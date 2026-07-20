Setenta centros educativos de Elche recibirán hasta 25.000 euros para instalar aire acondicionado

La infinita mayoría de los colegios públicos de Elche y una quincena de institutos contarán con aire acondicionado los próximos cursos después de que el Consell haya aprobado transferir directamente 883.500 euros a 73 espacios educativos dentro del plan extraordinario de confort térmico, de los 16 millones de euros que llegarán a toda la Comunidad. Un paso para mejorar las condiciones de climatización y, con ello, que al filo de cada verano o a la vuelta de vacaciones las temperaturas extremas se noten menos en el aula.

El anuncio lo realizó este lunes el alcalde, Pablo Ruz, alabando la gestión del president, Juanfran Pérez Llorca, así como calificando la medida como una inversión "inédita" porque, a su juicio, se mejorarán tanto las condiciones de aprendizaje del alumnado como el trabajo diario del profesorado. A través de un listado figuran los centros integrados en este programa que recibirán cantidades dispares en función del número de aulas, del alumnado y de las características de sus instalaciones.

Paquetes

En el primer paquete de 498.500 euros están integrados 47 colegios de educación Primaria, dos centros de educación especial, escuelas infantiles y Centros Rurales Agrupados (CRA), mientras que en un segundo paquete por 385.000 euros figuran 17 centros, la mayoría institutos, además del Conservatorio Profesional de Música, la Escuela Oficial de Idiomas, el Centro Público de Formación de Personas Adultas Mercé Rodoreda y el Centro Integrado Público de Formación Profesional La Torreta. Según Ruz, cada colegio gestionará directamente los fondos remitidos por la Generalitat para adquirir e instalar los equipos que considere necesarios con ayudas que oscilarán entre los 5.000 y los 25.000 euros por centro.

La dirección del colegio Clara Campoamor de Elche aconseja a los padres acudir con ventiladores, gorra, agua o abanicos a clase por el extremo calor / Áxel Álvarez

Los mayores importes recaerán en los centros de mayor tamaño. Así, el IES Victoria Kent, el IES Tirant lo Blanc, el IES Severo Ochoa y el CIPFP La Torreta recibirán la cuantía máxima de 25.000 euros mientras que en Infantil y Primaria destacan el CEIP Jaume I con 20.000 euros de aportación; seguido del Mediterrani, con 18.000 euros. En el extremo opuesto, una docena de colegios de menor dimensión percibirán la ayuda mínima de 5.000 euros, como tres escuelas infantiles.

Como apuntó el primer edil, la actuación se complementará con el plan de climatización municipal de 1,7 millones en escuelas y con los 80 equipos portátiles de aire acondicionado adquiridos por el Consistorio.

Centros sociales

En respuesta a los problemas de climatización que denunció hace días el PSOE, desde el Ejecutivo local reconocieron que existen incidencias puntuales en distintos edificios públicos y aseguraron que el Ayuntamiento está actuando cuando se detectan.

"No tienen autoridad moral para exigir"

Ruz cargó duramente contra los socialistas por cuestionar ahora una situación que, según sostuvo, no abordaron durante sus años al frente del Gobierno municipal. "Quien no climatizó ni una sola escuela infantil municipal, ni una sola aula de educación pública en nuestro municipio, no tiene ninguna autoridad moral para exigir nada a nadie", reprochó el representante municipal.

En ese sentido, dijo que la instalación de aparatos en las escuelas infantiles como la nueva inversión autonómica en colegios acaba con "40 años de desidia", en un claro ataque contra sus adversarios políticos en materia de infraestructuras.