Fallece un hombre en una playa de Santa Pola tras pedir auxilio en el agua

Un hombre de avanzada edad ha fallecido en la playa de Varadero de Santa Pola tras sufrir un colapso y después de ser rescatado del agua cuando pedía auxilio. Pese a la intervención de los socorristas, servicios sanitarios y la Policía Local no se pudo hacer nada por salvarle la vida tras las maniobras de reanimación que iniciaron, según ha podido saber este diario, usuarios en la zona como un bombero fuera de servicio.

Protocolo

Según la información facilitada por el Ayuntamiento de Santa Pola, el aviso se recibió este jueves las 12.30 horas, cuando a través del sistema de comunicaciones del servicio de salvamento se alertó de que un hombre, de aproxidamente 80 años, se había desplomado en la orilla de la playa. De inmediato se activó el protocolo de emergencia y a la llegada de los socorristas, estos relevaron a varios bañistas que ya habían iniciado las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Además, le colocaron un desfibrilador mientras se notificaba la incidencia al Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) a través del 112.

Apenas tres minutos más tarde llegó al lugar el coordinador del servicio con un vehículo de intervención rápida (VIR) e inmediatamente después se incorporó la ambulancia del servicio de playas, cuyo personal sanitario canalizó una vía intravenosa y administró una primera dosis de adrenalina.

Posteriormente, a las 12.40 horas, acudieron policías locales y el equipo médico del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), que asumió la asistencia y continuó con las maniobras avanzadas de reanimación hasta media hora más tarde, al filo de las 13.10 horas, momento en el que se certificó el fallecimiento del hombre. Por el momento no han trascendido más datos sobre la identidad del fallecido ni sobre las causas que provocaron el colapso, aunque todo apunta a que sufrió una parada cardiorrespiratoria mientras se encontraba en la orilla de la playa.

Emergencia

Por el momento serían cuatro las personas que han perdido la vida en el litoral del sur de la provincia de Alicante en lo que va de verano y dos en el Baix Vinalopó. A finales de junio un joven de 30 años falleció mientras se daba un baño en El Pinet, en La Marina, tras sufrir un infarto mientras se encontraba en el conocido arenal. Tras ser atendido por los servicios de emergencia, fue trasladado en una ambulancia y mientras iba de camino al hospital no pudo hacerse nada pese a los intentos de los sanitarios por salvarle la vida.

Una de las playas de Santa Pola en este temporada estival / Antonio Amorós

Entonces hubo testigos que aseguraro que el hombre se encontraba a una considerable distancia de la orilla cuando comenzó a pedir ayuda y que cuando llegaron a él se encontraba inconsciente, boca abajo y expulsando espuma por la boca tras haber ingerido una gran cantidad de agua. Entonces usuarios manifestaban que la distancia entre los puestos de socorrismo dificulta una respuesta rápida cuando una emergencia ocurre en la zona central del arenal al haber cerca de un kilómetro entre puesto y puesto.

Vega Baja

Los primeros fallecimientos de la temporada de baño se produjeron el pasado 22 de junio en la costa de la Vega Baja en dos zonas sin vigilancia de socorrismo en el momento de los sucesos y mientras ondeaba la bandera amarilla. Uno de ellos fue un joven de 24 años en la playa de Mil Palmeras, en Pilar de la Horadada, unos cuarenta minutos después de finalizar el servicio municipal de salvamento pasadas las 19.30 horas.

En su momento el Centro de Coordinación de Urgencias de la Generalitat (CICU) apuntó que cuando llegaron los socorristas para intentar sacarlo del agua ya se encontraba en parada después de las graves dificultades que tuvo para salir del agua. Horas antes, otro joven de 23 años fue rescatado inconsciente en la zona de calas de Torrevieja, un tramo que no cuenta con un dispositivo de socorrismo y considerado peligroso en caso de oleaje, sin que los servicios sanitarios pudieran reanimarlo finalmente.

A primeros de junio también trascendió que la Guardia Civil investigaba el hallazgo de un cadáver localizado en la playa de La Mata, en el linde con Guardamar del Segura, tras el aviso de dos practicantes de paddle surf que habían observado un cuerpo sin vida flotando en el agua.