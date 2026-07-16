Detenido un hombre de 68 años por supuestos tocamientos a menores en una piscina municipal de Elche

Lo que debía haber sido una jornada lúdica de sol y piscina se terminó convirtiendo en un momento de tensión inimaginable. La Policía Local ha detenido a un hombre de 68 años por supuestos tocamientos a menores en unas piscinas municipales de Elche. La intervención se produjo el pasado martes 7 de julio, aunque trascendió este jueves, después de dar el parte del cuerpo de seguridad municipal el gabinete de comunicación del Ayutamiento. Fue una empleada del control de acceso del recinto de El Toscar, en Carrús, la que dio el aviso a la central 092 de la Jefatura alrededor de las 17.30 horas, en las que suelen ser las horas centrales de actividad en las instalaciones acuáticas.

Testigos

A la llegada de los agentes, la trabajadora exponía unos presuntos tocamientos a una menor por parte de un adulto que se encontraba en las instalaciones. El personal señaló al varón presuntamente implicado. Mientras procedían a su identificación, varias madres y menores se acercaron a los agentes para manifestar que el mismo hombre habría realizado tocamientos inapropiados a distintas niñas mientras se encontraban en la piscina.

La Policía Local recabó la información aportada por los testigos presentes, quienes coincidieron en señalar al mismo varón. Algunas usuarias también indicaron que la conducta del hombre ya les había resultado extraña en días anteriores, especialmente por su aproximación a menores en el recinto. No han trascendido más detalles sobre esos supuestos tocamientos.

Vigilantes en las piscinas de Elche, en una imagen de archivo / Matías Segarra

Libertad sexual

Ante los hechos relatados y la información recabada, los agentes procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito contra la libertad sexual, informándole de sus derechos y trasladándolo posteriormente para la práctica de las diligencias correspondientes.

"Si vigilamos las piscinas municipales, también es por esto, porque muchos pensarán que es para evitar peleas, consumo de sustancias o accidentes, que también, pero hay otra razón, proteger a los más vulnerables", traslada la Policía Local desde sus propias redes sociales en un reel de Instagram con más de 58.000 reproducciones. En él se suceden imágenes, que podrían haber sido generadas por inteligencia artificial como en otras ocasiones, y se muestra un señor observando a una niña al lado de una piscina y su posterior detención, recursos visuales acompañados de una música urbana para simular una operación con el objetivo de trasladar el mensaje de la importancia de comunicar de inmediato cualquier comportamiento inapropiado hacia menores en espacios públicos como piscinas, parques o instalaciones deportivas.

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Cuestión aparte sobre la fórmula empleada para comunicar esta intervención, criticada y aplaudida casi a partes iguales, desde la Jefatura insisten en que la rápida reacción de familiares, testigos y personal del recinto es fundamental para proteger a los menores y facilitar la intervención policial, de la misma manera que manifiestan que hay que confiar en la intuición. "Si una conducta hacia un menor te resulta extraña, comunícalo y escucha siempre a los menores sin restar importancia a lo que cuentan", exponen desde sus perfiles sociales.