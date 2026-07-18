La Dama de Elche viaja por el mundo en una exposición

El Centro Cultural Las Clarisas acoge hasta el próximo 23 de agosto "Llévame contigo", una muestra organizada por la Real Orden de la Dama de Elche que reúne una selección de las más de 5.000 fotografías recopiladas por el proyecto #LaDamaDeElcheViajera, una iniciativa nacida en 2019 por parte de los periodistas ilicitanos Antonio Sánchez y Javier Muñoz. El proyecto invita a inmortalizar una reproducción de la escultura en cualquier rincón del mundo y compartir la imagen en el grupo de Facebook que lleva el mismo nombre, creando así un álbum colectivo que no ha dejado de crecer desde su creación. "Siempre hemos dicho que la Dama de Elche es la embajadora de la ciudad. Pues una embajadora lo que hace es visitar sitios, por eso se nos ocurrió esta idea", explica Muñoz sobre el origen del proyecto.

Inauguración de la exposición el pasado 9 de julio. / INFORMACIÓN

De una costumbre

La iniciativa nació de una costumbre que ambos periodistas mantenían durante sus vacaciones: llevar una pequeña reproducción de la Dama y fotografiarla frente a monumentos y paisajes emblemáticos. Con el tiempo decidieron compartir esas imágenes en redes sociales, donde pronto comenzaron a recibir fotografías de otros viajeros. "La sorpresa fue que la gente empezó a hacer lo mismo. Se compraban una Dama, se la llevaban de viaje y nos enviaban las fotografías", recuerda Muñoz.

Desde entonces, la colección no ha dejado de crecer. Entre las instantáneas figuran destinos tan diversos como la Antártida, Boston, Viena, Escocia o incluso el fondo del mar, además de numerosas ciudades de los cinco continentes. "Hay gente que no es de Elche, pero tiene una reproducción y también participa. Eso demuestra que el proyecto ha trascendido la ciudad", destaca Sánchez.

La exposición

La exposición exhibe 38 imágenes de gran formato, un audiovisual con el resto de fotografías y un mapamundi que señala todos los lugares desde los que se ha fotografiado a la Dama. Además, incorpora un photocall inspirado en el vehículo que trasladó la pieza a Elche en 1965 y un espacio para que los visitantes indiquen cuál sería su próximo destino de viaje.

Los percusores confían en que la exposición anime a nuevos viajeros a sumarse a la iniciativa. "Ya ha venido gente diciéndonos que se va a comprar una Dama para llevarla siempre en la maleta. Ese es el mejor premio, que el proyecto siga creciendo", concluye Muñoz.