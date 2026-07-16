Santa Pola recibe a su Estrella de los Mares: del homenaje a los pescadores fallecidos a una procesión más corta por el calor

Generación tras generación los pescadores se han encomendado a su Estrella de los Mares para regresar sanos y salvos a puerto en cada salida a faenar. Y este día de la Virgen del Carmen volvió a quedar marcado en Santa Pola como un gesto simbólico que refuerza el sentido de pertenencia. Una devoción a la protectora de las gentes del mar que, trascendiendo lo religioso, se ha convertido en una seña de identidad. Por eso, quizás, uno de los momentos más sobrecogedores de estas fiestas del Carmen llegó este jueves por la mañana, cuando pasaban las 10 horas y vecinos protagonizaron la característica ofrenda floral en la dársena en honor a quienes perdieron la vida en alta mar contribuyendo a uno de los pilares económicos y sociales de la localidad costera.

Un momento de la misa previa al homenaje de los marineros en la plaza de la Constitución de Santa Pola / AXEL ALVAREZ

Coronas

La Junta de Cabildo, las autoridades municipales, encabezadas por la alcaldesa, Loreto Serrano, miembros de la corporación, así como representantes de la Cofradía lanzaron al agua coronas de claveles blancos con la bandera nacional y la enseña de la institución marinera para que después se quedase grabada la estampa de los arreglos florales flotando en el puerto.

Entre la infinidad de asistentes también figuraban las reinas y damas de honor de 2025, quienes se despedirán en el cargo de cara a las próximas fiestas patronales de septiembre, y que quisieron tener su particular homenaje con los marineros fallecidos lanzándoles también rosas y claveles blancos, como hicieron mujeres e hijos de la villa que tienen historias de pérdidas a sus espaldas. Fue un homenaje sobrio, pero cargado de emoción, que recuerda cada año el sacrificio de quienes salieron a faenar y encontraron en el mar su último destino.

De alguna forma también supone un reconocimiento colectivo a una profesión que ha marcado la identidad de Santa Pola durante generaciones, y que sigue formando parte del patrimonio sentimental de la localidad.

Representantes de la coradía de pescadores con la alcaldesa, Loreto Serrano, en la ofrenda a los marineros fallecidos / AXEL ALVAREZ

Misa cantada

Previamente a este tributo tuvo lugar la tradicional misa cantada frente a la imagen de la Virgen del Carmen, instalada bajo la carpa situada junto al Ayuntamiento, en la que participaron numerosos fieles junto a la Rondalla y el Coro El Castell, el grupo de danzas Ballaores de la Mar y el Coro Los Romeros encargados de poner la nota musical. Antes del oficio religioso, la Cofradía de Pescadores volvió a rendir homenaje a los marineros jubilados mayores de 80 años, en un reconocimiento a toda una vida dedicada al mar. Fue allí donde el silencio volvió a imponerse mientras las flores quedaban flotando sobre el agua.

Procesión

Ya por la tarde la celebración puso el broche con la tradicional procesión de la Virgen del Carmen, que partió desde las 21 horas desde su capilla, donde desde por la mañana fue fotografiada por devotos, para recorrer el entorno portuario acompañada por cientos de fieles. No obstante el itinerario habitual se recortó como medida preventiva ante las elevadas temperaturas y la alta humedad registradas durante la jornada en medio de la alerta naranja que previsiblemente se alargará hasta el fin de semana.

Vecinas fotografiándose con la Virgen del Carmen en su capilla / AXEL ALVAREZ

El Ayuntamiento ya anunció la medida horas antes, con lo cuál no se pudo contemplar la estampa de ver a la patrona de los pescadores recorriendo todo el puerto, si no que a la altura de la lonja emprendió el regreso hacia la capilla con tal de evitar golpes de calor entre la multitud.

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