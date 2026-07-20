El bipartito de Elche se desvincula del conflicto en el sector E-24 y se ofrece a desencallarlo

"El Ayuntamiento ha hecho su trabajo. Los técnicos han hecho su trabajo y no hay ningún problema municipal", con estas palabras el concejal de Estrategia Municipal Francisco Soler enterró este lunes cualquier responsabilidad del Ayuntamiento de Elche para que salga adelante el sector E-24.

Es la respuesta que dio el bipartito de PP y Vox tras ser preguntado por este diario por la mediación que hace días reclamaron propietarios dentro de la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) para desencallar un plan urbanístico que proyecta levantar 889 viviendas, una cuarta parte públicas, junto al estadio Martínez Valero y que está completamente estancado después de que hace algo más de un año y medio el Consistorio diera luz verde al proyecto de reparcelación, y casi trece desde que se aprobó el de urbanización.

En respuesta a los conflictos internos en la gestión, además de la judicialización del proceso por el reparto de parcelas, especialmente por la cuestión de la vivienda protegida, Soler situó el origen del bloqueo en las diferencias entre propietarios y expuso que la Administración local ha cumplido todas las obligaciones que le correspondían y que mantendrá una actitud de colaboración para intentar facilitar una solución.

Entorno del Martínez Valero de Elche donde se está actuando / Héctor Fuentes

6.700 metros

"Nos hemos puesto a disposición de todos", insistió Soler, defendiendo que el Consistorio, que también tiene interés por el desarrollo del sector al disponer de parcelas que suman 6.700 metros, ha realizado un "importante esfuerzo técnico" para acelerar el expediente.

Desde el Ejecutivo local lamentan que el retraso está impidiendo que el sector avance al ritmo previsto, especialmente porque algunas de las infraestructuras proyectadas en el entorno del estadio estaban diseñadas pensando en ese futuro desarrollo urbanístico que no va a llegar de forma paralela, con lo cuál los agentes urbanizadores tendrán que volver a intervenir sobre obras ya ejecutadas como una de las glorietas contempladas en los anexos al estadio para implementar el tanque de tormentas, según expuso el concejal.

En la comparecencia por el arranque de las obras junto al estadio el alcalde, Pablo Ruz, evitó entrar a valorar el conflicto interno dentro de la AIU mientras sacaba pecho de que el gobierno local tiene voluntad de seguir completando el crecimiento urbano de Elche poniendo ejemplos en desarrollo como el sector E-37.

Tutela y supervisión

Sobre el enclave bloqueado, empresas propietarias como Moorstyle España remitieron recientemente un escrito a Soler reclamando al Ayuntamiento que ejerza una labor de tutela y supervisión sobre la gestión de la AIU después de la acumulación de recursos administrativos y procedimientos judiciales, que elevan a ocho. Desde esta firma exponían limitaciones al derecho de información de los propietarios desde el seno de la agrupación, como bien regulan sus estatutos.

El principal reproche de la empresa se centra en el reparto de las parcelas destinadas a Vivienda de Protección Pública (VPO). Según sostenía en su escrito y en recursos, el proyecto de reparcelación adjudicó ese tipo de suelo únicamente a dos de los tres principales propietarios del sector, siendo ellos uno de los seleccionados, mientras que el otro gran propietario, que está al frente de la agrupación desde su constitución, quedó al margen recibiendo exclusivamente parcelas para vivienda libre, según la versión de esta mercantil, que considera, por tanto, que esa distribución no responde a un criterio equilibrado.