El PSOE acusa a PP y Vox de recortar proyectos sociales de Elche para priorizar el asfalto

"Los socialistas tenemos que hacer de concejal de Hacienda". Con este talante, el PSOE de Elche cargó este martes contra el bipartito de PP y Vox por dar luz verde a 26 modificaciones del presupuesto para financiar obras en detrimento de políticas sociales desde que se aprobaron las cuentas hace medio año.

Según la concejala Patricia Maciá, edil de Hacienda en el pasado mandato, el Ayuntamiento ha consumido en tres meses 22 de los 32,7 millones de euros de remanente para aumentar partidas, crear otras nuevas y financiar actuaciones que inicialmente iban a sufragarse mediante préstamos. En contraposición, expusieron, no se han ampliado las ayudas para pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), siguen pendientes las ayudas al alquiler para personas trabajadoras y no se sabe nada de los bonos escolares para las familias.

Potencia eléctrica

Trasladaron igualmente que tampoco se ha financiado el aumento de la potencia eléctrica necesaria para climatizar los centros educativos pese a que el alcalde, Pablo Ruz, anunció este lunes que la Generalitat financiará equipos de aire acondicionado para más de 70 centros educativos.

Frente a estas necesidades, Maciá aseguró que la mayor parte de los fondos incorporados al presupuesto, elevando la cifra al 80%, se concentran en actuaciones urbanísticas, con lo que los socialistas reprocharon a Ruz que "gobernar es mucho más que arreglar plazas y calles».

Ronda Oeste

En otro orden de cosas, la edil se refirió a la reurbanización de la Ronda Oeste. Según explicó, el Ayuntamiento ha desviado cerca de 420.000 euros procedentes de quince partidas para financiar parte de esta actuación, una modificación que, según la oposición, reduce los recursos reservados para proyectos como la adquisición de viviendas sociales, la mejora de la accesibilidad en las paradas de autobús, la rehabilitación de los cementerios, la creación de un vivero municipal de empresas y el refuerzo de la estrategia digital del Ayuntamiento. A este respecto, desde el PSOE expusieron que hay otras fórmulas para financiar estas obras "sin renunciar a proyectos importantes para la ciudad", defendió la concejala.

La edil Patricia Maciá en la sede del grupo socialista en Elche / INFORMACIÓN

Obras

En esta línea, Maciá también recordó que en mayo el bipartito aprobó por junta de gobierno retirar la financiación de ocho partidas de los ejercicios de 2024 y 2025 para trasladar esos recursos a obras y proyectos de urbanización de áreas de reparto, una operación que en total asciende a 941.000 euros y que conllevaría la reducción, según el grupo socialista, de 100.000 euros para el sistema de integración de la tarifa del autobús entre Elche y Alicante, otros 100.000 euros reservados para el ascensor de acceso a la ladera del río Vinalopó desde el puente de Santa Teresa y 232.000 euros previstos para juegos infantiles.

Con ello, desde el PSOE le reprobaron al alcalde que siga la estrategia de anunciar actuaciones sin contar previamente con la financiación necesaria y que se recurra posteriormente a los recursos consignados para otros proyectos.

Números rojos

Por otra parte, la representante socialista cargó contra el Ejecutivo local por dejar en "números rojos" las ayudas de emergencia social como ya advirtieron durante la aprobación del presupuesto y en el último pleno. Pese a que se ha aprobado un incremento de 380.000 euros, desde el PSOE siguen viendo insuficiente la partida.

Maciá fue más allá e incluso alertó de que la acumulación de cambios y el aumento del gasto están tensionando las cuentas y que podría tener consecuencias durante los próximos ejercicios.

Los socialistas tampoco dudaron en salir en defensa del Gobierno central para alabar su gestión con la transferencia a Elche para sanear las cuentas. "De lo contrario, este Ayuntamiento ya estaría arruinado y endeudado hasta las cejas", concluyeron.