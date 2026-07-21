Sin luz en 4.000 hogares de Torrellano e incendio en el transformador de un centro social en Altabix

"Se va y se viene, y así estamos toda la tarde". Parte del núcleo urbano de Torrellano se quedó este martes sin suministro eléctrico como consecuencia de una incidencia imprevista en la red mientras que en Altabix también se produjo el incendio de un transformador en un centro social de mayores que obligó a desalojar el edificio sin heridos, aunque, en este caso, la interrupción del suministro afectó solo a las instalaciones.

Red

En cuanto a los fallos en la pedanía ilicitana, el apagón por una avería en el cable subterráneo se produjo alrededor de las 17 horas y llegó a afectar a 4.000 clientes de la red de Iberdrola, según trasladó la propia compañía. Cuando pasaron 50 minutos, parte de los usuarios recuperó el servicio, y un 40 % tuvo que esperar en torno a una hora y veinte minutos, según la información proporcionada por Iberdrola.

La luz se le fue a vecinos y establecimientos de distintos puntos hasta el extremo de detectarse una docena de incidencias, especialmente en las calles más al norte y al otro lado de la N-340, mientras que había una parte de la pedanía que al filo de las 20 horas no había recuperado aún la luz. Según relataron varios residentes, el problema no se limitó a una única interrupción prolongada, sino que se produjeron cortes intermitentes y bajadas de tensión. De hecho, hay residentes que reprobaron por redes sociales que hace dos semanas también se produjeron cortes con el suministro.

Mensajes

En cuanto a la situación de la tarde, las suministradoras eléctricas comenzaron a informar a sus clientes mediante mensajes de texto de que sus puntos de suministro podían verse afectados por una «incidencia imprevista que afecta a la red».

En estas comunicaciones se hablaba de reposiciones estimadas para entorno a las 19 horas, aunque el aviso precisaba, no obstante, que el suministro se restablecería sin previo aviso una vez solucionada la avería. Hay quienes a la hora indicada ya se les había recuperado el suministro mientras que en otros hogares la previsión era que llegase más tarde.

Causas

Estos fallos se vivieron con cierta preocupación, especialmente en pequeños negocios que no disponen de generadores y tienen que mantener fresco el género, como podría ser el caso de alguna carnicería que tuvo que desmontar corriendo los productos de las vitrinas para tratar de que se mantuvieran frescos en las cámaras pese a estar también apagadas.

Hay que partir de la base de que en estas fechas de temperaturas extremas hay negocios que tienen instalado el aire acondicionado al máximo para tratar de compensar el calor que emana de los motores de la maquinaria, con lo cual un fallo eléctrico hace inviable que puedan continuar la actividad hasta que no se reponga el servicio.

Lo mismo les sucedió a restaurantes y otro tipo de establecimientos, como panaderías, que tuvieron que organizar de inmediato todo el trabajo para que no se perdiera material.

Incendio

En cuanto al apagón en el centro de mayores municipal, se produjo minutos antes de las 17 horas, en la confluencia de la calle Felix Laorden con Bernabé del Campo tras declararse el incendio de un transformador que alimentaba el aire acondicionado de la infraestructura.

Hasta el lugar se desplazaron seis bomberos del parque de Elche para neutralizar la gran columna de humo que obligó a la Policía Local a desalojar el inmueble sin que nadie, por suerte, necesitase asistencia sanitaria. Según trasladan desde Iberdrola no se han visto afectados abonados de la compañía en ese entorno.

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Un tramo de la Avenida de la Libertad que hace semanas se quedó varias veces sin luz / AXEL ALVAREZ

Estos fallos puntuales se vienen registrando especialmente con la llegada del verano. En la calle Capitán Antonio Mena la pasada semana un centenar de clientes también se quedaron sin luz al menos dos veces en menos de 48 horas por bajadas de tensión. A principios de julio residentes de la avenida de Alicante, en Altabix, también denunciaron cortes de luz de varias horas y sin aviso previo. Los afectados entonces aseguraron que habían registrado pérdidas económicas en sus negocios por falta de suministro en plena ola de calor.