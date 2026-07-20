El nuevo consultorio de Gran Alacant costará 5 millones y se espera, como pronto, para 2028

Luz verde al terreno sobre el que se levantará el futuro consultorio médico de Gran Alacant. La Conselleria de Sanidad ha resuelto de forma favorable el informe técnico preliminar de la parcela de 5.450 metros cuadrados sobre la que se asentará la infraestructura. Así lo confirmó este lunes el Ayuntamiento de Santa Pola exponiendo que también se le han delegado las competencias para la construcción en la calle Monte a escasos metros del nuevo colegio El Faro.

Inversión

El Ejecutivo local, del PP, también ha desvelado que la inversión del Consell superará los 5 millones, partiendo de la base de que el presupuesto base de licitación estimado por el gobierno autonómico asciende a 4,7 millones, más cerca de 396.000 euros para los honorarios de redacción del proyecto y dirección facultativa.

En cuanto a plazos, la ejecución se fija en 18 meses, por lo que todo apunta a que mínimo hasta dentro de dos años estas instalaciones no estarán operativas. Es más, el Ayuntamiento ha trasladado el encaje en el presupuesto. En 2026 figuraría una partida 208.816 euros; 3, 2 millones para 2027 y 1,6 para 2028.

Redacción

Por lo pronto, desde el equipo de gobierno muestran la satisfacción de que se haya dado un paso más, según el concejal de Sanidad, Borja Merino, que trasladó que el próximo paso será licitar la redacción del proyecto básico y de ejecución, hasta que después llegue la licitación de las obras, que llegarían para 2027 según los cálculos municipales.

Urbanización

Paralelamente el Ayuntamiento ya aprobó por junta de gobierno el proyecto de urbanización de la parcela y la construcción de los viales por 773.000 euros que saldrán de las arcas municipales, con lo que la vista ahora está en licitar estos trabajos que empezarían el próximo año. Desde la concejalía agradecen la coordinación con Sanidad para intentar acortar en lo posible todos los tiempos.

1.600 metros

El consultorio auxiliar del barrio santapolero tendrá una superficie construida de 1.635,48 metros cuadrados y útil de 1.362,90 metros, toda en planta baja. El anteproyecto contempla una zona de recepción, vestíbulo, sala de espera y almacén, un área de extracciones periféricas con dos puestos y una sala de tratamientos con box.

El área de medicina general contará con seis consultas y cinco de enfermería, con seis salas de espera y cuatro aseos. El área pediátrica tendrá dos consultas de pediatría y otras dos de enfermería pediátrica, con sala de espera y aseos infantil y de adultos. La zona maternal contará con una consulta para la matrona, vestuarios y una sala de educación sanitaria.

La parte administrativa y enfocada al personal contará con sala de reuniones, zona de descanso de trabajadores y vestuarios y aseos. También habrá un área de almacenamiento para medicación y material sanitario, un área de instalaciones técnicas y de gestión de residuos.

Reunión para abordar el proyecto de ambulatorio de Gran Alacant / INFORMACIÓN

Como ya avanzó el equipo de gobierno en su día, esta infraestructura sustituirá cuando esté finalizada al actual consultorio del edificio municipal de la avenida de Escandinavia que se utilizará para actividades del Ayuntamiento.

Fue en agosto de 2025 cuando empezaron a conocerse detalles de este proyecto después de una reunión entre el equipo de gobierno con la secretaria autonómica de Sanidad, Begoña Comendador y Eva Suárez, directora general de Atención Primaria, acompañados entonces por representantes del área de salud del Hospital General de Elche, del centro de salud de Santa Pola y técnicos municipales.

Decreto

Por aquellas fechas se confirmaba que la inversión correría a cargo del Consell, tras haberse aprobado la infraestructura en el decreto Ley 12/2025, de 22 de julio. La previsión inicial es que el edificio tendría unas dimensiones de 955 metros cuadrados, posibilidad que se mejoró sustancialmente. Incluso se pensó que el terreno pueda acoger próximas ampliaciones si hay necesidades en cuanto a niveles de población. También hay prevista una amplia zona de aparcamiento para los usuarios.

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Plantilla

En aquellos primeros contactos se estaba definiendo cómo se dimensionaría la plantilla, aunque por ahora no han trascendido más detalles del nivel de personal que llegaría a estas nuevas dependencias.