Este es el programa de Fiestas de Moros y Cristianos de Elche 2026

A escasas semanas de que den comienzo las Fiestas Patronales de Elche, la ciudad se prepara para vivir un nuevo año de actos de Moros y Cristianos. Este 2026 se cumplen 25 años de la declaración del Misteri d'Elx como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y, además, desde la Asociación Festera de Moros y Cristianos, están luchando por conseguir que se declare como Fiesta de Interés Turístico Nacional. Hace unos meses se iniciaron los trámites para que no solo sea reconocida a nivel autonómico. Estos son los actos:

25 de julio

Las fiestas darán comienzo el sábado 25 de julio con la cena de la Proclamación del Abanderado y Capitanes, que tendrá lugar a las 21.15 horas en la Rotonda del Parque Municipal y contará con la intervención del mantenedor Antonio Sánchez Vicente, periodista.

1 de agosto

A las 21 horas se celebrará el tradicional Avís de Festa, acompañado de un pasacalles de homenaje a los cargos honoríficos, con salida desde la Plaça de Baix y recorrido por las principales calles del centro histórico hasta el Colegio Ferrández Cruz. Posteriormente, a las 22 horas, tendrá lugar la tradicional Cena de Faja en ese mismo espacio.

7 de agosto

El tercer día de fiestas, el viernes 7 de agosto a las 18 horas, se celebrará la Entrada de Bandas que comenzará desde Las Cuatro Esquinas pasando por el Passeig de les Eres de Santa Llúcia hasta acabar en el Palacio de Altamira. Una hora más tarde, tendrá lugar la interpetación del Himno Oficial de Moros y Cristianos "Elche 1977" dirigida por el prestigioso compositor y director José Salvador González Moreno. Acto seguido, tendrá lugar la tradicional Entraeta a las 19.45 horas, y a las 22.30 horas se celebrará el Pregón Oficial de Fiestas desde el balcón del Ayuntamiento de Elche.

Director

Originario de Alqueria de la Comtessa, Valencia, José Salvador González Moreno es considerado como una de las figuras más relevantes del panorama de la música para la banda y de la música festera. En sus composiciones, las cuales ha dedicado varias de ellas a la ciudad ilicitana y a la Comparsa Abbasíes, queda reflejada su estrecha vinculación con las Fiestas de Moros y Cristianos de Elche. Entre sus obras destacan las marchas moras "Un Moro Abbasie" (2006), "Al meu Germà" (2011), "Abbasie i Capità" (2017), "Al Alfaquí" (2026) y "Les Filles del Capità" (2026), obras que forman parte del patrimonio musical festero ilicitano y que enriquecen el legado cultural de las Fiestas.

El director y compositor del Himno Oficial, José Salvador González Moreno. / Diego Coello

8 de agosto

La programación continúa abriendo paso al sábado 8 de agosto con la Diana Oficial a las 10 horas, después de la misa en memoria de los festeros difuntos. A las 20 horas tendrá lugar la Entrada Mora desde Reina Victoria y finalizará su recorrido en Puente Ortices.

9 de agosto

El 9 de agosto es el turno de los más pequeños con el desfile infantil a las 20 horas. Ese mismo día, se realizará la embajada del moro desde el Palacio de Altamira y minutos después, se llevará a cabo la Embajada Cristiana.

10 de agosto

En la recta final de las fiestas, el lunes se realizará la Diana Libre desde Cábilas y Cuartelillos a las 8 horas y la Entrada Cristiana, que hace el mismo recorrido que la Mora, tendrá lugar a las 20 horas.

11 de agosto

El último día comenzará con la Diana Libre, seguida del tradicional Almuerzo Festero en el Carrer Trinquet a las 10.30 horas. El Encendido de la Mascletà, a cargo de los Capitanes y la Abanderada en el Paseo de la Estación, será a las 13 horas. Por la tarde tendrán lugar el Bautizo de Neófitos, la Bendición de los Moros y la Procesión Ofrenda hasta la basílica de Santa María, acompañando a la Virgen de la Asunción.

Con la llegada de la imagen a la basílica se darán por finalizados todos los actos oficiales de la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos 2026 de Elche.