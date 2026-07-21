Vecinos de Torrellano aprietan con las campas de coches en el aeropuerto y piden una reunión con el alcalde de Elche

El Consell presentaba a mediados de junio el anteproyecto de Ley de Acompañamiento a los presupuestos autonómicos. Sin embargo, ha sido ahora, cuando el texto ha llegado a las Cortes Valencianas, cuando el PP ha introducido varias enmiendas en materia urbanística, para cambiar, entre otras cosas, algunos aspectos de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup). Un paso que ha vuelto a encender los ánimos entre vecinos de Torrellano y El Altet, que creen que esto puede abrir la puerta a una posible “amnistía” para las campas de coches en situación irregular emplazadas en el entorno del aeropuerto de Alicante-Elche. Por eso mismo, han decidido continuar apretando con esta cuestión y ahora piden una reunión urgente con el alcalde, Pablo Ruz, para que aclare la situación.

El establecimiento precintado a finales de junio, tras la actuación en la campa de Torrellano. / INFORMACIÓN

“Dar legalidad a lo que es ilegal”

En concreto, el presidente de la Asociación de Vecinos Vial del Aeropuerto, Juan José Mateo, muestra los temores de los afectados a que esas modificaciones introducidas en la Ley de Acompañamiento “sean para dar legalidad a lo que es ilegal en un suelo rural protegido, sin la Declaración de Interés Comunitario, sin licencias”, en referencia a las campas, una vez pase el filtro de la Cámara autonómica, donde PP y Vox tienen la mayoría. En particular, Mateo el foco en el hecho de que se quiere dar flexibilidad a la implantación industrial en suelo no urbanizable, pero sobre todo a la eliminación de la exigencia de una parcela mínima de 10.000 metros cuadrados y de mantener libre la mitad de la superficie para uso agrario, o a la excepción para implantar en suelo no urbanizable depósitos logísticos, patios de contenedores o áreas de apoyo al transporte al aire libre salvo si se trata de residuos o sustancias peligrosas, dejando de lado también la obligación de dejar la mitad de la parcela libre de ocupación.

Trabajos el pasado 10 de julio en un solar en el casco urbano de El Altet. / INFORMACIÓN

“Engañados”

Así las cosas, a través de sus redes sociales, Juan José Mateo ha pedido una reunión con el alcalde en la que estén presentes también residentes de las pedanías afectadas de aquí al viernes, día en el que, precisamente, ya ha anunciado una comparecencia pública frente al Ayuntamiento de Elche, junto a representantes de las asociaciones vecinales de Torrellano y El Altet. “Queremos que el alcalde se siente con las asociaciones afectadas de aquí al viernes, y nos explique por qué se da una amnistía encubierta a lo ilegal, dejando Torrellano, El Altet y Balsares con hierro muerto”, señala Mateo, que da por hecho que esta reforma legislativa va a tener incidencia en los aparcamientos de coches, y afirma sentirse “engañado” por el alcalde. Hasta el extremo de que asegura que “aquí tenemos chatarra muerta y asfalto, mientras que en Elche se planta arboleda, se construyen puentes, y se ponen nuevas aceras”.

Una imagen con la que los vecinos denuncian que hay coches aparcados fuera de la campa clausurada. / INFORMACIÓN

“Firmes”

Desde el Ayuntamiento, sin embargo, aseguran que, aunque deberán leer la letra pequeña de los cambios introducidos vía Ley de Acompañamiento en las Cortes, la hoja de ruta con las campas se mantiene, y que se mantienen firmes en el propósito de modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para poner ordenar estas actividades económicas en el Camp d’Elx. Además, aseguran que la predisposición del alcalde para reunirse con los residentes de las pedanías afectadas es “total”, aunque sostienen que no ha entrado ninguna petición formal en el Ayuntamiento al menos hasta este martes, para mantener un encuentro.

La campa clausurada, en una imagen tomada por los vecinos. / INFORMACIÓN

Otros terrenos

De hecho, el Ayuntamiento clausuró a finales de junio una campa a la entrada de Torrellano. Sin embargo, desde entonces, la Asociación de Vecinos Vial del Aeropuerto ha venido denunciando se han seguido aparcando coches en el exterior de la campa cerrada, y que se están acondicionando otros terrenos próximos como alternativa a la parcela precintada. Una situación que, afirmaban, se vio agravada el pasado 10 de julio, cuando los afectados mostraban imágenes de una nueva parcela que se está arreglando en pleno casco urbano de El Altet, junto a otra campa de la zona. No en vano, ese mismo día, la Policía Local levantaba acta para activar el procedimiento y verificar si realmente era una campa.

Clausura

El negocio de estacionamiento de vehículos clausurado el pasado 26 de junio desarrollaba su actividad sin licencia de apertura a la entrada de Torrellano, en una parcela con una extensión de 20.000 metros cuadrados, y en la que había en ese momento medio millar de vehículos. Un paso que llegaba después de la moción aprobada por la junta de gobierno el pasado 23 de abril para modificar el PGOU y, así, poner orden con estos negocios.

Más de 100 establecimientos

Ese mismo 26 de abril el propio alcalde explicaba que ya se han identificado más de 110 establecimientos, que se traducen en 100 hectáreas de ocupación en pleno Camp d’Elx, y la Policía Local junto con ingenieros municipales habían realizado alrededor de 81 controles. “Todas presentan algún tipo de irregularidad administrativa, aunque no todas se encuentran en la misma situación jurídica y ahora disponen de un plazo de tres meses para aportar proyectos, medidas de seguridad y el resto de documentación exigida”, afirmó el regidor. Asimismo, precisó que alrededor de 30 instalaciones cuentan con licencias provisionales concedidas en 2005, y también se están revisando. Una presión sobre las campas que, desde el bipartito de PP y Vox en Elche, afirman que se mantiene, mientras vecinos de la zona, capitaneados por la Asociación de Vecinos Vial del Aeropuerto, aseguran que no es suficiente, y piden más mano dura contra este tipo de negocios que, sostienen, está acabando con el pulmón verde de estas pedanías.