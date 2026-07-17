El reto viral de defecar obliga ahora a cerrar la piscina municipal de El Pla en Elche en plena ola de calor

Un “gracia” que no sólo no tiene ninguna gracia, sino que resulta repugnante y, encima, perjudica a los usuarios y usuarias, por si fuera poco, en plena ola de calor. Entre otras cosas, porque obliga a cerrar hasta el próximo martes la piscina grande de la instalación municipal de El Pla. Todo después de que se haya detectado la presencia de heces en el agua, lo que ha alterado los parámetros de seguridad y calidad exigidos para el baño. Una defecación en piscinas públicas que, en los últimos años, se ha extendido por toda España, formando parte de un reto viral bastante desagradable, por todas las implicaciones que tiene, y que ya es el segundo en poco menos de un mes desde que arrancó la temporada estival en las piscinas municipales en Elche, tras lo ocurrido en Palmerales

Un socorrista en una de las piscinas municipales de Elche. / Matías Segarra

Control y recuperación

Por eso mismo, tal y como informaron este viernes desde el Ayuntamiento, se ha aplicado de forma inmediata un tratamiento de choque y se han impulsado las labores de control y recuperación necesarias para garantizar la seguridad de todos los usuarios. No obstante, sí se mantienen abiertos los otros dos vasos de estas instalaciones.

De hecho, el pasado 19 de junio, y a solo unas horas de que se abriera la temporada ese mismo sábado, desde la Concejalía de Deportes informaban de que la apertura de la piscina municipal de Palmerales se retrasaba finalmente hasta la 13 horas, cuando, en teoría, debía abrir a las 10 horas, como el resto de recintos, lo que obligó a activar el mismo protocolo que ahora en El Pla.

Un bañista en la piscina de Torrellano, en una imagen de archivo. / Matías Segarra

Condena pública

Ante este escenario, el concejal de Deportes, José Antonio Román, volvió a condenar rotundamente este tipo de comportamientos incívicos y actos vandálicos que perjudican al conjunto de la ciudadanía, generan costes adicionales para las arcas públicas y obligan a suspender temporalmente la prestación de un servicio destinado al disfrute de todos los ilicitanos e ilicitanas. Asimismo, lamentó las molestias ocasionadas, y agradeció la comprensión y colaboración de la ciudadanía.

Bañistas en una piscina de Elche. / Matías Segarra

Quejas vecinales

Ahora bien, las defecaciones no son la única sorpresa desagradable con la que se encuentran los usuarios. La Asociación Vecinal de Torrellano Alto también ha trasladado públicamente la preocupación por lo que está sucediendo con la piscina de esta pedanía, y que se va repitiendo año tras año. “La piscina es un servicio público muy utilizado por familias, personas mayores, jóvenes y niños, especialmente durante los meses de verano.

Sin embargo, "en las últimas semanas se han venido observando de forma reiterada conductas incívicas que están deteriorando la convivencia y el adecuado uso de unas instalaciones que pertenecen a toda la ciudadanía”, sostienen desde el colectivo. “Entre las incidencias comunicadas por numerosos usuarios, se encuentran el acceso al vaso de la piscina con ropa de calle y prendas no destinadas al baño, el consumo de tabaco dentro del recinto y otros comportamientos contrarios a las normas de utilización expuestas por el propio Ayuntamiento de Elche”, denuncian.

Una persona tomando el sol en una piscina en Elche. / Matías Segarra

Escrito a la concejalía

La Asociación Vecinal de Torrellano Alto incluso ha presentado un escrito dirigido a la Concejalía de Deportes solicitando que se refuerce el cumplimiento de las normas de uso de la piscina municipal, se recuerde al personal responsable la importancia de velar por su observancia, y se adopten medidas más contundentes y eficaces para preservar “un espacio seguro, higiénico y respetuoso para todos”, apostillan, al tiempo que apelan a la responsabilidad individual de los bañistas.

Hasta 41 grados

Sea como fuere, el cierre en El Pla se produce en una jornada como la de este viernes, marcado por la terrible ola de calor, y con termómetros que, en algunas zonas, estaba previsto que alcanzaran hasta los 41 grados. Es más, se espera que el fin de semana también siga siendo duro, aunque con un ligero descenso en el mercurio respecto al viernes, con máximas situadas en los 36 grados, y con las mínimas en 24, y, por tanto, con noches tropicales y sensación de calor persistente.

Bañistas en Elche, en una imagen de archivo. / Matías Segarra

Hasta el 6 de septiembre

Este segundo acto vandálico se produce justo en la temporada en la que se han ampliado los horarios de apertura en las siete piscinas públicas, de manera que están en marcha entre las 10 y las 20 horas hasta el 6 de septiembre. Asimismo, se ha puesto en marcha una nueva tarjeta escolar para regular las bonificaciones y un refuerzo de la seguridad en las instalaciones descubiertas para evitar incidentes como los de Palmerales y El Pla ahora, aunque, en este caso, parece que sin mucho éxito.

El alcalde de Elche y el concejal de Deportes, en las instalaciones de Carrús, unos días antes de que se estrenara la temporada. / INFORMACIÓN

Cámaras de seguridad

Es más, para evitar situaciones como estas el bipartito había optado por instalar cámaras de videovigilancia en los recintos exteriores para prevenir accesos no autorizados, actos vandálicos y conductas incívicas fuera del horario de apertura. Los dispositivos están conectados directamente con la Policía Local e incorporan sistemas de alarma para detectar entradas no autorizadas cuando las instalaciones están cerradas al público.

Alarmas conectadas

En un contexto, además, en el que, en 2023, cuando ya se dieron capítulos de vandalismo por parte de algunos usuarios en las piscinas de las pedanías, se instalaron alarmas conectadas a la Policía Local en las instalaciones y cámaras de seguridad para poder cumplir con la normativa vigente, y también se anunció poco después la puesta en marcha de vigilancia privada y de sanciones para quien incumpliera las normas en Elche.

Los antecedentes

Un planteamiento que llegó después de que hace ahora tres años, y recién llegado el nuevo bipartito a la Plaça de Baix, se detectaran numerosos destrozos en algunas piscinas descubiertas, así como el reto viral de defecar en el agua que se extendió ese verano y los siguientes por toda España y que implicaba grabarlo y publicarlo en redes sociales. Eso es lo que obligó incluso a cerrar las piscinas del Parque Deportivo, para poder acometer una limpieza en profundidad de estas instalaciones. Un reto que el año pasado, a la altura de julio, ya había obligado a echar la persiana en hasta 300 instalaciones de toda España, y que en Elche, en poco menos de un mes, ya ha aguado la fiesta a los usuarios de las piscinas hasta dos veces.