Críticas por los vuelos a baja altura en Bonavista y la falta de soluciones al impacto acústico del aeropuerto Alicante-Elche

De los vuelos a baja altura en Bonavista-Montesol a la falta de reuniones para abordar nuevas medidas contra el impacto del aeropuerto Alicante-Elche-Miguel Hernández en las viviendas. Son las principales quejas que elevó este miércoles PSOE y Compromís en busca de soluciones. Los socialistas anunciaron que presentarán una moción al próximo pleno para elevar las reclamaciones de los vecinos de la citada urbanización.

Trasladaron que la asociación vecinal ya se dirigió a AENA hace una década para denunciar el paso de aeronaves a baja altura durante las aproximaciones y pedir medidas correctoras. Tras la negativa recibida entonces, este mes de julio volvió a solicitar una reunión con el director del aeropuerto por el incremento del tráfico y de las molestias durante las aproximaciones a la cabecera 10. Los residentes también reclaman el fomento de los descensos continuos.

Afección

Según el portavoz socialista, Héctor Díez, los vecinos disponen ahora de documentación oficial que reconoce la afección y expuso que ENAIRE, gestor de la navegación aérea en España, comunicó el pasado 22 de junio que las maniobras PNB del aeropuerto todavía se encontraban en fase de diseño y que estaba pendiente un estudio preliminar de viabilidad técnica para incrementar la pendiente de aproximación.

El portavoz del PSOE de Elche, Héctor Díez, en la urbanización Bonavista-Montesol / INFORMACIÓN

Desde el grupo municipal insistieron en que el ruido no puede tratarse como una simple molestia y citando a la Organización Mundial de la Salud manifestaron que hay residentes con riesgo de sufrir trastornos del sueño, estrés crónico y un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares por la exposición continuada a niveles elevados de ruido.

Rutas de vuelo

La moción plantea que se reúnan tanto el Ayuntamiento, AENA, ENAIRE, la Dirección General de Aviación Civil y las asociaciones vecinales para analizar posibles soluciones. Entre ellas figuraría estudiar una modificación de las rutas de vuelo para reducir el impacto sobre las zonas habitadas y elaborar estudios acústicos que permitan determinar las medidas más eficaces.

Desde el grupo municipal también reclaman el apoyo de la corporación para con los afectados, que el alcalde, Pablo Ruz, se reúna con AENA y que el Ministerio de Transportes estudie alternativas para mejorar la calidad de vida de los residentes. Asimismo, reclamarán información pública y específica sobre cualquier modificación de los procedimientos de vuelo.

Comisión

Por su parte, Compromís repuso que sólo se haya reunido una vez en este mandato la comisión de seguimiento ambiental del aeropuerto Alicante-Elche pese a las quejas por la contaminación acústica en núcleos como Bonavista, Torrellano, El Altet y Arenales del Sol. «Este órgano está bajo mínimos de actividad y eso se traduce en menos medidas para minimizar el impacto acústico y ambiental del aeródromo en nuestro término municipal», lamentó la portavoz, Esther Díez.

La coalición conoció este dato a través de una respuesta del Gobierno central a una pregunta del diputado de la coalición valencianista Alberto Ibáñez, quien había solicitado las actas de la comisión. En este foro están representados el Gobierno central, la Generalitat Valenciana y los ayuntamientos de Elche y Alicante.

Inactividad

Díez tildó de «preocupante» que la comisión se encuentre prácticamente inactiva cuando debería supervisar la aplicación de las medidas incluidas en el Plan de Acción contra el Ruido. También sostuvo que este tendría que ser el espacio para debatir los posibles cambios en las trayectorias de los aviones en los que, según explicó, trabaja AENA.

Compromís comparó la situación actual con la actividad desarrollada entre 2015 y 2023, periodo en el que según la formación se celebraron 17 reuniones en las que los representantes municipales solicitaron modificar la huella acústica del aeropuerto y comunicar de manera más efectiva las ayudas para insonorizar las viviendas de los vecinos afectados, entre otras medidas.

La portavoz responsabilizó también al alcalde, Pablo Ruz, de no reclamar la convocatoria del organismo y recordando que en abril PP y Vox votaron en contra de su moción para solicitar al Gobierno central la aplicación de medidas dirigidas a reducir el impacto acústico.