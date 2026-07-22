La Policía Local eleva la presión sobre la Subdelegación del Gobierno para que Elche tenga agentes de paisano

Es una reivindicación que, a este paso, acabará tomando el cariz de histórica. Sin embargo, ni por esas ni el bipartito de PP y Vox, con su alcalde, Pablo Ruz, a la cabeza, ni el comisario principal de la Policía Local, César Zaragoza, están dispuestos a dar la batalla por perdida. Hasta el extremo de que en la inminente junta de seguridad que se debe celebrar en Elche con motivo de las Fiestas de Agosto ya han dejado claro que volverán a la carga con el nuevo subdelegado del Gobierno, Manuel Pineda, que aterrizó en el puesto el pasado mes de marzo, para que dé el plácet a la Administración local para que pueda disponer de agentes de paisano y, con ello, reforzar las labores de vigilancia. Sobre todo, por lo que hace a cuestiones de limpieza viaria y a los excrementos de las mascotas, que es una de las principales quejas que está llegando en estos momentos a la Casa Consistorial en cuanto a vía pública.

Un perro cruzando uno de los puentes de Elche. / Áxel Álvarez

“Por activa y por pasiva”

De hecho, el pasado mes de mayo, el regidor ilicitano reiteraba que quería que la Policía Local pudiera actuar de paisano para sorprender a quienes no recogen los excrementos de sus mascotas, afirmando que lo había pedido “por activa y por pasiva” a la Subdelegación del Gobierno, para que autorizara este tipo de dispositivos, mientras el Ejecutivo municipal avanzaba en una nueva ordenanza de convivencia ciudadana que pretende unificar y actualizar normas dispersas sobre limpieza, animales, botellón, ruido, vertidos ilegales, cableado y uso del espacio público.

Campaña polémica

La reivindicación volvía a ponerse públicamente sobre la mesa después de que Ruz fuera cuestionado por la polémica que ha generado la campaña en la que se alerta de sanciones de hasta 750 euros si los perros orinan en la acera en lugar de en la calzada. “Lo que hemos hecho es una campaña de difusión de lo que permite y no permite la ordenanza”, señaló Ruz, incidiendo en que la regulación ya existía, y que sólo está haciendo pedagogía.

Carteles fijados en las aceras de Elche para concienciar contra los orines / AXEL ALVAREZ

Pedagogía

“Cuando un alto porcentaje de las quejas de limpieza no es por el barrido, sino que es por el orín de los animales, algo tienes que hacer”, dijo a modo de justificación, apuntando a que hay zonas en las que hay muchos solares a los que las mascotas pueden acceder, y terciando que “es una polémica comprensible, pero que tiene algo de artificial, porque el Ayuntamiento no se ha inventado nada. La ordenanza ya estaba”. Lo hizo, además, apostillando que “el Ayuntamiento no busca sancionar a nadie, lo que pretende es que convivamos bien todos”.

Multas

Sea como fuere, y respecto a las multas que se han podido imponer, argumentó que “eso abre otro capítulo”, en referencia a los agentes de paisano. Ahí fue donde entró César Zaragoza:. “Desde la Policía Local hacemos todo lo que podemos para erradicar ese tipo de conductas”, señaló en alusión a los orines de las mascotas, que son las mismas en invierno que en verano, pero que se notan más ahora por el calor, indicó Lo hizo para, acto seguido, disparar con contundencia contra la Subdelegación: “El alcalde lo ha mencionado y yo lo voy a enfatizar, y es la negativa permanente y absoluta de la Subdelegación del Gobierno para conceder permiso a la Policía Local para que podamos hacer un trabajo que es exclusivo y excluyente nuestro. Sin embargo, nos impiden con su comportamiento, con su actitud, con su decisión el que seamos eficaces y eficientes en esta materia”, sentenció.

Una medida para minimizar quejas

En esta línea, Zaragoza explicitó que, en la última campaña de perros en Elche, se pusieron en torno a 200 denuncias, pero por defecaciones y orines muy pocas, una cuestión que, según el jefe de la Policía Local, se podría frenar ante el temor de que haya agentes de paisano vigilando. “Cuando hemos tenido sus agentes de paisano, se ha reducido enormemente la cantidad de quejas”, destacó, dirigiéndose al subdelegado, al que aseguró no conocer aún personalmente, pero al que le trasladará esta reivindicación en la próxima junta de seguridad.