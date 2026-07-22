La Coordinadora Feminista de Elche lleva ante el Ministerio de Igualdad y el Consell la exclusión de las mujeres en el Misteri y amaga con llegar hasta la Unesco

La Semana Santa de Sagunto copaba no pocos titulares el pasado mes de marzo, después de que se impusiera por mayoría en una votación el mantenimiento del veto a que las mujeres participaran en la Cofradía de la Purísima Sangre, tal y como había ocurrido en los últimos 500 años. Poco después, el Ministerio de Industria y Turismo actuaba en consecuencia y anunciaba que iniciaría los trámites para retirar la declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional a la Semana Santa de Sagunto, un reconocimiento concedida en 2004. Un escenario este que ha dado alas a la Coordinadora Feminista d’Elx, que considera que esta situación guarda muchas similitudes con Elche y su Misteri. Hasta el extremo de que ya ha remitido sendos escritos al Observatorio de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Instituto de las Mujeres dependiente del Ministerio de Igualdad, y a la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad.

Las tres Marías, acompañadas de los "angelets" del Misteri d'Elx, en una imagen retrospectiva. / Matías Segarra

Papeles femeninos

Lo hacen porque consideran que la negativa a dar participación a las niñas en la Escolanía y a las mujeres en las representaciones es una “discriminación” y una “vulneración de la igualdad”. Incluso no descartan llegar por eso mismo hasta la Unesco, organismo que es el que concedió la declaración de Patrimonio de la Humanidad, y que es en lo que, precisamente, se escudan los sectores más reacios a dar entrada a la mujer en las escenificaciones para interpretar los papeles femeninos, como el de la Virgen o María Salomé y María Iacobe. “Sería una evolución lógica y natural, porque no estamos en el Medievo, sino en el siglo XXI, e incluso eso permitiría que el Misteri fuera más Patrimonio todavía”, señalaron desde la Coordinadora, desde donde abogan por pedir informes documentados en este sentido para avalar este cambio.

La Escolanía y el Coro Juvenil, en Santa María, en el Congreso Mariológico celebrado a finales de febrero de 2025. / Matías Segarra

Patronato

De hecho, parece ser que, recientemente, y antes del cambio de patronos, llegó a la Junta Rectora del Misteri un escrito de la Generalitat, tras el registro de la instancia de la Coordinadora, para que diera su opinión. El Patronato incluso contestó con un informe y la portavoz de Compromís y patrona hasta hace solo unos días, Esther Díez, pidió que constara en acta que votaba en contra de la respuesta, como ella misma explica. Lo hizo, añade, porque en ese documento se amparaban en las particularidades del Misteri a la hora de explicar por qué no salen niñas. “El Patronato, tradicionalmente, siempre busca la manera de justificar el inmovilismo, pero ciertamente cuestiones como apartar a las niñas de la Escolanía, de la que formaban parte hasta los 2003, no tiene ningún tipo de justificación y, en cuanto a la participación de las niñas en La Festa, hay quienes pueden seguir empeñados en mirar hacia otro lado, pero es un debate ganado en la calle”, alega.

Concierto de la Escolanía de la Capella del Misteri d`Elx, en una imagen de archivo. / Matias Segarra

El escrito

Sea como fuere, en el escrito presentado ante el Consell el pasado 4 de mayo, la Coordinadora Feminista indica que “lo ocurrido en los recientes días de Semana Santa en Sagunto, en el que una cofradía ha prohibido la entrada a mujeres, nos hace recordar la discriminación que las mujeres y niñas ilicitanas estamos sufriendo, al prohibir su participación en el Misteri d’Elx y en su Escolanía”. Tras ello, se recuerda que “es un tesoro cultural del pueblo de Elche y una de las joyas más preciadas del patrimonio valenciano, como prueban su declaración como Monumento Nacional en el año 1931, y su inclusión, en el año 2001, en la primera Proclamación de las Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la Unesco”, sin pasar por alto su origen medieval, como se expresa literalmente. Ahora bien, también se apunta que, según la Ley del Misteri de 2005, La Festa es “una seña de identidad del pueblo ilicitano”, poniendo el foco en que se habla de pueblo.

El primer día del ensayo general del Misteri d'Elx en agosto de 2025. / Áxel Álvarez

Relegadas

Por eso mismo, en la instancia, llaman la atención sobre el hecho de que “las mujeres no pueden participar en su representación, relegándolas a labores fundamentales para el desarrollo de la representación, pero totalmente invisibles para el público, como son las labores de costura, mantenimiento de la vestimenta, organización y mantenimiento en definitiva de la representación”. También denuncian que las niñas tampoco son admitidas en la Escolanía, pese a que la ley habla de “coro infantil”, sin distinguir por sexos. Una cuestión que, a juicio de la Coordinadora, “es simplemente un acto basado en la discriminación y segregación de género, un hecho que coarta y prohíbe a las niñas el acceso igualitario a la cultura, lo que supone un grave retroceso, ya que desde los años 80 se fueron incorporando voces femeninas a la Escolanía y que permanecieron hasta principios de este siglo XXI”.

El primer día del ensayo general del Misteri d'Elx en agosto de 2025. / Áxel Álvarez

“No estamos en el Medievo”

Es más, a su juicio, “con esta negativa -a que haya chicas en la Escolanía-, se está mermando la participación de las niñas en la cultura y formación musical, dado que muchos niños que participan en la Escolanía, que funciona como cantera musical, inician a su salida carreras musicales profesionales”. Por eso, piden al Observatorio de la Generalitat que tome cartas en el asunto, para que se produzca la inmediata incorporación de las niñas a la Escolanía y de las mujeres a las representaciones. “No estamos en el Medievo, estamos en el siglo XXI, un siglo que ha de ser de grandes avances para las mujeres en materia de igualdad de oportunidades, y que no podemos permitir que Patrimonios de la Humanidad mantengan este tipo flagrante de desigualdad y discriminación para las mujeres ilicitanas en este caso”, sentencian en el escrito, que se pronuncia en los mismos términos que el registrado ante el Gobierno central el 11 de mayo.

Pancarta aparecida en noviembre en la pasarela peatonal de la ladera. / Matías Segarra

De todas las personas

Argumentos que, por otra parte, son los que mantuvieron Eva Irles y Marisa Bartolomé, integrantes de la Coordinadora, durante una comparecencia este miércoles para elevar la presión con este tema. Hasta el extremo de que Irles incidió en que las mujeres ahora están desempañando papeles secundarios, cuando “es una representación, un Patrimonio Mundial, que debería ser de todas las personas”, mientras que Bartolomé subrayó que el hecho de que “el 50 % de la población esté fuera de esa representación nos parece absolutamente fuera de lo que son los reconocimientos de los derechos humanos”. De hecho, confían en que tanto el Gobierno como la Generalitat acaben instando a la Junta Rectora y a su nuevo presidente, José Manuel Sabuco, a reconsiderar una postura que, apostillaron, “queda lejos de los valores democráticos y de igualdad que debería garantizar un bien cultural que es de todo el pueblo ilicitano”. De momento, la Coordinadora quiere solicitar una reunión con Sabuco.

Concentración mensual

Por otro lado, la Coordinadora Feminista retoma este sábado su cita mensual de todos los días 25 del mes en Elche para visibilizar el problema estructural que representa la violencia machista. Por eso, invitó a la ciudadanía a condenar los asesinatos machistas en la concentración que se traslada a las 20 horas por las altas temperaturas. Desde la entidad, lamentan que haya ya 31 mujeres asesinadas en este 2026, con tres de los asesinatos en 24 horas, y elevan el número total de víctimas desde que se contabilizan las cifras a 1.372.