La campaña de PP y Vox contra los orines de perro en Elche divide: "Me increpan por no bajarlo a la calzada y tengo miedo a multas"

"Me increpan si mi perro mea en la acera y hay vecinos con mil ojos desde sus ventanas observando a ver donde va a hacer las necesidades" admite Francisco Martínez, un vecino de Carrús, tres semanas después de que el bipartito de PP y Vox en Elche lanzase una campaña para incentivar que los canes hagan sus necesidades en las calzadas y no en las aceras ni zonas verdes o mobiliario urbano, como así recoge desde hace años la Ordenanza Municipal de Limpieza.

La cuestión es que todo hace pensar, en vista de las reacciones en la calle, que la mayoría de la ciudadanía desconocía esta regulación, con lo que se ha desatado cierta locura tras la estrategia municipal acompañada de vídeos, carteles por las aceras y el aviso de sanciones de hasta 750 euros para fomentar el civismo y reducir los malos olores bajo el lema "Reina en casa, cívica en la calle". Incluso este lunes Compromís salió al paso para reclamarle al equipo de gobierno modificaciones en la ordenanza con tal de que no se criminalice a los animales.

Un perro cruzando uno de los puentes de Elche / Áxel Álvarez

Dueños de perros exponen a este diario que la iniciativa del Ayuntamiento ha generado confusión e incluso cierta tensión durante los paseos, especialmente en pleno verano, cuando por un lado se está promoviendo que las deposiciones se hagan en el asfalto, que puede llegar a alcanzar temperaturas superiores a los 60 grados en estos días. Precisamente Ramón Canals es de esas personas que trata de prevenir al máximo buscando las máximas garantías para su pequeña de cuatro patas.

Hasta el punto que, además de sacarla a pasear fuera de horas intempestivas, le coloca calcetines protectores para que no se dañe las patas con el calor abrasador que emana del suelo. Considera razonable intentar que, cuando sea posible, los perros orinen junto a los sumideros, aunque resulta especialmente complejo en zonas peatonalizadas como el centro histórico. Este residente cree que la verdadera prioridad debe seguir siendo la responsabilidad individual. "Lo que me parece mal es que haya gente que tenga perros y no se haga responsable de lo que hacen. Al final pagan justos por pecadores", lamenta.

30,7 millones de litros

La campaña, presentada el pasado 30 de junio por el concejal de Espacios Públicos, José Claudio Guilabert, y la UTE Elche, parte de un dato que el Ejecutiv local considera preocupante, y es que cada año se emplean 30,7 millones de litros de agua para limpiar los restos de orines en la vía pública, una tarea que obliga a movilizar diariamente hasta 16 equipos de limpieza, según la Administración local.

El Ejecutivo sostiene que los orines sobre las aceras generan malos olores, deterioran fachadas, persianas, señales y mobiliario urbano y obligan a realizar continuos baldeos. Según defienden, cuando el agua jabonosa se vierte sobre la calzada el problema se minimiza, mientras que sobre las aceras únicamente contribuye a extender la suciedad. Por ello, además de recordar la obligación de recoger los excrementos y limpiar los orines con agua jabonosa, la campaña insiste en que las necesidades de los animales deben realizarse en la calzada, tal y como establece el documento municipal que ha avivado ahora la polémica.

Un perro hace sus necesidades en la vía pública mientras el dueño se prepara para limpiarlas / Áxel Álvarez

"No puedes decirle al perro dónde hacerlo"

Esa es precisamente la parte que más rechazo ha despertado entre numerosos propietarios. Muchos coinciden en que el problema no es recoger o limpiar, una obligación que asumen, sino la dificultad de controlar el momento exacto en que un animal decide hacer sus necesidades. Soledad Plaza considera que la medida resulta "absurda". Esta ilicitana narra que resulta muy complicado llevar al perro hasta la calzada y esperar que haga allí sus necesidades. "Está acostumbrado a hacerlo durante el paseo y tampoco puedes obligar a los coches a detenerse mientras termina", explica esta propietaria.

Todos los usuarios consultados por este diario coinciden en que existe un problema evidente de suciedad porque siempre hay quien incumple y no recoge, pero por eso mismo entienden que el foco debería ponerse en reforzar el civismo y no acotar las zonas habilitadas. Salvador Juan reconoce que desconocía por completo la existencia de esa obligación recogida en la ordenanza. "El perro, cuando quiere hacer sus necesidades, se para donde está y las hace.

Carreteras

Lo que sí hay que hacer es recogerlas y dejarlo todo limpio", señala. A su juicio, trasladar a los animales a la calzada, además del calor del asfalto, incorpora un riesgo añadido por la circulación de vehículos porque se está incentivando, insisten, que los usuarios invadan las calzadas.

Este vecino insiste en que hay barrios donde la mayoría de propietarios actúan correctamente y otros en los que la acumulación de excrementos obliga literalmente a caminar mirando al suelo. En su opinión, más que endurecer el mensaje hacia todos los dueños, su apuesta sería que se incrementase la vigilancia en las zonas conflictivas y que, por ejemplo, se reforzasen las papeleras porque aseguran que pueden ir con la bolsa de los excrementos durante un kilómetro por falta de estos puntos.

Carteles fijados en las aceras de Elche para concienciar contra los orines / AXEL ALVAREZ

Modificación

La controversia llegó este lunes también al terreno político. La portavoz de Compromís, Esther Díez, anunció que llevará el asunto al próximo pleno municipal al considerar que la campaña "ha indignado a muchísimos propietarios" porque entienden que el Ayuntamiento está "criminalizando" a quienes conviven con animales de compañía sin ofrecer alternativas donde puedan realizar sus necesidades. La formación valencianista propone revisar la ordenanza y acompañar la concienciación con nuevas infraestructuras. Entre sus planteamientos figura la creación de más parques específicos para mascotas, una cuestión que de entrada el Ejecutivo local descarta por la presión vecinal, y la instalación de urinarios ecológicos para perros que permitan compatibilizar el bienestar animal con la protección del mobiliario urbano.

Díez manifestó que hay que concienciar sobre la importancia de no ensuciar la vía pública pero con la sensibilidad de habilitar infraestructuras necesarias para que estos animales "puedan vivir con seguridad y tranquilidad", defendió Díez.

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El Ayuntamiento rebaja la polémica

Desde el equipo de gobierno restan importancia al debate generado. Fuentes municipales subrayan que la campaña tiene un carácter exclusivamente divulgativo y recuerdan que no crea nuevas obligaciones, sino que informa sobre una norma ya existente. En este sentido, insisten en que se trata de una campaña de concienciación cívica. "Quien pueda procurar que su mascota haga sus necesidades en la calzada, que lo haga; quien no pueda hacerlo, no". Al hilo, niegan que exista una voluntad de imponer situaciones imposibles o de tener afán recaudador con las sanciones, por lo que recalcan que el mensaje debe interpretarse con sentido común y atendiendo a las circunstancias de cada caso.