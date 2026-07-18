Cultura
El arte de plasmar los pequeños detalles de la vida en Elche
La pintora ilicitana María Durá destaca por su participación en más de 1.000 certámenes, y ha sumado un palmarés de 350 premios que ponen en manifiesto su gran reconocimiento como artista. Todo, además, tras recorrer miles de kilómetros por todo el país con sus obras y su autocaravana
El deseo de muchos, la virtud de pocos. La reconocida pintora ilicitana María Durá es una de esas afortunadas capaz de reflejar en sus lienzos aquello que su mirada interpreta. Sus primeros dibujos en óleo llegaron a los once años y a lo largo de su trayectoria ha participado en más de 1.000 certámenes, de los cuales ha resultado premiada en más de un tercio de ellos, concretamente en 350. Su especialidad es la pintura al aire libre y ya acumula miles de kilómetros a sus espaldas tras haberse recorrido durante diez años todos los concursos del país en su autocaravana, especialmente los del norte: «Estos viajes los hacía en verano y al cabo del año pasaba unos seis meses en ella. Fue toda una aventura», reconoce la autora.
Premios en Elche
Recientemente obtuvo el primer premio en el I Certamen de Pintura Rápida «El jardín histórico: sostenibilidad e inspiración europea» que se celebró en el Huerto del Cura, mientras que a finales del 2025 resultó ganadora del tercer premio en el II Certamen Nacional de Pintura Rápida «TORK/Festa del Palmerar d’Elx», concursos que disfrutó mucho por el especial cariño que comparte con su ciudad natal.
Cuba
Durá reconoce que ha participado en exposiciones a nivel europeo tanto en Francia como en Italia pero que, por si fuera poco, ella, junto a su equipo, crearon un certamen de pintura rápida en Cuba. Su intención principal era exponer una de sus obras en el «Festival de las Juventudes Artísticas», conocido internacionalmente como las «Romerías de Mayo» en la ciudad cubana Holguín. La autora explica que crearon allí su exposición, con la modalidad de pintura al aire libre, que para ellos era algo totalmente desconocido. «Hicimos una jornada de un día para convocar a la gente que quisiera participar en un emplazamiento a pintar al natural con un jurado, una entrega de premios… y para ellos fue una novedad», manifiesta la ilicitana.
Norte de España
El historial de la pintora no tiene punto final. El pasado viernes 10 de julio estuvo en Frías, un pueblo de Burgos, donde, a pesar de no obtener premio, consiguió vender su obra; y el sábado 11 de julio pintó en la histórica catedral, en un certamen organizado por la Fundación AXA, con el objetivo de recaudar fondos para conservar y restaurar el emblemático monumento. «Este es considerado el concurso más importante de España de pintura rápida porque los premios son muy altos y es donde más gente suele acudir, en concreto, más de 200 pintores asistimos al certamen», explica. Quedó entre las primeras finalistas y, aunque tampoco optó al reconocimiento material, la organización del concurso solicitó adquirir su obra.
Albert Oehlen
El domingo 12 de julio, la artista decidió acudir a uno de los concursos celebrados en Ispáster, un municipio de la provincia de Vizcaya con poco más de 700 habitantes, con la ilusión de poder conocer al reconocido artista alemán Albert Oehlen que participaba allí como jurado.
Brocha Libre
Para sorpresa de pocos, la pintora logró el premio «Brocha Libre Albert Oehlen», consiguiendo de esta manera que su cuadro pasase a formar parte de su colección particular. «Estoy contentísima. No tengo ninguna de las obras ni del año pasado ni de este porque las he ido dejando según las iba pintando en cada concurso o bien porque me han premiado o bien porque alguien las ha comprado», expresa la pintora.
Próximos certámenes
El calendario de la ilicitana, y probablemente el palmarés, continúa ampliándose con la incorporación de nuevos concursos: este sábado, en Ribadesella, se presenta al concurso de pintura al aire libre «Darío de Regoyos» y el domingo participará en el «XXI Certamen de Pintura Villa de Arriondas».
Exposiciones
Esta primavera realizó su última exposición en la Casa de Cultura de Crevillent y adelanta que a finales de año tendrá otra en Elche. Según explica la artista, para ella ha sido «un aprendizaje» poder pintar al aire libre, sumado al reto de superarse en cada obra bajo la presión del reloj y guardando en cada cuadro pequeños recuerdos que jamás olvidará.
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