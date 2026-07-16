Estos son los cargos y programación completa de las fiestas de Torrellano

El pregón a cargo de representantes de las tradicionales Calles Engalanadas, en reconocimiento a su implicación en las fiestas, y la proclamación de cargos abrirán este viernes en la barraca popular, junto al polideportivo, a partir de las diez de la noche, un nutrido programa festivo de verano en Torrellano, que incluye la I Trobada Festera, el día 25, y el esperado desfile humorístico, este sábado, día 18.

“En una noche cargada de emoción se da la bienvenida a las fiestas con el pregón y se proclama a las reinas, damas y resto de cargos, quienes representarán con orgullo a nuestro pueblo durante todo un año. Un evento solemne y emotivo que reúne tradición, ilusión y sentimiento festero”, señala el presidente de la comisión de fiestas, José Javier Ballesteros.

Claudia Romero Pérez, reina mayor, y sus damas, Sara Uceda Rodríguez y Sofía Villena Oliva, recibirán sus bandas acreditativas junto con Nayra García Gamuz, reina infantil, acompañada de sus damas, Elena Jover García y Carla Lamas Fernández.

Por su parte, Juani Herrada Núñez ostentará el cargo de festera de honor, Camila Pomares Hernández el de festera infantil, Marta Ortega Esclapez y Helena Zorzona Marcos el de abanderadas y Javier Antón Mollá el de portaestandarte.

La comisión de fiestas ha preparado un ambicioso programa de actos para todos los públicos en el que destacan, entre otros, el Desfile Humorístico y la I Trobada Festera. “El desfile es uno de los actos más esperados y participativos de nuestras fiestas. Vecinos, barracas y asociaciones llenan las calles de Torrellano de color, música, ingenio y diversión con originales disfraces cargados de sátira humorística creando un ambiente festivo que invita a disfrutar a personas de todas las edades. Es un desfile que refleja el carácter alegre, creativo y acogedor de nuestro pueblo”, destaca el presidente de la comisión de fiestas.

Fortalecer lazos

José Javier Ballesteros también indica que “la I Trobada Festera de Torrellano es un acto nacido para fortalecer los lazos entre las diferentes comisiones y entidades festeras de nuestro entorno. Será un espacio de convivencia, intercambio de tradiciones y celebración de la cultura festera, poniendo en valor el trabajo de quienes mantienen vivas nuestras fiestas y consolidando Torrellano como un punto de encuentro para el mundo festero”.

Las fiestas ya calentaron motores el pasado día 11 con la Cridà a la Festa, la Carrera Popular “10 y pico” y el Torrellano Remember Fest. Y, además de los actos ya citados, también habrá verbenas, encuentros musicales, gastronómicos y culturales, fiestas infantiles y la especial cita de la final del mundial de fútbol entre España y Argentina, de la que se podrá disfrutar en la barraca popular con servicio de barra y un gran ambiente festivo.

Estas fiestas de verano contribuyen a enriquecer las tradiciones del campo ilicitano donde, según la Unió de Festers del Camp d’Elx (UFECE), entidad que preside Andrés Coves y de la que también forma parte Torrellano, se celebran más de 200 eventos festivos entre abril y noviembre, desde actos religiosos hasta encuentros gastronómicos deportivos o culturales.

El programa de fiestas contempla los siguientes actos:

Viernes, día 17

22:00h.-Pregón y proclamación de cargos festeros. Barraca popular.

Sábado, día 18

19:00h.-Gran desfile humorístico. Avenida Segarra.

22:00h.-Sopar del cabasset y baile. Velada con el show musical Rollazx Tour. Barraca popular.

Domingo, día 19

11:00h.-Misa por los festeros fallecidos y descubrimiento de una placa conmemorativa. Parroquia Inmaculada Concepción.

17:30h.-Concierto Unión Musical de Torrellano (UMT). Barraca Los Intocables.

19:00h.-Tardeo futbolero. Música y fiesta para seguir la gran final del mundial en la que se enfrentarán España y Argentina. Barraca popular.

21:00h.-Final del Mundial de Fútbol. Barraca popular.

22:00h.-Cine de sobaquet en La cocina del infierno. Barraca de La cocina del infierno. Hay que llevar silla.

Lunes, día 20

22:00h.-Cine de sobaquet en La cocina del infierno. Barraca de La cocina del infierno. Hay que llevar silla.

Martes, día 21

18:30h.-La peque-fiesta. Juegos y actividades para los más pequeños. Plaza de San Crispín.

20:00h.-Lotería familiar. Barraca popular.

22:00h.-Cine de sobaquet en La cocina del infierno. Barraca de La cocina del infierno. Hay que llevar silla.

Miércoles, día 22

18:00h.-Aniversario calle Aeropuerto. Merienda abierta a todo Torrellano. Rifa en beneficio de la Casita de Reposo de Elche. Calle Aeropuerto.

18:30h.-Juegos infantiles. Plaza de San Crispín.

20:15h.-Traca de caramelos. Calle Libertad.

20:30h.-Inauguración de la feria. Calle Libertad.

Jueves, día 23

19:00h.-Pasacalles por las calles engalanadas acompañados por la Unión Musical de Torrellano. Salida de la barraca popular.

21:00h.-Cena y baile en la barraca popular. Actuación de Duo la Trampa.

23:00h.-Apertura de la barraca joven.

23:00h.-Fiesta balue en La cocina del infierno.

Viernes, día 24

08:00h.-Despertà al poble i al camp con la colla El Tripilitrop.

12:30h.-Degustación de cerveza en La Posada. Precios populares.

17:00h.-Concurso de chinchón en La cocina del infierno.

18:00h.-Tardeo en la barraca Los Disfrutones con Dj Poliff.

19:00h.-Pasacalles por las barracas con la Unión Musical de Torrellano. Salida de la barraca popular.

21:00h.-Cena y baile en la barraca popular con la orquesta La Reina.

23:00h.-Espectáculo infantil Imagilusión, un tributo a películas Disney.

23:59h.-Fiesta ibicenca vestidos de blanco. Barraca joven.

01:00h.-Fiesta indie en La cocina del infierno.

Sábado, día 25

08:00h.-Despertà al poble i al camp con la colla El Tripilitrop.

12:00h.-La charanga El Nardo recorrerá las calles para animar las horas previas a la mascletá.

13:00h.-Salchichada frente a la parroquia Inmaculada Concepción.

14:00h.-Mascletà a cargo de Pirotecnia Nadal-Martí. Plaza de San Crispín.

14:30h.-Paella popular frente a parroquia Inmaculada Concepción.

16:00h.-Espectáculo drag queen con Imperio y Alen Santander. Barraca Los Intocables.

17:00h.-Tardeo remember. Barraca Los Intocables.

18:00h.-Fiesta Lindy hop en La cocina del infierno.

20:00h.-I Trobada Festera de Torrellano. Pasacalle único que reúne por primera vez a entes festeros de toda la zona. Salida en avenida Segarra y recorrido por las calles San Francisco, Alcudia, Libertad, Nieves Piñol y final en barraca popular.

21:00h.-Cena y baile en la barraca popular con Orquesta People.

02:00h.-Chocolatada, entrega de premios de calles y desfile.

Domingo, día 26

08:00h.-Despertà al poble con la colla El Tripilitrop.

11:00h.-Fiesta del agua. Barraca popular.

12:00h.-Batucada con “Tropa Lo Trop”.

13:00h.-Degustación de cocas frente a la parroquia Inmaculada Concepción.

14:00h.-Mascletà disparada por Pirotecnia Turis. Plaza de San Crispín.

20:00h.-Lotería familiar. Barraca popular.

22:00h.-Actuación en La cocina del infierno.

23:00h.-Espectáculo humorístico con José Campoy. Barraca Los Intocables.

23:59h.-Cremà La cocina del infierno.

Lunes, día 27

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18:00h.-Tarde del niño en la feria. Precios reducidos.