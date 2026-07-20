Dos policías locales de Crevillent salvan la vida a una vecina antes de la final del Mundial

Mientras miles de personas esperaban el inicio de la final en la que España conquistó su segunda estrella, en Crevillent se libraba otro partido mucho más importante. Dos agentes de la Policía Local de Crevillent intervinieron para auxiliar a una vecina que necesitaba atención urgente y lograron mantenerla con vida hasta la llegada de los servicios sanitarios.

La actuación ha sido dada a conocer por el propio cuerpo municipal a través de sus redes sociales, donde ha compartido también el mensaje de agradecimiento de la familia de la mujer atendida. Una intervención rápida que, según explica la Policía Local, resultó clave para salvar una vida.

Una intervención decisiva en Crevillent

Los hechos se produjeron antes del inicio de la gran final. Según ha relatado la Policía Local de Crevillent, dos de sus agentes actuaron con rapidez e iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar. “Dos agentes de la Policía Local de Crevillent disputaban otro partido, uno en el que no había trofeos ni medallas en juego, sino algo mucho más importante: la vida de una persona”, ha señalado el cuerpo en su publicación.

La Policía Local ha explicado que, gracias a esa rápida intervención y al inicio de las maniobras de reanimación, los agentes consiguieron mantener con vida a la vecina hasta la llegada de los servicios sanitarios.

El agradecimiento de la familia

La familia de la mujer auxiliada ha querido agradecer públicamente la actuación de los agentes. En un mensaje difundido por la Policía Local de Crevillent, los familiares destacan la rapidez, la cercanía y el apoyo recibido en un momento de enorme tensión. “Gracias, gracias y gracias, hoy a la Policía Crevillent, a esos dos agentes por su rapidez, por reanimarla cuando creíamos que todo estaba perdido y por salvar a mi abuela”, recoge el mensaje de la familia.

Los familiares explican que la mujer “no hubiese aguantado a que llegasen los servicios médicos” sin la actuación previa de los agentes, y agradecen también las palabras de calma y el acompañamiento que recibieron tanto los adultos como los niños que se encontraban allí.

La mayor victoria para una familia de Crevillent

La Policía Local de Crevillent ha vinculado la intervención con el contexto de una noche marcada por la final del Mundial. “España sumó una nueva estrella a su camiseta, pero para una familia de Crevillent la mayor victoria fue otra: su abuela sigue con ellos”, ha destacado el cuerpo municipal.

En la misma publicación, la Policía Local ha querido reconocer también el trabajo de los servicios sanitarios, cuya intervención posterior fue “fundamental para continuar la asistencia”, y ha trasladado sus mejores deseos para la recuperación de la persona afectada.

Reconocimiento al trabajo de la Policía Local

El caso ha generado numerosos mensajes de apoyo y agradecimiento hacia los agentes en redes sociales. La propia Policía Local de Crevillent ha destacado que las palabras de la familia constituyen “el mejor reconocimiento” al trabajo silencioso, profesional y humano que realizan los agentes cada día.

“Porque hay victorias que se celebran en los estadios y otras que se celebran cuando una familia puede volver a abrazar a quien más quiere”, ha concluido el cuerpo en su mensaje.

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La actuación de estos dos policías locales vuelve a poner de relieve la importancia de la respuesta inmediata en situaciones de emergencia y el papel de los primeros intervinientes hasta la llegada de los equipos sanitarios.