Una nueva edición del Festival de Guitarra llega a Elche con la actuación de artistas internacionales

La XXVIII edición del Festival de Guitarra "Ciutat d'Elx" arranca este fin de semana. Este viernes 24 de julio los apasionados de la música podrán disfrutar de una cita programada en el claustro de la iglesia de San José a las 21 horas. La inauguración comenzará por todo lo alto con el concierto del surcoreano Kiwon Choi, graduado por la Universidad Nacional de las Artes de Corea, que regresa al certamen tras alzarse con el primer premio ex aequo en la edición de 2025 y que estará acompañado por Young Taek Jo, músico formado en la Universidad Nacional de Seúl. Juntos se encargarán de ofrecer un espectáculo cargado de sensibilidad y virtuosismo técnico, demostrando el altísimo nivel con el que están conquistando los grandes escenarios de Europa y Asia.

El festival se prolongará hasta el próximo 31 de julio, ofreciendo a sus participantes poder vivir una experiencia única llena de conciertos, clases magistrales y actividades relacionadas con la guitarra clásica.

Homenaje

Previamente a todo esto, este mismo viernes, a las 19 horas, en la Antigua Capilla de la Orden Tercera Franciscana, tendrá lugar la inauguración y charla de la exposición que servirá como homenaje al ilustre crevillentino Antonio Emilio Pascual Viudesuno, uno de los constructores de guitarras más influyentes del siglo XX, con una ponencia a cargo del músico e investigador Joaquín Fuentes Díaz.

Cartel del XXVIII Festival de Guitarra "Ciutat d'Elx" 2026. / INFORMACIÓN

Sábado 25 de julio

En esta misma línea, el sábado 25, a partir de las 10 horas, con entrada libre, se llevará a cabo la eliminatoria del certamen en el Aula Magna de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Ese mismo día, a las 21 horas, el prestigioso guitarrista urguayo Álvaro Pierri se encargará de dar color y sonido a la noche ilicitana. La actuación será en el claustro de San José y se podrá acceder a ella comprando una entrada anticipada por 10 euros o en taquilla, una hora antes de que comience el concierto, por 15.

Domingo 26 de julio

Para completar el fin de semana, el domingo 26, a las diez de la mañana, tendrá lugar el XVIII Concurso Calendura en las dependencias de la Universidad CEU Cardenal Herrera y, a las cuatro de la tarde, con entrada libre, se realizará en ese mismo recinto la semifinal del concurso. La jornada no termina aquí; pues a las 19 horas, en la Antigua Capilla de la Orden Tercera Franciscana, dará comienzo la inauguración de la exposición de guitarras históricas con entrada gratuita hasta completar aforo.

Actuación final

Gabriel Bianco, uno de los guitarristas clásicos más destacados de la actualidad, será el encargado de poner el broche final a este fin de semana musical. En el claustro de la Iglesia de San José, a las 21 horas, se podrá disfrutar de la actuación del francés, accediendo con entrada anticipada por 10 euros o con su compra en taquilla por 15.

El francés Gabriel Bianco, que ha actuado en más de 50 países y en emblemáticos escenarios parisinos. / INFORMACIÓN

Entradas

Para aquellas actuaciones que requieran de la compra de entradas anticipadas, estas se podrán adquirir a través de la página https://lomasticket.com. Además, este año el festival cuenta con un abono especial de 20 euros para entrar a los tres conciertos, que se puede adquirir en la plataforma de la venta de entradas.

Patrocinadores y colaboradores

Los conciertos del Festival de Guitarra "Ciutat d’Elx" han sido patrocinados por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Elche, Elx Cultura, Diputación de Alicante y las Bibliotecas Municipales de Elche, junto al patrocinio de los cursos por parte de la Universidad CEU Cardenal Herrera y la colaboración de PIMA, Asociación de Guitarra Clásica, Semana Bach Elche, El Tendre, Knobloch Strings, Hannabach y el Instituto de Enseñanza Secundaria Carrús.

Toda la información actualizada del festival puede consultarse en la página web oficial: festivalguitarraelche.com