40 confirmaciones iniciales que manejaba el Consistorio.

Potencial

A fin de cuentas la intención era reforzar las relaciones con operadores y medios del Reino Unido y ganar visibilidad como destino propio dentro de la Costa Blanca. De ahí que la estrategia pase por, una vez registrado el crecimiento en uno de los mercados con mayor potencial para Elche, aprovechar el filón de la proximidad del aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, que recibe al año unos 6,5 millones de pasajeros británicos, para incentivar más estancias en la ciudad.

La edil Irene Ruiz le entrega una miniatura de la Dama a la embajadora de España en Londres, Emma Aparici Vázquez de Parga / INFORMACIÓN

El reto municipal pasa precisamente por captar una parte mayor de ese flujo y lograr que los viajeros conozcan los patrimonios locales, se alojen en sus hoteles, coman en los restaurantes ilicitanos y descubran una oferta que va más allá del turismo de costa.

Experiencias

La edil de Turismo, Irene Ruiz, apuntó en el encuentro que el mercado británico es “estratégico” para la ciudad y que el objetivo es seguir consolidando su presencia con una propuesta diferenciada basada en experiencias todo el año. Así las cosas, la delegación ilicitana mostró una oferta articulada alrededor del Palmeral, el Misteri d’Elx y el proyecto educativo y cultural del Museo Escolar de Pusol por estar reconocidos por la Unesco. Tampoco faltaron las playas, los espacios naturales de El Hondo, el Clot de Galvany y las Salinas, la gastronomía vinculada al Camp d’Elx y la capacidad alojativa de la ciudad.

La presentación no fue una acción aislada, ya que estaba dentro de la campaña desarrollada durante las semanas previas al concierto del Misteri, con presencia en soportes y medios de comunicación de la capital británica. La Festa está actuando como carta de presentación de la ciudad para abrir la puerta a otros recursos turísticos, y como anticipó la edil de Turismo la experiencia londinense supone un nuevo paso en la estrategia de internacionalización del drama sacro lírico tras el concierto ofrecido en París en junio de 2025.

Desde PP y Vox consideran que La Festa es el principal recurso cultural para diferenciar a Elche en mercados europeos muy competitivos. “Es el mejor motivo que tenemos para proyectar nuestro turismo, nuestra forma de entender el destino y el gran patrimonio que posee Elche”, señaló Ruiz antes del desplazamiento.

Cátedra

Precisamente para dar más contexto sobre el drama asuncionista, el director de la Cátedra Misteri d’Elx de la Universidad Miguel Hernández y exmiembro de la Junta Rectora del Patronato, Óscar López, ofreció una conferencia sobre el origen, la historia y la celebración del drama asuncionista, acompañada por la interpretación de motetes a cargo de miembros de la Capella y la Escolanía.

Un gesto que llega en un momento especial, a menos de un mes de las representaciones de agosto, y después de abrirse una nueva etapa del órgano rector del Patronato con la renovación de una docena de patronos y la designación de José Manuel Sabuco como nuevo presidente, sucediendo en el cargo a Francisco Borja. Sabuco, de hecho, también se ha puesto el reto de ganar difusión para La Festa dentro y fuera de Elche tratando de conseguir llegar a las nuevas generaciones.

Ponencia del director de la Cátedra del Misteri d'Elx Óscar López en Londres / INFORMACIÓN

Expedición

Como ya anticipó el martes el alcalde, Pablo Ruz, y la edil Irene Ruiz durante el montaje del cielo en la basílica de Santa María, la expedición desplazada a Londres está financiada con una subvención de 60.000 euros de la Generalitat para que puedan llegar alrededor de 60 personas, entre ellas unos 40 cantores adultos y niños, personal de organización y representantes institucionales. Entre ellos figuran Ruz y Ruiz junto al vicealcalde Francisco Soler; la portavoz de Vox, Aurora Rodil; el diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro; y la consellera de Turismo, Marian Cano. Los portavoces de los grupos de la oposición, PSOE y Compromís, también fueron invitados, aunque, según informó el Ejecutivo local, declinaron asistir.