Torrellano se convierte en un gran jardín para reivindicar las raíces de sus fiestas

Torrellano dio anoche la bienvenida a sus fiestas de verano con una gala del pregón y de proclamación de cargos que convirtió el recinto festero en un gran jardín. La decoración floral sirvió como hilo conductor de un acto que reivindicó las raíces, la unión y el trabajo de todas las personas que mantienen vivas las celebraciones de la pedanía ilicitana.

“Dicen que un jardín se reconoce por la belleza de sus flores. Sin embargo, quienes realmente conocen la tierra saben que su verdadera fuerza no está en lo que se ve a simple vista. Está en sus raíces. Está en la tierra que las abraza y en las manos que las cuidan, día tras día, sin pedir nada a cambio. Así son nuestras fiestas”, indicaron Elena Marco, Carmen Merchante y Daniel Ballesteros, presentadores de la gala.

El acto, celebrado ante alrededor de un millar de personas, se desarrolló sobre un escenario ambientado con una llamativa decoración floral.

“Esta noche celebramos que esas raíces siguen más vivas que nunca. Que cada pedanía aporta un color único, que cada comisión hace brotar una nueva rama y que cada festero mima una flor diferente. Solo así, juntos, lograremos que este inmenso jardín florezca año tras año”, expresaron los presentadores.

“Porque este jardín puede tener mil caminos, infinitas flores y muchas voces, pero late con un solo corazón. Bienvenidos al jardín de nuestras fiestas”, añadieron para dar inicio a la gala.

Un florido jardín para evocar “las verdaderas raíces de las fiestas” de Torrellano / INFORMACIÓN

Un homenaje a las Calles Engalanadas

Neus Rodríguez y María José Sempere fueron las encargadas de pronunciar el pregón en nombre de las Calles Engalanadas de Torrellano, definidas durante la gala como “el mayor ejemplo de unión, tradición y creatividad que tenemos”.

“Son el arte que viste nuestro pueblo, el orgullo de nuestra identidad y las responsables de que nuestras calles se conviertan en un museo de alegría”, destacaron los presentadores.

Representantes de las Calles Engalanadas subieron al escenario para recibir un reconocimiento público. El presidente de la comisión de fiestas, José Javier Ballesteros, les entregó una distinción entre los calurosos aplausos del público.

“Este pregón ha querido rendir homenaje a las personas que hacen posible que esta tradición siga viva porque detrás de cada calle engalanada no solo hay cartón, pintura y luces; hay personas, y son ellas las que lo han hecho posible”, expresaron las pregoneras.

Torrellano proclama a sus nuevos cargos festeros

Tras el pregón, las reinas, damas y cargos salientes fueron despedidos con emotivas intervenciones, cargadas de lágrimas y recuerdos, que arrancaron fuertes aplausos entre los asistentes.

Después llegó uno de los momentos más esperados de la noche: la proclamación de Claudia Romero Pérez como reina mayor de las fiestas de Torrellano, acompañada por sus damas, Sara Uceda Rodríguez y Sofía Villena Oliva.

También fue proclamada Nayra García Gamuz como reina infantil, junto con sus damas, Elena Jover García y Carla Lamas Fernández.

Durante la ceremonia recibieron igualmente sus bandas y fajines acreditativos Juani Herrada Núñez, festera de honor; Camila Pomares Hernández, festera infantil; Marta Ortega Esclapez y Helena Zornoza Marcos, abanderadas; y Javier Antón Mollà, portaestandarte.

Felicitaciones al nuevo reinado

La gala contó con la presencia de la reina infantil de Elche, Aroa Durá, y de sus damas, Valentina Doria y Daniela Rueda, acompañadas por representantes de la Gestora de Festejos Populares.

También asistieron el presidente de la Unió de Festers del Camp d’Elx, UFECE, Andrés Coves, junto con varios directivos de la entidad; la concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Elche, Inma Mora; el edil de Pedanías, Pedro José Sáez; varios miembros de la Corporación Municipal; el alcalde pedáneo, Antonio Esclapez; y el presidente de la junta municipal del distrito 8, José Lillo.

A ellos se sumaron responsables de las distintas comisiones de fiestas del Camp d’Elx y representantes de entidades festeras y vecinales, entre otras personalidades.

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El nuevo reinado recibió las felicitaciones de las numerosas agrupaciones y entidades que acudieron al acto, además de las insignias de UFECE, del Ayuntamiento de Elche y de la comisión de fiestas, impuestas por sus respectivos representantes.

Por su parte, el presidente de la comisión recibió una fotografía de todas las componentes del reinado saliente y un corbatín, que fue colocado en el estandarte como recuerdo del año 2025, durante el que ejercieron su reinado.

“Disfrutad del reinado, vivid las fiestas intensamente. Es un año que pasa muy rápido, así que vividlo al máximo y haced una piña”, dijo el presidente de UFECE dirigiéndose a las seis jóvenes que representarán a Torrellano durante 2026.

La concejala de Fiestas, por su parte, invitó a las nuevas reinas y damas a “exprimir cada segundo” y a crear alianzas con el resto de niñas, “porque es un año único”.

Tanto Andrés Coves como Inma Mora felicitaron al presidente de la comisión de fiestas y a todos sus integrantes por el intenso trabajo desarrollado para hacer realidad la gala y preparar el amplio programa festivo de este año.

La noche concluyó con bailes y con una invitación general a vecinos y visitantes para disfrutar de las fiestas de verano de Torrellano.

Música, pólvora y una histórica trobada festera

La gala marca el comienzo de más de una semana de celebraciones con propuestas para todas las edades. El programa combina actividades infantiles, cine de sobaquet, conciertos, cenas populares, pasacalles, despertàs, mascletàs y espectáculos en las diferentes barracas.

Entre las citas más destacadas se encuentran la inauguración de la feria, el miércoles 22 de julio; los pasacalles por las Calles Engalanadas; las mascletàs del sábado 25 y el domingo 26; y la primera Trobada Festera de Torrellano, que reunirá por primera vez a entidades festeras de toda la zona.

Tampoco faltarán la salchichada y la paella popular, el espectáculo infantil dedicado a las películas de Disney, la fiesta del agua, la degustación de cocas, las orquestas y los tardeos.

Domingo 19 de julio

A las 11.00 horas se celebrará una misa por los festeros fallecidos y se descubrirá una placa conmemorativa en la parroquia de la Inmaculada Concepción.

A las 17.30 horas tendrá lugar un concierto de la Unión Musical de Torrellano en la barraca Los Intocables.

La barraca popular acogerá desde las 19.00 horas un tardeo futbolero con música y ambiente festivo para seguir la final del Mundial entre España y Argentina, que comenzará a las 21.00 horas.

A las 22.00 horas habrá cine de sobaquet en la barraca de La Cocina del Infierno. Los asistentes deberán llevar su propia silla.

Lunes 20 de julio

A las 22.00 horas se celebrará una nueva sesión de cine de sobaquet en la barraca de La Cocina del Infierno. Será necesario llevar silla.

Martes 21 de julio

La Peque-Fiesta comenzará a las 18.30 horas en la plaza de San Crispín, con juegos y actividades para los más pequeños.

A las 20.00 horas habrá lotería familiar en la barraca popular y, a las 22.00 horas, cine de sobaquet en La Cocina del Infierno.

Miércoles 22 de julio

La calle Aeropuerto celebrará su aniversario a partir de las 18.00 horas con una merienda abierta a todo Torrellano y una rifa en beneficio de la Casita de Reposo de Elche.

A las 18.30 horas habrá juegos infantiles en la plaza de San Crispín. A las 20.15 horas se disparará una traca de caramelos en la calle Libertad y, a las 20.30 horas, quedará inaugurada oficialmente la feria.

Jueves 23 de julio

A las 19.00 horas comenzará un pasacalles por las Calles Engalanadas, acompañado por la Unión Musical de Torrellano y con salida desde la barraca popular.

A las 21.00 horas habrá cena y baile en la barraca popular con la actuación del Dúo La Trampa.

La barraca joven abrirá a las 23.00 horas, coincidiendo con la fiesta programada en La Cocina del Infierno.

Viernes 24 de julio

La jornada comenzará a las 8.00 horas con la tradicional despertà al poble i al camp, amenizada por la colla El Tripilitrop.

A las 12.30 horas habrá degustación de cerveza a precios populares en La Posada. A las 17.00 horas se celebrará un concurso de chinchón en La Cocina del Infierno.

La barraca Los Disfrutones organizará un tardeo con DJ Poliff a partir de las 18.00 horas.

A las 19.00 horas, la Unión Musical de Torrellano recorrerá las barracas en un pasacalles que partirá desde la barraca popular.

A las 21.00 horas habrá cena y baile con la orquesta La Reina. A las 23.00 horas comenzará el espectáculo infantil «Imagilusión», un tributo a las películas de Disney.

A las 23.59 horas se celebrará una fiesta ibicenca en la barraca joven, a la que se invita a acudir vestido de blanco. La jornada terminará con una fiesta indie, desde la 1.00 horas, en La Cocina del Infierno.

Sábado 25 de julio

La despertà al poble i al camp, con la colla El Tripilitrop, abrirá el día a las 8.00 horas.

A mediodía, la charanga El Nardo recorrerá las calles para animar las horas previas a la mascletà. A las 13.00 horas habrá una salchichada frente a la parroquia de la Inmaculada Concepción.

La mascletà se disparará a las 14.00 horas en la plaza de San Crispín y correrá a cargo de Pirotecnia Nadal-Martí. A las 14.30 horas comenzará una paella popular frente a la parroquia.

La programación continuará a las 16.00 horas con un espectáculo drag queen protagonizado por Imperio y Alen Santander en la barraca Los Intocables. En este mismo espacio habrá un tardeo remember desde las 17.00 horas.

A las 18.00 horas, La Cocina del Infierno celebrará una fiesta lindy hop.

Uno de los momentos más esperados llegará a las 20.00 horas con la primera Trobada Festera de Torrellano, un pasacalles que reunirá por primera vez a entidades festeras de toda la zona.

El desfile partirá de la avenida Segarra y recorrerá las calles San Francisco, Alcudia, Libertad y Nieves Piñol, antes de finalizar en la barraca popular.

A las 21.00 horas habrá cena y baile con la orquesta People. La jornada concluirá a las 2.00 horas con una chocolatada, la entrega de premios de las Calles Engalanadas y un desfile.

Domingo 26 de julio

A las 8.00 horas comenzará la despertà al poble con la colla El Tripilitrop.

La fiesta del agua llegará a las 11.00 horas a la barraca popular y, a las 12.00 horas, una batucada de Tropa Lo Trop recorrerá Torrellano.

A las 13.00 horas habrá una degustación de cocas frente a la parroquia de la Inmaculada Concepción.

La segunda mascletà de las fiestas se disparará a las 14.00 horas en la plaza de San Crispín y correrá a cargo de Pirotecnia Turís.

A las 20.00 horas se celebrará una lotería familiar en la barraca popular. A las 22.00 horas habrá una actuación en La Cocina del Infierno y, a las 23.00 horas, José Campoy protagonizará un espectáculo humorístico en la barraca Los Intocables.

A las 23.59 horas tendrá lugar la cremà de La Cocina del Infierno.

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Lunes 27 de julio