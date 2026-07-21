El PP de Elche carga contra Sánchez por conceder privilegios a Cataluña en contra de la Comunidad

El PP de Elche llevará al próximo pleno una moción para exigir al Gobierno central que desista de aprobar el nuevo modelo de financiación autonómica si no hay un amplio consenso entre las comunidades. La iniciativa también reclamará la creación de un fondo de nivelación transitorio para la Comunidad Valenciana con el que corregir su infrafinanciación mientras se negocia y aprueba un nuevo sistema.

La propuesta de los populares se presentará con motivo del próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuya celebración está prevista para el 29 de julio y en el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende abordar un nuevo modelo de financiación autonómica. En vista del encuentro, los populares se adelantaron este martes para rechazar este planteamiento al considerar que el modelo "ningunea" a la Comunidad Valenciana, como expuso el portavoz, Juan de Dios Navarro, y que establece una financiación con privilegios y singular para Cataluña que reforzaría las desigualdades existentes entre comunidades autónomas, particularmente al territorio valenciano.

Listado

Según expone el partido en su moción, la Comunidad arrastra desde hace años una situación de infrafinanciación estructural que la sitúa entre las autonomías peor financiadas de España y confirman que este planteamiento ya tiene el rechazo de, al menos, doce comunidades autónomas por las cesiones a Cataluña que, según los populares, "quebraría los principios constitucionales de solidaridad e igualdad entre territorios".

Convocatoria

Entre las principales demandas incluidas en la moción apuntan a una convocatoria inmediata de la Conferencia de Presidentes para que el debate sobre el futuro sistema de financiación autonómica pueda abordarse de una manera abierta y transparente.

La formación también solicitará que la reforma de la financiación de los ayuntamientos se impulse de manera paralela a la revisión del sistema autonómico. Con esta petición, el PP de Elche asume la reivindicación planteada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha defendido que ambos debates se acometan de forma simultánea.

Los populares mantienen que los problemas de financiación autonómica terminan calando directamente en los ayuntamientos porque se condiciona la prestación de servicios públicos esenciales.

Nuevo modelo

El PP recordó que el Ayuntamiento ya se ha pronunciado en anteriores ocasiones a favor de un mayor reparto de recursos para que no se vea limitada la capacidad de la Generalitat a la hora de ejecutar inversiones estratégicas, desarrollar infraestructuras y reforzar los servicios públicos demandados en Elche.

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Como último punto, plantean trasladar la moción al conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, al Ministerio de Hacienda y a los grupos parlamentarios con representación tanto en las Cortes Valencianas como en el Congreso de los Diputados.