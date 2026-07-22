Una Cridà más grande en las Fiestas de Elche y nuevamente sin el campo en la Ofrenda a la patrona

A escasos días del arranque de las Fiestas de Elche, se despejó este miércoles una de las principales incógnitas. La tradicional Cridà del 1 de agosto se celebrará sin problemas pese a las obras de urbanización del entorno del estadio Martínez Valero y, además, será más espectacular, creciendo un 50% en superficie, pasando de los 900 metros cuadrados del 2025 a 1.350, incorporarndo láser y efectos de luz y fuego. Este es uno de los principales anuncios que hizo el presidente de la Gestora de Festejos Populares, Fernando Jaén, durante la tradicional comida Dinars en Festa en colaboración con Estrella Levante para agradecer la labor de los medios y presentar las principales novedades.

Ofrenda

En el encuentro también se evidenció que sigue la tensión entre la Gestora y la Unió de Festers del Camp d'Elx (Ufece) después de que Jaén y la edil de Festejos, Inma Mora, confirmasen que la entidad del campo ha vuelto a rechazar participar en la ofrenda floral que los festeros hacen a la patrona cada 14 de agosto, pese a los intentos por llegar a un acuerdo. En 2024 la entidad no participó y la crisis se viene arrastrando desde entonces, especialmente en 2025. Aunque parecía que se habían calmado las aguas en estos meses, después de que la Ufece apuntase a un acto propio, se ha vuelto a descolgar de la tradición en la ciudad.

La edil explicó que el Ayuntamiento ha mantenido distintas reuniones con ambas entidades durante los últimos meses, aunque volvió a insistir, como el verano pasado, cuando se avivó la polémica, que la organización de esta cita corresponde exclusivamente a la Gestora, encargada también de fijar el protocolo del acto.

"Es muy triste"

Mora lamentó profundamente la decisión de la Unió de Festers, calificando la situación de "muy triste", especialmente para las niñas y jóvenes que representan a las comisiones de las pedanías y no podrán acudir a la cita. Al hilo, la representante del área municipal de Festejos insistió en que esta ofrenda tiene un carácter único y que cada año son más los entes y festeros de otros municipios que solicitan participar en ella.

Representantes municipales y de la Gestora con los periodistas durante Dinars en festa / Salva González

Cadafal

Al respecto, el representante de la Gestora fue todavía más contundente. Reveló que desde el pasado 31 de mayo ha mantenido conversaciones personales con su homónimo en el Camp d'Elx, Andrés Coves, y aseguró que finalmente la negativa llegó una vez la entidad conoció el protocolo previsto para acceder al cadafal de la Virgen.

Según Jaén, el desacuerdo no radica en la celebración en sí de una ofrenda independiente, sino en el orden y la forma de subir a recibir a la patrona, por lo que defendió que el protocolo aprobado no puede condicionarse por cuestiones de protagonismo. "Los festeros del Camp d'Elx tienen tanto derecho como cualquier otro a participar", afirmó antes de calificar de "vergonzosa" la decisión de rechazar nuevamente la invitación.

Tranquilidad

Al margen de los problemas internos, la Gestora se centró en lanzar un mensaje de tranquilidad ante los rumores de cancelación del acto del 1 de agosto por las obras de urbanización. El único cambio, según Jaén, es que la mascletà vertical sufrirá un pequeño desplazamiento por el retranqueo de cinco metros que se ha hecho en el solar donde el pasado año 45.000 personas disfrutaron de esta bienvenida a las celebraciones en honor a la Maredéu.

Desde la entidad señalaron que ha habido total predisposición por parte de la promotora de las obras e incluso garantizaron que el montaje será más ambicioso que en otras ediciones, con 45 metros de longitud por 30 de altura y empezará antes. Según la organización, el calor extremo condiciona estos trabajos, por lo que las estructuras comenzarán a instalarse en la tarde del 30 de julio, la pólvora llegará el día 31 y todo el personal trabajará exclusivamente en horario nocturno, desde las 20 horas hasta la madrugada, para evitar las altas temperaturas.

En total, se prevé que el espectáculo dure 12 minutos, que irán precedidos por la tradicional intervención de las reinas de las Fiestas para invitar a los asistentes a acudir al pregón del 7 de agosto en la Plaça de Baix.

Acto religioso

Si este acto se implementó hace ocho años para ir calentando motores de cara al pregón, en 2026 las Fiestas arrancarán incluso antes de dar la bienvenida a agosto. La principal novedad será la incorporación de una misa festera, que se celebrará el próximo domingo 26 de julio, al mediodía, en la basílica de Santa María.

El acto, similar al que ya realizaban otros entes como la asociación de Moros y Cristianos, reunirá a las reinas mayores e infantiles de todas las comisiones de fiestas, junto a las Reinas Mayor e Infantil de Elche y los presidentes de las distintas entidades, con el objetivo de pedir a la Virgen de la Asunción que las fiestas transcurran "con tranquilidad, paz, amor y mucha fiesta", según expresó Jaén. Mora, por su parte, destacó que esta celebración viene a cubrir un vacío dentro del calendario festero que permitirá abrir oficialmente el ambiente de las Fiestas de Agosto varios días antes de los actos tradicionales.

Más participación

Por lo demás, se mantendrá el grueso de la programación ya consolidada, aunque con pequeños cambios. El 2 de agosto será el Soroll de Festa para dar protagonismo a las bandas de música mientras el 3 tendrá lugar la mascletà en el entorno del Centro Comercial L'Aljub por la tarde.

Arroz con costra

Tras el pregón del 7 de agosto, el calendario continuará el día 10 con el Concurso de Arroz con Costra, que volverá a desarrollarse bajo la gran carpa del racó instalada en el Paseo de la Estación. La Charanga del 11 de agosto mantendrá el reparto de 14.000 montaditos y 13.000 balones que se lanzarán al público. Como novedad, este año se repartirán además 2.000 peluches durante el desfile, ampliando los obsequios destinados a los asistentes.

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Pobladores estrena cartel y presidente La Asociación Histórico-artística de Pobladores también calentó motores este miércoles con la presentación del cartel anunciador de su Ágora Heliketana en las Fiestas de agosto. La obra es de la artista Araceli Domingo Vicente y refleja claramente el potencial íbero de la ciudad. Tras desvelarse este trabajo, el nuevo presidente, Antonio Salinas, le impuso la insignia de Pobladores a la autora y se estrenó al frente del ente con un discurso poniendo de relieve la apuesta que realiza el colectivo por impulsar la investigación, la conservación y la difusión del patrimonio histórico. Esta lectura vino después de que en febrero se anunciase el relevo de la junta directiva en la que estará acompañado por Christian Amorós como vicepresidente, Adrián Fuentes como secretario, Lucía Quesada como vicesecretaria, Mara García como tesorera, David Amorós como vicetesorero y Melodie Asencio como vocal. El encuentro también sirvió para reconocer a Nati Rubiño como cargo de honor 2026.

Áxel Álvarez

Basílica

En cuanto a la Batalla de Flores del día 12, la Gestora aseguró que se celebrará sin problemas en el entorno de Traspalacio, hacia la basílica de Santa María, porque la empresa que se encarga de reurbanizar la plaza del Congreso Eucarístico les ha transmitido que las obras en esta parte estarían concluidas para el evento. Tras moverse de Maestro Albéniz en 2025 para ganar esplendor, la previsión este año es que se duplicarán hasta las 1.000 las bolsas de tagetes que se repartirán entre el público, por lo que confían en que la producción de la que se encarga el Ayuntamiento en los huertos públicos sea superior a la pasada campaña.