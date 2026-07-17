Una plaga de mosquitos dispara las picaduras y las quejas en Santa Pola

Llega el verano y, con él, el zumbido de los mosquitos, convertido ya en la nueva sinfonía que penetra en el oído de los vecinos costeros. Sin embargo, ya son muchas las semanas que en la villa marinera no se puede hacer vida normal, según afirman algunos residentes. Aseguran que estos últimos días tanto Playa Lisa como Tamarit se han convertido en una auténtica odisea para los santapoleros y visitantes que frecuentan la zona. Una plaga de mosquitos, situada cerca del Parque Natural de las Salinas es la responsable de que apenas haya personas disfrutando de las noches de verano a las ocho de la tarde. Debido a la cantidad de quejas recibidas por parte del Ayuntamiento, la semana pasada se encomendó a la empresa de fumigación un refuerzo en la zona afectada, confirman fuentes municipales.

Fumigaciones

Desde el Ayuntamiento de Santa Pola manifiestan que las fumigaciones para el control de plagas, tanto de mosquitos como de cucarachas, se realizan periódicamente durante todo el año en todas las zonas del municipio y se refuerzan por diferentes motivos como la detección de un foco puntual o por avisos de los ciudadanos. No obstante, los vecinos aseguran que están viviendo una situación “vergonzosa” y que ya no encuentran soluciones para volver a pasear con normalidad por el suroeste del municipio. Una de las vecinas afectadas, Maite Cobo Martínez, declara que “no podemos bajar ni a la piscina ni a la playa. Estamos desprotegidos totalmente y no podemos hacer nada. Estamos desesperados”.

Picaduras recibidas por parte de una vecina que frecuenta las zonas afectadas. / INFORMACIÓN

Plaga

Lo que debería ser una tarde de descanso y desconexión, un momento de relajación junto a las olas del mar donde los más pequeños juegan con la textura de la arena, se ha convertido en un plan desechado por muchos de los vecinos y visitantes. La intensa plaga de mosquitos que invade esta área ha transformado las playas en un lugar poco apetecible. Tan grave es la situación que hasta los niños y niñas abandonan el mar entre lágrimas debido a la cantidad de picaduras que reciben en tan solo cuestión de minutos, afirman los afectados.

Malestar generalizado

Plataformas como Facebook sirven como altavoz para que los santapoleros expresen su malestar y reclamen una solución. Todo ello pese a la rápida actuación por parte de la institución pública local, cuyas medidas no han logrado frenar la presencia de estos insectos.

Condiciones climáticas

Desde el Ayuntamiento se argumenta que “hay que tener en cuenta las especiales condiciones climáticas de este verano, que, con tanto calor, hace que proliferen con más facilidad todo tipo de insectos, de manera que se refuerzan las actuaciones por parte de la Concejalía de Sanidad”. Además, añaden que “es importante que los propios vecinos tomen medidas preventivas como evitar el estancamiento de aguas en cubos, platos de macetas, fuentes, etc”.

Gatos

A pesar de que en las proximidades habite una colonia felina, y muchos de los vecinos de Santa Pola lo sitúen como uno de los principales problemas para proceder a la exterminación de este tipo de insectos, por parte del Gobierno municipal confirman que los productos utilizados para la fumigación no son perjudiciales para ningún otro tipo de animal, por lo que no debería haber ningún problema una vez comienza el procedimiento.

Elche

En el pasado mes de abril, según anunció INFORMACIÓN, Elche adelantó su plan intensivo de fumigación, previsto para los primeros meses que dan comienzo a la estación veraniega, debido a la alta proliferación de este tipo de insectos en plena primavera. La actuación se desplegó de manera simultánea en distintas zonas del municipio, con tratamientos tanto larvicidas como adulticidas, y se concentraron en varios puntos clave como el paraje natural del Clot de Galvany pasando por los Arenales del Sol, El Altet y Balsares hasta llegar a las pedanías de Matola, Algoda y Algorós.

Alerta insectos

Dado que este invierno ha sido especialmente lluvioso, según la información recogida en este diario en febrero de este mismo año, los expertos ya alertaron de una inusual explosión de insectos a partir de ese mes. El investigador de la Estación Biológica de Doñana-CSIC, Jordi Figuerola, confirmó que "habrá más mosquitos esta temporada" y recomendó a los ayuntamientos que revisaran sus planes para evitar su proliferación.

Medidas

El experto destacó en aquel entonces que "fumigar por fumigar no sirve para nada; hay que fumigar cuando hay mosquitos" y recomendó actuar de forma inminente, "eliminando el agua acumulada en recipientes, ya que son los lugares de mayor reproducción".