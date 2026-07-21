El CEU y el ICALI tienden un puente estable entre la universidad y la abogacía alicantina

«Los abogados debemos volver a la universidad y la universidad debe venir también al colegio profesional». Con esta idea, el decano del Ilustre Colegio Provincial de la Abogacía de Alicante (ICALI), Ignacio Gally Muñoz, resume el sentido del primer convenio institucional suscrito entre el ICALI y la Universidad CEU Cardenal Herrera. El acuerdo no nace para respaldar una actividad aislada, sino para establecer una relación estable entre la formación universitaria y el ejercicio cotidiano del Derecho.

La firma, celebrada en la sede del ICALI, reunió a Gally y al vicerrector de la CEU UCH, Álvaro Antón. Ambas instituciones se comprometen a explorar iniciativas relacionadas con la formación, la transferencia de conocimiento y la colaboración entre el ámbito académico y el profesional. El convenio crea, por tanto, un marco de trabajo desde el que podrán concretarse actividades y proyectos dirigidos tanto al alumnado y los egresados como a los profesionales de la abogacía.

La experiencia profesional vuelve a las aulas

Para Ignacio Gally, el principal valor de esta alianza se encuentra en el intercambio de conocimiento. El decano considera que la experiencia acumulada por los abogados en despachos, juzgados y asesorías puede aportar a la Universidad una visión directa de los cambios que atraviesa la profesión. A su vez, la investigación, la docencia y la capacidad de actualización de la institución académica pueden resultar útiles para un colectivo que debe responder continuamente a nuevas normas, tecnologías y demandas sociales.

«El trabajo que estáis haciendo como universidad es un trabajo que puede aprovechar mucho el Colegio y vosotros también podéis tener mucho feedback de nuestro día a día», explicó durante la firma. Gally defiende que ese movimiento debe producirse en las dos direcciones: los profesionales han de mantener el contacto con la Universidad, mientras que esta debe acercarse a los espacios en los que se ejerce el Derecho. Solo así, sostiene, podrán generarse «las sinergias necesarias para ser mejores cada uno en su faceta».

Este planteamiento permite ir más allá de la participación ocasional de abogados en una conferencia o una clase. La colaboración puede facilitar que la realidad profesional se incorpore con mayor continuidad a la formación, que los estudiantes conozcan los problemas que encontrarán al ejercer y que los colegiados accedan a propuestas de actualización conectadas con la evolución del sector jurídico.

Una colaboración con alcance provincial

El acuerdo tiene también una dimensión territorial. El ICALI desarrolla su actividad en buena parte de la provincia de Alicante y representa a numerosos profesionales formados en la CEU UCH. Álvaro Antón recordó que la Universidad mantiene su sede principal en Elche, pero que su proyecto académico y su relación con los egresados se extienden al conjunto de la provincia. En ese contexto, la colaboración con el Colegio de Alicante permite conectar de manera más directa con quienes estudiaron Derecho en el CEU y ahora ejercen en distintos municipios.

El ICALI y la Universidad CEU Cardenal Herrera sellan una alianza para acercar la formación universitaria al ejercicio profesional del Derecho. / INFORMACIÓN

El vicerrector señaló que muchos de los colegiados del ICALI son antiguos alumnos de una titulación que la Universidad imparte desde hace más de tres décadas en la provincia. Precisamente por ello, considera que el convenio otorga una estructura institucional a una relación que ya existía a través de los egresados. «Los colegiados y los miembros del Colegio de Alicante tienen mucho que aportar a nuestro proyecto formativo», afirmó.

Esta alianza no sustituye las relaciones que el CEU mantiene con otras instituciones jurídicas. Antón subrayó que la Universidad continuará colaborando con el Colegio de Abogados de Elche y mantendrá en esta ciudad parte de su oferta de posgrado. La incorporación del ICALI amplía esa red y suma la perspectiva de un colegio profesional con ámbito provincial, una capacidad que Gally destacó como una oportunidad para dar mayor cobertura a las futuras iniciativas.

Formación conectada con los cambios de la abogacía

El convenio se firma, además, en un momento en el que la CEU UCH está reforzando su presencia académica en Alicante. Álvaro Antón vinculó esta colaboración con los proyectos que la Universidad desarrolla junto a la Cámara de Comercio y con la ampliación de su oferta de grado y posgrado en la ciudad. Ese crecimiento abre nuevas posibilidades para organizar actividades jurídicas, programas de especialización y encuentros profesionales con la participación del ICALI.

Aunque el acuerdo establece inicialmente un marco general, ambas instituciones coinciden en que su utilidad dependerá de los proyectos que se concreten a partir de ahora. «La participación de colegiados en actividades docentes, el desarrollo de propuestas de formación continua y el intercambio de conocimiento permitirán acercar al aula los cambios que ya están transformando el trabajo en despachos, juzgados y asesorías», concluye Antón.