Estos son los cargos y programación completa de las fiestas de Torrellano
El programa incluye la celebración de la I Trobada Festera, que pretende ser un "espacio de convivencia, intercambio de tradiciones y celebración"
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El pregón a cargo de representantes de las tradicionales Calles Engalanadas, en reconocimiento a su implicación en las fiestas, y la proclamación de cargos abrirán este viernes en la barraca popular, junto al polideportivo, a partir de las diez de la noche, un nutrido programa festivo de verano en Torrellano, que incluye la I Trobada Festera, el día 25, y el esperado desfile humorístico, este sábado, día 18.
“En una noche cargada de emoción se da la bienvenida a las fiestas con el pregón y se proclama a las reinas, damas y resto de cargos, quienes representarán con orgullo a nuestro pueblo durante todo un año. Un evento solemne y emotivo que reúne tradición, ilusión y sentimiento festero”, señala el presidente de la comisión de fiestas, José Javier Ballesteros.
Claudia Romero Pérez, reina mayor, y sus damas, Sara Uceda Rodríguez y Sofía Villena Oliva, recibirán sus bandas acreditativas junto con Nayra García Gamuz, reina infantil, acompañada de sus damas, Elena Jover García y Carla Lamas Fernández.
Por su parte, Juani Herrada Núñez ostentará el cargo de festera de honor, Camila Pomares Hernández el de festera infantil, Marta Ortega Esclapez y Helena Zorzona Marcos el de abanderadas y Javier Antón Mollá el de portaestandarte.
La comisión de fiestas ha preparado un ambicioso programa de actos para todos los públicos en el que destacan, entre otros, el Desfile Humorístico y la I Trobada Festera. “El desfile es uno de los actos más esperados y participativos de nuestras fiestas. Vecinos, barracas y asociaciones llenan las calles de Torrellano de color, música, ingenio y diversión con originales disfraces cargados de sátira humorística creando un ambiente festivo que invita a disfrutar a personas de todas las edades. Es un desfile que refleja el carácter alegre, creativo y acogedor de nuestro pueblo”, destaca el presidente de la comisión de fiestas.
Fortalecer lazos
José Javier Ballesteros también indica que “la I Trobada Festera de Torrellano es un acto nacido para fortalecer los lazos entre las diferentes comisiones y entidades festeras de nuestro entorno. Será un espacio de convivencia, intercambio de tradiciones y celebración de la cultura festera, poniendo en valor el trabajo de quienes mantienen vivas nuestras fiestas y consolidando Torrellano como un punto de encuentro para el mundo festero”.
Las fiestas ya calentaron motores el pasado día 11 con la Cridà a la Festa, la Carrera Popular “10 y pico” y el Torrellano Remember Fest. Y, además de los actos ya citados, también habrá verbenas, encuentros musicales, gastronómicos y culturales, fiestas infantiles y la especial cita de la final del mundial de fútbol entre España y Argentina, de la que se podrá disfrutar en la barraca popular con servicio de barra y un gran ambiente festivo.
Estas fiestas de verano contribuyen a enriquecer las tradiciones del campo ilicitano donde, según la Unió de Festers del Camp d’Elx (UFECE), entidad que preside Andrés Coves y de la que también forma parte Torrellano, se celebran más de 200 eventos festivos entre abril y noviembre, desde actos religiosos hasta encuentros gastronómicos deportivos o culturales.
El programa de fiestas contempla los siguientes actos:
Viernes, día 17
22:00h.-Pregón y proclamación de cargos festeros. Barraca popular.
Sábado, día 18
19:00h.-Gran desfile humorístico. Avenida Segarra.
22:00h.-Sopar del cabasset y baile. Velada con el show musical Rollazx Tour. Barraca popular.
Domingo, día 19
11:00h.-Misa por los festeros fallecidos y descubrimiento de una placa conmemorativa. Parroquia Inmaculada Concepción.
17:30h.-Concierto Unión Musical de Torrellano (UMT). Barraca Los Intocables.
19:00h.-Tardeo futbolero. Música y fiesta para seguir la gran final del mundial en la que se enfrentarán España y Argentina. Barraca popular.
21:00h.-Final del Mundial de Fútbol. Barraca popular.
22:00h.-Cine de sobaquet en La cocina del infierno. Barraca de La cocina del infierno. Hay que llevar silla.
Lunes, día 20
22:00h.-Cine de sobaquet en La cocina del infierno. Barraca de La cocina del infierno. Hay que llevar silla.
Martes, día 21
18:30h.-La peque-fiesta. Juegos y actividades para los más pequeños. Plaza de San Crispín.
20:00h.-Lotería familiar. Barraca popular.
22:00h.-Cine de sobaquet en La cocina del infierno. Barraca de La cocina del infierno. Hay que llevar silla.
Miércoles, día 22
18:00h.-Aniversario calle Aeropuerto. Merienda abierta a todo Torrellano. Rifa en beneficio de la Casita de Reposo de Elche. Calle Aeropuerto.
18:30h.-Juegos infantiles. Plaza de San Crispín.
20:15h.-Traca de caramelos. Calle Libertad.
20:30h.-Inauguración de la feria. Calle Libertad.
Jueves, día 23
19:00h.-Pasacalles por las calles engalanadas acompañados por la Unión Musical de Torrellano. Salida de la barraca popular.
21:00h.-Cena y baile en la barraca popular. Actuación de Duo la Trampa.
23:00h.-Apertura de la barraca joven.
23:00h.-Fiesta balue en La cocina del infierno.
Viernes, día 24
08:00h.-Despertà al poble i al camp con la colla El Tripilitrop.
12:30h.-Degustación de cerveza en La Posada. Precios populares.
17:00h.-Concurso de chinchón en La cocina del infierno.
18:00h.-Tardeo en la barraca Los Disfrutones con Dj Poliff.
19:00h.-Pasacalles por las barracas con la Unión Musical de Torrellano. Salida de la barraca popular.
21:00h.-Cena y baile en la barraca popular con la orquesta La Reina.
23:00h.-Espectáculo infantil Imagilusión, un tributo a películas Disney.
23:59h.-Fiesta ibicenca vestidos de blanco. Barraca joven.
01:00h.-Fiesta indie en La cocina del infierno.
Sábado, día 25
08:00h.-Despertà al poble i al camp con la colla El Tripilitrop.
12:00h.-La charanga El Nardo recorrerá las calles para animar las horas previas a la mascletá.
13:00h.-Salchichada frente a la parroquia Inmaculada Concepción.
14:00h.-Mascletà a cargo de Pirotecnia Nadal-Martí. Plaza de San Crispín.
14:30h.-Paella popular frente a parroquia Inmaculada Concepción.
16:00h.-Espectáculo drag queen con Imperio y Alen Santander. Barraca Los Intocables.
17:00h.-Tardeo remember. Barraca Los Intocables.
18:00h.-Fiesta Lindy hop en La cocina del infierno.
20:00h.-I Trobada Festera de Torrellano. Pasacalle único que reúne por primera vez a entes festeros de toda la zona. Salida en avenida Segarra y recorrido por las calles San Francisco, Alcudia, Libertad, Nieves Piñol y final en barraca popular.
21:00h.-Cena y baile en la barraca popular con Orquesta People.
02:00h.-Chocolatada, entrega de premios de calles y desfile.
Domingo, día 26
08:00h.-Despertà al poble con la colla El Tripilitrop.
11:00h.-Fiesta del agua. Barraca popular.
12:00h.-Batucada con “Tropa Lo Trop”.
13:00h.-Degustación de cocas frente a la parroquia Inmaculada Concepción.
14:00h.-Mascletà disparada por Pirotecnia Turis. Plaza de San Crispín.
20:00h.-Lotería familiar. Barraca popular.
22:00h.-Actuación en La cocina del infierno.
23:00h.-Espectáculo humorístico con José Campoy. Barraca Los Intocables.
23:59h.-Cremà La cocina del infierno.
Lunes, día 27
18:00h.-Tarde del niño en la feria. Precios reducidos.
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