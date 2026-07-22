Elche ofrece refuerzo escolar para familias vulnerables en Carrús y Los Palmerales

El refuerzo en las escuelasde Elche para familias y menores en situación de vulnerabilidad llega este verano a los barrios de Los Palmerales y Carrús-Este. Este miércoles, la edil de Infancia, Familia y Mayores, Aurora Rodil, visitó el CEIP Miguel Hernández, centro donde, durante todo el mes de julio, se atenderá de manera gratuita a 80 jóvenes de edades comprendidas entre tres y doce años, derivados de los servicios sociales municipales. Como ya se adelantó en febrero en este diario, la concejala también anunció la puesta en marcha de una Escuela de Verano, similar a la que ya hay implantada, como alternativa educativa en la zona de Carrús.

Actividades

Los menores, de hecho, están disfrutando estos días de un enorme catálogo de actividades como talleres de manualidades, jardinería, risoterapia, percusión, deporte e higiene básica, e incluso, a través de la herramienta simbólica "la gaviota", se les permite fomentar la mediación y la convivencia entre todos ellos.

Por si fuera poco, los más pequeños también gozan de momentos de "relax" y diversión junto a sus compañeros en las piscinas de Los Palmerales y en las salidas y visitas que realizan durante las excusiones.

La edil de Infancia, Familia y Mayores, Aurora Rodil, junto a un niño del programa escolar. / INFORMACIÓN

Otro centro escolar

En esta misma línea, la edil destacó que este es el primer año que el Ejecutivo local decide poner en marcha una iniciativa similar en el CEIP Giner de los Ríos, situado en el barrio de Carrús-Este, con el objetivo de trasladar esta bonita experiencia a otras zonas del municipio que también carezcan de esta ayuda y necesiten este tipo de recursos socioeducativos.

Comedor

Además de contar con el servicio de comedor escolar durante el mes de julio, el Ayuntamiento concederá ayudas directas valoradas en 140 euros a cada menor que forme parte del programa escolar, con el objetivo de poder ayudar a las familias durante todo el mes de agosto.

Calidad de vida

La concejala explicó que "el objetivo es que los menores vulnerables de Los Palmerales tengan el mejor verano posible, ofreciéndoles actividades educativas y de ocio que mejoren su calidad de vida y cubran también necesidades básicas como la alimentación”.

Colaboración

El programa cuenta con la de la Federación de Asociaciones Gitanas de Alicante (FAGA), la Casa de la Dona y la Asociación Tamarit, entidades que participan en el desarrollo de distintas actividades.

Elección del centro

Rodil destacó que el CEIP Miguel Hernández es un Centro de Acción Educativa Singular, es decir, está destinado a compensar las desigualdades sociales de los menores con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades mediante recursos educativos específicos.

En este sentido, también señaló que desde el Ayuntamiento se está colaborando durante todo el curso escolar en el barrio, a través de programas de mediación social y cultural, además de impulsar esta escuela de verano.