Parterres sin vegetación y tubos a la intemperie en "El parquet" de Elche

Hay espacios que forman parte de la rutina de un bario hasta convertirse en algo más que un simple lugar de paso. El parque María Teresa Sempere Jaén de Elche, conocido popularmente como "El parquet", es uno de ellos. Sus bancos a la sombra de las palmeras, el movimiento constante de sus dos cafeterías y la presencia diaria de vecinos lo convierten en uno de los puntos de encuentro más habituales de la zona. Sin embargo, quienes lo frecuentan aseguran que la imagen del recinto ha empeorado en los últimos años y reclaman más atención a su mantenimiento. La principal queja de los residentes se concentra en los parterres y alcorques que rodean los árboles y las palmeras. Las zonas que en su día contaban con vegetación ornamental permanecen ahora sin flores, con la tierra a la vista y con parte de las tuberías del sistema de riego visibles. "Todo pelado", resume una vecina mientras señala los espacios vacíos alrededor del arbolado.

Estado de uno de los parterres de la plaza. / AXEL ALVAREZ

Un entorno remodelado

El parque fue remodelado en 2023, mismo año en el que el anterior ejecutivo también cambió el nombre de la plaza al de la concejala socialista que honorifica, con una actuación que incluyó la renovación de elementos como bancos, papeleras y alumbrado, además de la incorporación de vegetación ornamental en los parterres. No obstante, esta no fue suficiente: los vecinos recuerdan que, después de aquella actuación, las flores se han repuesto en varias ocasiones, pero terminan desapareciendo al poco tiempo. "Las han repuesto ya unas dos o tres veces desde que lo arreglaron", explica una residente. Sin embargo, añade que, "las ponen y se queda bonito, pero enseguida se estropean y ya afea todo". Entre las razones que apuntan está el acceso de los perros a los parterres: "Vienen y hacen ahí sus necesidades, entonces se estropea todo", comenta otra vecina, que considera que al estar las zonas ajardinadas al nivel del suelo resulta complicado mantenerlas en buen estado.

Placa del parque María Teresa Sempere Jaén y, a sus espaldas, el estado de algunas de las zonas. / Áxel Álvarez

Tubos de riego visibles

Precisamente relacionado con la carencia de vegetación, se suma otra situación que molesta a los vecinos, y es la presencia visible de las conducciones del riego junto a los árboles. Varios residentes aseguran que estos elementos pueden generar problemas de paso. "Ahí he tropezado yo varias veces", explica una mujer de avanzada edad, mientras su marido recuerda que, en una ocasión, "un alcorque se hundió hasta abajo".

Pese a estas deficiencias, "El parquet" continúa manteniendo la actividad que le ha convertido en un punto habitual del barrio. Las cafeterías siguen siendo un lugar de reunión para los vecinos y los bancos bajo las palmeras continúan ocupados cada día, especialmente durante los desayunos y las horas de menos calor.

Los residentes señalan que el problema no está en el uso del espacio, sino en el cuidado de algunos de sus elementos. Reuerdan que cuando los parterres tenían vegetación ornamental el aspecto del recinto era diferente y que la pérdida de las flores ha supuesto uno de los cambios que más deterioran el espacio.

Estado de uno de los tubos de reigo en una zona en la que antes había vegetación. / Áxel Álvarez / AXEL ALVAREZ

Residuos en la acera

Pero más allá del estado del propio parque, en algo que todos los vecinos consultados coinciden es en la situación de determinados puntos de recogida de residuos próximos que "hacen que se acumulen malos olores", tal y como concreta un residente. Según explican, en ocasiones se acumulan bolsas y restos alrededor de los contenedores, intensificando las molestias por los malos olores. Así, el matrimonio de avanzada edad señala que "hay veces que tenemos que bajar a la carretera porque no se puede andar por la acera", refiriéndose a la calle Espronceda, concretamente a la altura del número 42.

Los residentes condieran que pequeños detalles como el estado de los parterres o la presencia visible de elementos del sistema de riego influyen en la imagen general de un espacio que forma parte de su vida diaria. Porque para quienes llevan años utilizando "El parquet", la cuestión no pasa por una nueva remodelación, sino por conservar los elementos existentes y mantener cuidado un espacio que sigue siendo uno de los lugares de encuentro más reconocibles de la ciudad.