El CEU tantea el antiguo Cine Alcázar y la sede de la Tesorería de la Seguridad Social para crecer en Elche

La Universidad CEU Cardenal Herrera quiere y necesita seguir creciendo en Elche. Hasta el extremo de que el rector de la institución académica privada, Higinio Marín, así lo reconoció este lunes, durante la presentación del Grado de Medicina que comenzará a impartirse en septiembre con 50 plazas, de momento, en la sede del antiguo Cine Capitolio y en la de Reyes Católicos. Por un lado, ante el crecimiento imparable en cuanto al alumnado, ya que en cuatro años se espera llegar a los 3.000 estudiantes en el campus de Elche. Por otro, porque la idea es poner en marcha unas instalaciones deportivas. No obstante, y aunque de momento evitó dar posibles emplazamientos, según ha podido saber este periódico, el CEU ha comenzado a tantear el edificio del antiguo Cine Alcázar, así como lo que en su día fue la sede de la Tesorería de la Seguridad Social, situado junto a la Replaceta de les Barques.

Paco Sánchez, Ávaro Antón, Higinio Marín y Manuel Sureda, este lunes en el edificio del Capitolio. / Héctor Fuentes

Gestiones

Higinio Marín comparecía este mismo lunes junto al vicerrector del campus de Elche, Álvaro Antón; el gerente, Paco Sánchez; y el vicedecano de la nueva titulación, Manuel Sureda González. En este contexto, afirmó que, “con seguridad, vamos a tener 3.000 estudiantes dentro de cuatro años”, a lo que añadió que “estamos haciendo ya las gestiones para adquirir un nuevo edificio en el que se pueda concentrar la implementación y puesta en marcha del Grado de Medicina”. No obstante, parece ser que, hasta la adquisición definitiva, no se descartan emplazamientos transitorios, y tampoco está claro si en la nueva construcción iría Medicina o cualquier otra de las titulaciones, distribuidas en estos momentos en el edificio de Carmelitas, el del Capitolio y el del antiguo Palacio de Justicia en Reyes Católicos.

Por otra parte, también avanzó que se quiere buscar otro inmueble para prestar servicios a la comunidad universitaria. “Necesitamos también instalaciones allegadas a esa red de centros para otras actividades y otros servicios universitarios que tenemos que prestar. Por ejemplo, tenemos que garantizar de forma material y con niveles de calidad un servicio de deportes en la Universidad”, terció.

El Cine Alcázar, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Instituto CEU de Salud

Finalmente, apuntó a una tercera necesidad, la que viene marcada por el Instituto CEU de Salud, integrado en CEU Social, que combinará docencia, investigación, asistencia y acción social. Un proyecto que, inicialmente, comenzará con prestaciones vinculadas a Fisioterapia, Psicología y Enfermería, y, conforme vaya avanzando, al nuevo grado también Medicina, y ofrecerá atención a personas con recursos limitados, en riesgo de exclusión o con necesidades específicas relacionadas especialmente con la oncología, la neurología y la pediatría.

Con volumen y entidad

Tres necesidades concretas que son las que llevaron al rector a apuntar a la necesidad de “adquirir, conseguir, conveniar o concertar un nuevo edificio”, señaló literalmente, a la sazón, “del volumen y de la entidad de los otros tres que ya hay”, con el requisito fundamental de que haya cierta cercanía entre todos los inmuebles. No obstante, evitó dar más pistas durante su comparecencia. Una declaración en la que, en cualquier caso, sí puso el foco en la importancia que tiene en estos momentos el campus de Elche para la Universidad católica.

Aulas de la Universidad CEU Cardenal Herrera en el edificio del Capitolio. / Áxel Álvarez

Evolución “prodigiosa”

Tanto es así que Marín recordó que hace 20 años se convirtió en el primer vicerrector del campus de Elche y que, en aquel entonces, “la expectativa de asentamiento y consolidación del campus de Elche era lo que ocupaba la cabeza de los que estábamos como responsables”, dijo, en alusión a él mismo y al actual gerente, Paco Sánchez. “Vista 20 años después la evolución del campus de Elche, es prodigiosa: tenemos diez grados, seis posgrados en marcha, otros dos que se van a poner en marcha y otros dos en preparación”, apostilló.

Una evolución que fundamentó con datos: en torno al medio millar de estudiantes de nuevo ingreso hasta el curso pasado, casi 2.300 en total en todo el año académico, y la previsión de alcanzar esos 3.000 en cuatro años, “manteniendo la centralidad de nuestra localización en Elche”, terció.

Estructura multicampus

Sea como fuere, el pasado mes de diciembre, durante la inauguración de la última sede, la situada en el Capitolio, ya trascendió la intención del CEU de seguir creciendo en Elche a través de esa estructura multicampus que tan bien le está funcionando en la ciudad, y que, de paso, está sirviendo como tractor para las zonas en las que se asienta. Se apuntaba en ese momento a que el objetivo podría pasar por dos nuevos edificios también céntricos que buscarían dar servicios al alumnado y al profesorado. Un reto que parece que ahora se reactivaría una vez que el Ejecutivo valenciano ha dado el plácet a la implantación de Medina en Elche.

La inauguración de la escultura del fundador del CEU en la Replaceta de les Barques, en diciembre. / INFORMACIÓN

Alcázar

Así las cosas, por un lado, y entre otras posibilidades, se está estudiando la viabilidad que podría ofrecer el Alcázar como cuarto edificio para impartir las diferentes titulaciones. De momento, el principal plus que ofrece es que es una construcción céntrica situada en el corredor conformado por los otros tres inmuebles, siguiendo, además, la filosofía que se ha mantenido hasta ahora: darle un uso cultural-educativo a edificios con valor sentimental para los ilicitanos e ilicitanas.

La Tesorería

Por otro, en cuanto a la antigua Tesorería General de la Seguridad Social, situada en la calle Mare de Déu del Carme, y que en 2018, tras más de un año cerrada, salió a subasta y se quedó desierta, sin que, a partir de ahí, ninguno de los usos planteados acabara de cuajar, podría convertirse en el gimnasio al que apuntó Higinio Marín este lunes. De hecho, está prácticamente enfrente del edificio de Carmelitas, junto a la Replaceta de les Barques, donde el pasado mes de diciembre se inauguró el busto del fundador de la institución, Ángel Herrera, en el 30 aniversario de la implantación de la Universidad católica en Elche, lo que hace que reúna muchos puntos como opción para emplazar unas instalaciones deportivas que, encima, estarían prácticamente en el centro del corredor configurado por todos los edificios que tiene la institución en estos momentos.