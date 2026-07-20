La reurbanización del entorno del Martínez Valero de Elche respetará los accesos y el aparcamiento para los partidos

Con la resaca emocional de la segunda estrella para España en el Mundial y a 6.110 kilómetros del estadio de Nueva Jersey a Elche, el alcalde, Pablo Ruz, inició su agenda municipal este lunes en el templo del fútbol ilicitano aprovechando que desde hace días hay movimiento de maquinaria por las obras de urbanización del entorno del Martínez Valero. Algunos de los puntos que dejó claros el primer edil es que los accesos al campo no se van a cortar al tráfico de cara a los partidos, si no que las obras se adaptarán por fases para causar las mínimas molestias posibles, que se respetarán los solares como aparcamiento y que se van a colocar "muchos, muchos" árboles.

Inversión

Las actuaciones adjudicadas a Pavasal por 3,2 millones de euros, y que se licitaron por cerca de cuatro, se iniciaron el pasado jueves, como confirmó la mercantil, con trabajos previos como la instalación de vallado perimetral y la preparación de los terrenos donde se desdoblará la carretera para alcanzar los cuatro carriles de doble sentido con la circulación regulada por dos nuevas glorietas.

El bipartito de PP y Vox insistió en que se modernizará la movilidad en el entorno del estadio para que deje de ser una vía "totalmente dura" y pase a ser un gran espacio verde, resumió Ruz durante la visita a las obras, insistiendo en que el objetivo pasa por que cualquier persona que llegue caminando desde la zona norte, desde las paradas de autobús o desde el parque Francisca García encuentre en este punto una zona de tránsito amable.

"Muchos árboles"

Es más, el regidor reiteró que se da la posibilidad de colocar un árbol por cada metro y medio en la avenida Martínez Valero, aunque no entró a detallar cuántos ejemplares finalmente se plantarán, solo que serían variedades frondosas como las tijuanas y plátanos de sombra. El alcalde incluso trasladó al ingeniero responsable de la obra una instrucción muy concreta: "Árboles, muchos árboles". El proyecto actuará sobre una superficie cercana a los 25.000 metros cuadrados, comprendida entre la citada avenida, que tendrá a lo largo de 375 metros una plataforma de 26 metros de anchura, mientras que la avenida José Esquitino alcanzará los 410 metros con idéntica estética. Ambas contarán con dos calzadas de dos carriles cada una, medianas centrales y aceras que rondarán los seis metros de anchura.

Ruz y Soler presentan nuevamente el proyecto de reurbanización / Héctor Fuentes

Precisamente esas amplias aceras permitirán incorporar arriates continuos donde se plantará el nuevo arbolado de alineación. En el caso de la avenida José Esquitino, además, se proyecta una alameda peatonal de diez metros de anchura que reforzará el carácter verde de toda la actuación e incluso desde la dirección de obra exponen que se aprovechará una vía pecuaria para potenciar ese valor ecológico.

Rotondas

En cuanto a las rotondas, las dos previstas también tendrán un papel estratégico y en concreto la situada en el extremo norte quedará preparada para albergar el futuro tanque de tormentas previsto dentro del desarrollo urbanístico del sector E-24, que por el momento está paralizado y judicializado, y cuyos propietarios tendrán que abonar algo más de 960.000 euros dentro de este proyecto de reurbanización a cuatro bandas con el que el Ayuntamiento asume aproximadamente el 40% de la inversión, seguido del Elche CF y el agente urbanizador del área comercial.

En cuanto al aparcamiento, que es uno de los aspectos que más preocupa a los aficionados, el Ayuntamiento garantiza que los macro solares utilizados actualmente como aparcamientos continuarán funcionando durante toda la ejecución de los trabajos aunque ya se ha acotado una parte que es con la que se ganarán metros de calzada. A nivel municipal recalcaron que estos terrenos son multipropietarios y que el Plan General únicamente permite en ellos dotaciones públicas y zonas verdes, por lo que se descarta posibilidad de construcción residencial o comercial.

Las obras han empezando preparando terrenos para el desdoble / Héctor Fuentes

Cortes puntuales

En cuanto a posibles cortes, Ruz incidió en que solo se producirán de forma puntual cuando resulte imprescindible para el avance de la obra, pero sin que coincida con los días de partido. Desde el equipo de gobierno aseguraron que se ha diseñado un plan específico de movilidad junto con la Policía Local que contempla desvíos temporales del tráfico únicamente cuando sean imprescindibles. De igual forma, el Consistorio mantendrá reuniones periódicas con el club franjiverde para coordinar la celebración de cada encuentro mientras duren las obras.

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Aunque la previsión inicial era que la ejecución fuera de cinco meses, desde el bipartito apuntaron a que la fecha podría extenderse hasta los seis meses, fijando el inicio de 2027 para la inauguración. Por su parte el edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, destacó que el proyecto pone fin a una situación que perjudicaba la imagen de la ciudad cada vez que el estadio aparecía en retransmisiones deportivas nacionales. "Quien no nos conocía veía uno de los mejores estadios de España rodeado por un entorno que no tenía nada que ver con la ciudad", lamentó el edil, quien recordó que la actuación podría haberse iniciado hace aproximadamente un año de no haber sido por el retraso provocado por la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar, necesaria por la proximidad del barranco de San Antón.