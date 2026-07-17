Paquetes veterinarios en Elche desde 20 euros para vacunar contra la rabia

Desde fiebre, letargo, vómitos y pérdida de apetito hasta desorientación, falta de coordinación, debilidad, agresividad, salivación excesiva y dificultades para respirar o tragar. Esos son sólo algunos de los síntomas que puede arrastrar a animales como los perros al contraer el virus de la rabia, por no hablar de que la transmisión en humanos puede afectar al cerebro y la médula espinal. Son alertas que desde hace años vienen lanzando organismos como la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), y que refuerzan la campaña que ha lanzado la concejalía de Sanidad de Elche para incentivar la vacunación, teniendo en cuenta que el contagio puede evitarse si, tras una posible exposición, se limpia inmediatamente la herida y se recibe a tiempo el antídoto del virus con su tratamiento médico correspondiente.

7.800 perros

El Ayuntamiento anunció este viernes que ofertarán paquetes veterinarios desde 20 euros para impulsar que los animales estén completamente preparados contra la enfermedad rábica, con lo que principalmente han lanzado este mensaje para aquellos dueños que tengan los animales censados en el municipio, o para incentivar que se actualicen los datos, ya que hasta la fecha figuran sólo algo más de 7.800 según el cálculo que hacen desde Bienestar Animal suponiendo una vida media de 13 años, sin que exista un dato claro de cuántos canes habría porque ni todos los propietarios cumplen con la obligación de censarlos, a parte de ponerles el microchip, y hay casos en los que no dan de baja a animales fallecidos.

Colaboradoras

En cuanto a la citada campaña, está disponible ya hasta el 14 de agosto en una quincena de clínicas colaboradoras que pueden consultarse en el portal web municipal. Este primer paquete más económico, incluye la revisión del animal y la vacuna contra la rabia. El segundo cuesta 70 euros e incorpora la revisión, la colocación del microchip, la expedición del pasaporte y la vacunación.

Requisitos

El objetivo es facilitar el cumplimiento de la obligación de vacunar e identificar a perros, gatos y hurones. El Ayuntamiento también recuerda que la desparasitación interna frente al Echinococcus debe quedar reflejada cada año en el pasaporte de la mascota. Al hilo de la iniciativa la concejala de Sanidad, Inma Mora, animó a los propietarios a aprovechar la campaña y mantener al día tanto su salud como su identificación. “Cuidar de nuestras mascotas también es cuidar de todos”, afirmaba.

Cartel de la campaña del Ayuntamiento de Elche para promover la vacuna contra la rabia / INFORMACIÓN

Aunque España mantiene una incidencia muy baja, el virus no ha desaparecido por completo. Entre 2019 y 2024 se confirmaron 34 casos en animales: 20 perros, 13 murciélagos y un gato. Los casos de murciélagos se localizaron en la Península y las islas, mientras que prácticamente todos los animales domésticos infectados fueron detectados en Melilla, salvo un perro localizado en Ceuta, según el Centro Nacional de Epidemiología.

En 2025, el Ministerio de Agricultura registró otros seis casos caninos, cinco en Melilla y uno en Ceuta. En junio de 2026 se confirmó un nuevo caso en un perro que había entrado en Melilla desde Marruecos y cuya situación vacunal se desconocía. En humanos, el último caso registrado en España se produjo en 2019 y fue importado ya que el afectado había sufrido la mordedura de un gato en Marruecos y falleció después de desarrollar la enfermedad.

Unión Europea

Para prevenir este tipo de contagios el pasado abril la Unión Europea reforzó los controles y actualizó la normativa para viajar por Europa con la mascota. Entre esas condiciones que se exigen figura que Perros, gatos y hurones tengan la documentación en regla para viajar por Europa en desplazamientos no comerciales.

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La norma tiene como objetivo mejorar la trazabilidad, prevenir enfermedades y combatir el tráfico ilegal de mascotas. De igual forma, “no se conceden excepciones ni se autoriza la entrada de perros, gatos y hurones menores de 15 semanas y por tanto, no vacunados con una vacuna válida contra la rabia” reza la orden. En este sentido también se indica que la edad mínima para vacunar a los animales es de 12 semanas y para que la vacuna sea válida deben pasar el menos 21 días desde que se administra.