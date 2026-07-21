La UMH de Elche tendrá una Cátedra de Derecho Notarial Internacional

La Universidad Miguel Hernández de Elche y el Colegio Notarial de Valencia se han aliado este martes para crear la Cátedra de Derecho Notarial Internacional. Tal y como han trasladado el vicedecano de la institución valenciana y notario de Alicante, Gaspar Peral, y el rector de la UMH, Juan José Ruiz, los objetivos generales de este proyecto son impulsar la investigación, formación, desarrollo y transferencia de conocimiento en el ámbito jurídico.

Actividades

Para conseguir el propósito planteado, se llevarán a cabo cursos, ponencias, seminarios y otro tipo de actividades formativas centradas en cuestiones de Derecho Notarial y Derecho Internacional Privado y / o Derecho de la Nacionalidad y de la Extranjería. Todo ello, a través de sesiones presenciales y virtuales con notarios, académicos y otros profesionales expertos en la materia.

Asistentes

Este acto, celebrado en el edificio de Rectorado de la UMH, contó con la presencia también de la vicerrectora de Economía y Sociedad de la UMH, María José López; algunos miembros del Consejo Asesor de la cátedra, como los profesores universitarios José Carlos Espigares, Cristina López y Elena Crespo Navarro; el notario de Elche Daniel Tornel, así como el responsable de la Unidad de Mecenazgo de la Universidad, Agustín Mingorance.

Los asistentes a la firma celebrada en el edificio Rectorado de la UMH. / INFORMACIÓN

Codirectores

A esta larga lista de testigos, se suma la incorporación de los codirectores de la nueva cátedra, la notaria de Alicante y miembro del Instituto Valenciano de Estudios Notariales (IVEN) María de los Reyes Sánchez Moreno; y el catedrático de Derecho Internacional Privado de la UMH Alfonso Ortega Giménez.