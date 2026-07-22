Elche se blinda ante el calor extremo: qué puedes hacer y qué no este jueves por la alerta roja

Elche afrontará este jueves una jornada excepcional marcada por la alerta roja por altas temperaturas, la máxima prevista por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Ante este escenario, el Ayuntamiento anunció este miércoles que se va a activar en las próximas horas un dispositivo extraordinario para proteger a la población, con medidas que incluyen la suspensión de todas las actividades al aire libre, la paralización de los trabajos en exteriores de los empleados municipales, la apertura de un refugio climático para personas sin hogar y el refuerzo de la vigilancia en las zonas forestales por el elevado riesgo de incendios.

El decreto municipal establece que las medidas estarán vigentes durante la franja de mayor riesgo, entre las 12 y las 20 horas, periodo en el que las autoridades recomiendan permanecer en espacios cerrados, climatizados o con sombra y limitar al máximo cualquier desplazamiento que no sea imprescindible. El objetivo es evitar golpes de calor y otras complicaciones derivadas de unas temperaturas que alcanzarán valores extremos.

Suspensiones

Como medida preventiva, el Ayuntamiento ha decretado la suspensión de todas las actividades deportivas, festivas, recreativas, culturales y educativas que estuvieran programadas en espacios abiertos. La decisión afecta especialmente a las escuelas infantiles de verano que desarrollan actividades al aire libre, como las que se están celebrando en Palmerales y Carrús, así como a los mercados periódicos de venta no sedentaria y cualquier otro acto previsto en la vía pública durante las horas de máxima incidencia del sol.

El Consistorio recuerda además que aquellas actividades privadas que continúen desarrollándose en espacios abiertos deberán cumplir estrictamente los protocolos y medidas de prevención establecidos para este tipo de episodios meteorológicos excepcionales.

Recomendaciones

Además de evitar permanecer al aire libre entre las 12 y las 20 horas, especialmente si se trata de personas mayores, niños pequeños, embarazadas o ciudadanos con enfermedades crónicas, las autoridades sanitarias aconsejan hidratarse de manera frecuente, incluso aunque no exista sensación de sed, así como vestir ropa ligera, amplia y de colores claros, utilizar gorra o sombrero cuando sea imprescindible salir al exterior y aplicar protección solar. También se recomienda mantener las viviendas frescas, ventilándolas durante las primeras horas del día y al anochecer, bajando persianas y evitando la entrada directa del sol durante las horas centrales de la jornada.

Esfuerzos físicos

Asimismo, aconsejan reducir al mínimo los esfuerzos físicos intensos, aplazar cualquier actividad deportiva o de ocio al aire libre y permanecer, siempre que sea posible, en edificios climatizados o zonas con sombra. Otro aspecto fundamental es prestar atención a familiares, vecinos o personas que vivan solas y puedan necesitar ayuda o asistencia durante el episodio de calor extremo.

Evitar riesgos

Durante una alerta roja, las administraciones insisten en evitar cualquier conducta que aumente el riesgo de sufrir un golpe de calor. Entre ellas figuraría realizar ejercicio físico intenso bajo el sol, permanecer durante largos periodos en espacios abiertos durante las horas centrales del día o consumir bebidas alcohólicas, ya que favorecen la deshidratación.

También recuerdan que nunca debe dejarse a niños, personas dependientes o animales dentro de vehículos estacionados, ni siquiera durante unos minutos, debido a que la temperatura en el interior de un coche puede elevarse de forma muy rápida hasta alcanzar niveles potencialmente mortales.

Anuncio de alerta roja para este jueves en Elche / INFORMACIÓN

Refugio climático

El Ayuntamiento también ha activado el protocolo de prevención de altas temperaturas para personas sin hogar, coordinado junto a la Policía Local, la Fundación Conciénciate, Cáritas y Cruz Roja.

Dentro de este dispositivo permanecerá habilitado durante las 24 horas del día el Centro de Acogida y Pernocta de la Fundación Conciénciate en la calle Cañada, 20, que funcionará como refugio climático. Allí las personas sin hogar dispondrán de comida, fruta, agua fría, kits para combatir el calor, duchas, lavandería, consigna, zona de carga de teléfonos móviles y servicio de pernocta.

Trabajos al aire libre

Otra de las medidas excepcionales contempladas en la resolución municipal consiste en la aplicación del Protocolo de actuación para el trabajo en época de altas temperaturas, que implica la paralización de todos los trabajos en exteriores realizados por empleados del Ayuntamiento de Elche mientras permanezca activa la alerta roja. La medida busca evitar riesgos laborales derivados de la exposición prolongada al calor extremo.

Incendios

El episodio de calor extremo también ha llevado al Ayuntamiento a activar de forma preventiva el dispositivo de Protección Civil en las zonas de monte y pinada del término municipal, teniendo en cuenta que el incremento de las temperaturas, unido a la baja humedad ambiental y al estado de la vegetación, eleva considerablemente el riesgo de incendios forestales, por lo que se reforzará la vigilancia y se pide a la ciudadanía extremar la precaución y evitar cualquier conducta que pueda originar un fuego.