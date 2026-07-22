PP y Vox llevan el aire clásico de las farolas al Paseo de la Estación de Elche

Era agosto de 2024 cuando el equipo de gobierno de PP y Vox en Elche empezaba a sustituir en la Plaça de Baix aquellas farolas con pinta de poste de rugby que colocó PSOE y Compromís tras la peatonalización hace un lustro por otras de un corte clásico. Tan clásico era el corte, justificado por el gobierno local para armonizar el conjunto de la vía pública, que hay quienes incluso las llaman barrocas, aunque el alcalde, Pablo Ruz, siempre las ha llamado históricas defendiendo las líneas que se empleaban en los años 50. Digamos que aquel gesto de lavado estético impulsado por el primer edil en algunas calles primero y con un contrato de algo más de 320.000 euros después que incluía la nueva iluminación del Ayuntamiento, marcó un punto de inflexión para la extensión de este modelo de iluminación por el centro e incluso en algunos barrios.

Precisamente a finales de noviembre de 2025 se adjudicó otro contrato por 1,1 millones de euros dividido en dos lotes para la sustitución de más de un millar de luminarias que incluían el cambio no sólo de la tecnología lumínica si no también los soportes. Y uno de los movimientos más llamativos es el que se está ejecutando estos días en el Paseo de la Estación. El vial por excelencia para celebrar las ferias como la del libro este 2026 o la fireta del Camp d'Elx, además de operar como salida de la procesìón del Domingo de Ramos y de carreras populares, también se ha visto embrujado por este tipo de recatadas farolas que incorporan incluso detalles personalizados como el escudo heráldico de la ciudad en relieve.

Operarios durante la instalación de una de las farolas en el Paseo de la Estación de Elche / J.R.Esquinas

Del Parque Deportivo al Municipal

Hace un tiempo ya se colocaron algunas en el lateral próximo al Parque Deportivo y hasta este mismo miércoles se estaban instalando una decena de farolas ornamentales más en la acera anexa al Parque Municipal, donde siguen las obras de cimentación por parte de la empresa adjudicataria, Eiffage, como podía verse en el lugar con vallas bordeando las columnas para prevenir tropiezos de ciudadanos.

Estas nuevas farolas de 84 vatios están distribuidas entre dos centros de mando, ya que unas dependen del situado en Nuestra Señora de la Cabeza y las cinco restantes en el de Candalix, según el pliego. Físicamente el usuario se dará cuenta que están ubicadas en el mismo lugar que las anteriores sin que se hayan ganado puntos de luz, aunque la apuesta es mejorar la eficiencia energética de la red municipal mediante la implantación de tecnología LED y la renovación de puntos de luz deteriorados, como todo este tiempo ha defendido el Ejecutivo local.

Otro aire

Los pliegos incluyen que dentro de la ejecución, que estaba fijada con un plazo máximo de cuatro meses, se incluye la retirada de las columnas actuales, la demolición de sus cimentaciones y la construcción de nuevas bases adaptadas a las características de los modelos suministrados. En respuesta a estas últimas actuaciones, hay residentes que tienen la idea de que todo lo que sea dar otro aire a la ciudad es positivo, y más en zonas de alto tránsito. En contraposición hay un sector que opina que el Ayuntamiento está despilfarrando el dinero de las arcas municipales poniendo más cemento en la vía pública y cambiando luminarias que ya funcionaban, como en multitud de ocasiones le ha recriminado la oposición.

El pasado mayo el equipo de gobierno hablaba de que se iniciaba la sustitución de 121 columnas con sus correspondientes luminarias LED aunque una veintena de los soportes son dobles con segunda luz. El desglose técnico apunta a que se han instalado dentro del proyecto una decena de farolas en Reina Victoria, 21 en la avenida de la Comunidad Valenciana, 21 en Eugenio d’Ors, 37 en Curtidores, ocho en Luis Gonzaga Llorente, ocho vinculadas a Nuestra Señora de la Cabeza, cuatro en Candalix y doce en el Paseo de la Estación. Aunque se instalarán 121 columnas, estas incorporarán un total de 143 luminarias, dado que veinte de los soportes previstos son dobles y llevan una segunda luz.

Ampliación

El contrato también contempla otras 82 farolas ornamentales completas en jardines, plazas y espacios peatonales de Elche y sus pedanías. De ellas, 65 reemplazarán columnas existentes y 17 supondrán una ampliación efectiva de la red. Los cuadros totales de de actuación del proyecto identifican 1.097 luminarias concretas que tenían que sustituirse: 675 en Altabix y 422 en el Sector V.

Algunas de las primeras calles donde empezó este cambio de estructura fue en la calle Sant Jordi. Fue en marzo de 2024, antes de implementarse frente al edificio Consistorial, cuando Ruz hablaba de una extensión del modelo similar al siglo XX para Puerta Orihuela, San Miguel, Solares, el entono de la calle Santa Bárbara, Replaceta de les Barques o Virgen de los Desamparados. Entonces mantenía que la idea era "homogeneizar" el mobiliario urbano, mejorar la eficiencia energética y embellecer la ciudad, como estrategia conjunta con la plantación de árboles dentro del plan Elx Natura”.

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Enconces el alcalde insistía en que esta es una acción fundamental. “La ciudad tiene que funcionar desde el área de Acción Social y la generación de empleo, pero además se tiene que embellecer el casco urbano y ampliar el casco histórico. Que los vengan sepan que hay vida más allá de la Glorieta y pueden pasear por este entorno. Se trata de recuperar el casco histórico desde Santa María y el Parque Municipal al Raval. Queremos dar dignidad a espacios como estos, donde se encuentran algunas de las fachadas más bonitas de la ciudad”, exponía el primer edil.