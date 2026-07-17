Las voces del Misteri d'Elx cruzan fronteras y llegan al corazón de Londres

Si algo caracteriza al Misteri d’Elx es la emoción que genera en quien ve y escucha esta obra de origen medieval. Y eso es lo que llevaron este viernes al templo católico más antiguo de Londres, la iglesia St. Etheldreda’s Roman Catholic Church, las alrededor de 40 voces de la Capella y la Escolanía: emoción. Lo hicieron con una selección de los pasajes más emblemáticos del drama asuncionista. Todo en el marco de un concierto extraordinario organizado por el XXV aniversario de la declaración del Misteri como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Además, en el inicio de la nueva etapa que se ha abierto en La Festa, tras la toma de posesión de los nuevos patronos y del presidente de la Junta Rectora, José Manuel Sabuco, que, de este modo, se estrenaba en el cargo por la puerta grande, a la sazón, haciendo bueno uno de los principales retos que se ha marcado: dar mayor difusión a La Festa dentro y fuera, y, con ello, también a la ciudad de Elche.

La Capella y la Escolanía en el concierto en St. Etheldreda’s Roman Catholic Church. / INFORMACIÓN

Rostros emocionados

A lo largo de cuarenta minutos, el público pudo recorrer musicalmente la representación ilicitana a través de las voces de la María, el Ángel, el Ternari, los apóstoles y los judíos, en un concierto acompañado por imágenes del Misteri y textos traducidos al inglés para facilitar su comprensión. El “Gloria” cerró el concierto, entre rostros emocionados, también en la delegación ilicitana. “Espectacular” fue la palabra más repetida, según los presentes. Previamente, el repertorio había comenzado con "Germanes mies" y prosiguió con "Déu vos salve Verge imperial", "Ai, trista vida corporal!", "Oh, poder de l’Alt Imperi", "Salve Regina, princesa", "Oh, cos sant glorificat", "A vosaltres venim pregar" y "Flor de virginal bellesa", junto a "In exitu Israel d’Egipto", "Aquesta gran novetat", "Oh, Déu Adonai", "Prohomens jueus", "Nosaltres tots creem", "Ans d’entrar en sepultura", "Llevantau’s, Reina excel·lent" o "Vós siau ben arribada", hasta desembocar en el momento culmen del "Gloria".

Un momento de la actuación, en el corazón de Londres. / INFORMACIÓN

Amplia representación

La actuación congregó a una destacada representación institucional y diplomática. Entre los asistentes se encontraban la embajadora de España en el Reino Unido, Emma Aparici Vázquez de Parga; la consellera de Turismo, Marián Cano; el director del Instituto Cervantes en Londres, Víctor Ugarte; así como representantes diplomáticos de Uruguay, Cuba, Brasil, Colombia, Honduras y Perú, y el Nuncio Apostólico del Papa en el Reino Unido. También asistieron miembros de la Corporación municipal ilicitana, con el alcalde, Pablo Ruz, a la cabeza, y del Patronato del Misteri d’Elx, con el nuevo presidente, José Manuel Sabuco, que, precisamente, asumió el cargo el miércoles.

El alcalde, la consellera y el presidente del Patronato junto a otras autoridades. / INFORMACIÓN

Un reto que empieza a cumplirse

De hecho, tras la reunión del Patronato, Sabuco incidía en que, en esta nueva etapa, “uno de los retos principales va a ser la promoción y la difusión”, a lo que apostilló que “el Misteri todavía sigue siendo un gran desconocido a nivel nacional, a nivel internacional y también me preocupa que lo sea a nivel local”. Por eso, se mostró partidario de “incidir mucho en las nuevas generaciones, también en las personas que han venido de fuera a vivir a Elche, y darles a conocer La Festa e invitarles a participar”. Una difusión que, de momento, se ha desplegado en la capital del Reino Unido coincidiendo con el inicio de su mandato, lo que puede servir para empezar a marcar la senda en ese sentido.

“El mayor patrimonio”

De momento, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, destacó que “llevar el Misteri d’Elx a un escenario tan emblemático como St. Etheldreda’s supone seguir proyectando al mundo el mayor patrimonio cultural que tiene nuestra ciudad”, y puso el foco en que “La Festa trasciende nuestras fronteras y se convierte en el mejor embajador de la historia, la identidad y la cultura de Elche”. El regidor ilicitano, de hecho, afirmó que “este concierto demuestra que nuestro legado emociona y conecta con personas de cualquier lugar del mundo”.

La Capella, durante una de las piezas interpretadas. / INFORMACIÓN

Nuevo hito

Por su parte, José Manuel Sabuco señaló que “esta actuación supone un nuevo paso en la difusión internacional del Misteri d’Elx y confirma que una tradición con más de cinco siglos de historia sigue despertando admiración allí donde se presenta”. Para el nuevo presidente, “la emoción vivida en Londres nos anima a seguir trabajando para preservar y proyectar este patrimonio universal”, dejando claro así que es partidario de este tipo de conciertos fuera de las fronteras ilicitanas.

El concierto del Misteri de este viernes en Londres. / INFORMACIÓN

Proyección internacional

Desde el propio Ayuntamiento, no en vano, subrayaban que “la excelente acogida del concierto volvió a poner de manifiesto el interés que despierta el Misteri d’Elx fuera de nuestras fronteras y su capacidad para emocionar a públicos de diferentes culturas e idiomas”. Para el bipartito de PP y Vox,la cita sirvió, además, “para reforzar la proyección internacional de una de las manifestaciones culturales más singulares del mundo y del principal patrimonio histórico, cultural y espiritual de la ciudad de Elche”.

Paso anterior por París

La Festa ya viajó el 23 de junio de 2025 a la iglesia Saint-Étienne-du-Mont, junto al Panteón, en París, con un concierto ante más de 600 personas en el que tomaron parte 38 cantores adultos y seis niños con las piezas clave de La Vespra y La Festa. Se hizo coincidiendo con la exposición de "El Cielo en la Tierra" en la capital gala, para promocionar Elche como destino turístico en el Año Jubilar que se cerró el pasado 1 de noviembre.