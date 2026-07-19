Aigües d’Elx destina más de un millón de euros a la lectura de contadores

Aigües d’Elx ha sacado a licitación el servicio de lectura de contadores de agua potable en el municipio y sus pedanías por un presupuesto de 1.095.957,46 euros sin IVA. El contrato incluye la lectura periódica de los equipos instalados en la red, inspecciones, actuaciones sobre sistemas de telelectura y cambios de contador cuando sea necesario.

Un servicio esencial

Se trata de un servicio esencial dentro de la gestión del abastecimiento de agua, ya que permite conocer los consumos de los usuarios, mantener actualizada la información asociada a cada punto de suministro y detectar posibles incidencias que puedan afectar al funcionamiento de los equipos. Aunque la lectura de contadores es una de las tareas más visibles para los abonados, detrás de ella existe un sistema de seguimiento que requiere controles continuos y actuaciones específicas para garantizar la fiabilidad de los datos obtenidos.

Contadores de agua, en imagen de archivo. / INFORMACIÓN

El volumen de trabajo asociado al contrato refleja la dimensión de este servicio. Entre el segundo trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026 se realizaron 328.455 lecturas efectivas en la zona urbana y otras 38.371 en zonas diseminadas. A estas cifras se sumaron 4.702 lecturas de contadores de control de red y 429 actuaciones sobre equipos dotados de telelectura debido a fallos de comunicación, entre otros datos expuestos en el propio pliego de contratación.

Otras actuaciones

La lectura de los contadores se realiza con una periodicidad mayoritariamente trimestral para los abonados del servicio, mientras que algunos grandes consumidores y los equipos de control de red requieren lecturas mensuales. Este calendario explica el volumen de actividad que genera un servicio que debe recorrer de forma periódica miles de puntos de suministro.

La actividad, sin embargo, va más allá de la recogida de consumos. La lectura de contadores requiere también inspecciones, revisiones de equipos y actuaciones cuando se detectan problemas que pueden impedir la obtención de los datos o afectar al funcionamiento de los dispositivos instalados. El servicio incluye también el seguimiento del parque de contadores, con el objetivo de mantener actualizado el estado de los equipos y disponer de información fiable sobre los puntos de suministro.Durante el mismo periodo se contabilizaron 2.302 inspecciones de lectura manual, 253 inspecciones relacionadas con sistemas de telelectura y 195 cambios de contador.

Imagen de archivo en la que un técnico de Aigües d'Elx coloca un contador inteligente en una instalación municipal / INFORMACIÓN

Prevención

Estas intervenciones permiten actuar ante situaciones como dificultades de acceso a los equipos, consumos anómalos, posibles fugas, averías o anomalías detectadas durante las visitas a los puntos de suministro. Además, facilitan que la información asociada a cada abonado permanezca actualizada y que los equipos instalados en la red mantengan unas condiciones adecuadas de funcionamiento.

Una parte importante de estos trabajos se desarrolla en fincas donde los contadores se encuentran dentro de las propiedades. En estos casos, el servicio contempla diferentes procedimientos para intentar obtener la lectura cuando no es posible acceder al equipo durante la primera visita, así como mecanismos para que los usuarios puedan facilitar los datos necesarios cuando la lectura no pueda realizarse de forma directa.

Un gran alcance

La magnitud del contrato está directamente relacionada con el alcance de la red gestionada por Aigües d’Elx. La empresa mixta se encarga del abastecimiento de agua potable en Elche y sus pedanías a través de una infraestructura que supera los 1.200 kilómetros de conducciones y presta servicio a más de 250.000 personas. Este volumen de usuarios y puntos de suministro explica la necesidad de mantener un sistema continuo de lectura, control y seguimiento de los equipos asociados al abastecimiento.

Así, uno de los aspectos destacados del nuevo servicio es el avance de la telelectura dentro de la red. Aigües d’Elx dispone ya de un porcentaje importante de contadores con sistemas de lectura remota y prevé que esta tecnología continúe aumentando en los próximos años.

Contadores de agua en el Camp d'Elx, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Una reducción de 4.000 lecturas anuales

La implantación progresiva de sistemas de telelectura también modificará el volumen de lecturas presenciales que deberá realizar el servicio. El pliego estima una reducción aproximada de 4.000 lecturas al año en función del número de contadores que se incorporen al sistema de lectura remota. La cifra es, por tanto, una estimación vinculada al avance de esta tecnología que no es determinante y puede variar.

No obstante, la telelectura no elimina la necesidad de realizar actuaciones sobre el terreno. Los equipos siguen requiriendo revisiones cuando se producen fallos en la transmisión de datos, incidencias de comunicación o cuando es necesario comprobar su correcto funcionamiento. Por este motivo, el contrato mantiene las inspecciones y actuaciones asociadas a estos sistemas como una parte importante de las obligaciones del servicio.

Proceso de digitalización

La evolución hacia la lectura remota forma parte del proceso de digitalización que se está produciendo en la gestión del abastecimiento. La incorporación de nuevas herramientas permite disponer de más información sobre los consumos y mejorar el seguimiento de los equipos, aunque continúa siendo necesario contar con personal que realice comprobaciones presenciales y resuelva las incidencias que puedan aparecer.

Además de las lecturas de contadores, el contrato incluye actuaciones destinadas a mantener actualizada la información de los puntos de abastecimiento y garantizar el correcto funcionamiento de los equipos asociados al servicio. Estas tareas permiten detectar incidencias y disponer de datos precisos sobre el estado de los sistemas instalados.