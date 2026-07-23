La alerta roja impone nuevas restricciones en Elche por el calor extremo y el riesgo de tormentas: cierre de espacios públicos y mensajes a los móviles

Los termómetros marcaban al mediodía de este jueves 38 grados en Elche, pero la sensación térmica era de 46 en muchos puntos. De hecho, el Ayuntamiento activó el miércoles el Cecopal para hacer un seguimiento permanente de la situación meteorológica y coordinar las medidas extraordinarias adoptadas tras la declaración de alerta roja por altas temperaturas por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), vigente entre las 12 y las 20 horas. Sin embargo, en torno a las 13.15 horas de este jueves el alcalde, Pablo Ruz, firmaba un nuevo decreto ampliando las limitaciones, que ya apuntaban desde un día antes a la suspensión de todas las actividades al aire libre, la paralización de los trabajos en exteriores de los empleados municipales, la apertura de un refugio climático para personas sin hogar y el refuerzo de la vigilancia en las zonas forestales por el elevado riesgo de incendios.

El Parque Municipal cerrado en Elche, en una imagen de las dos de la tarde. / Héctor Fuentes

Mensaje de alerta

En la resolución, de hecho, se apunta que, “ante la actualización facilitada por la Agencia de Seguridad y Emergencias respecto de la previsión de altas temperaturas y riesgo de tormentas, se considera adecuado ampliar las medidas preventivas”. El bipartito de PP y Vox aclara que el objetivo es “evitar cualquier incidencia que se pudiera producir”. La situación es tal que, a las 16 horas, se lanzó un mensaje a los móviles por el sistema de alertas del Ayuntamiento de Elche en el que se recomendaba no salir de casa hasta las ocho de la tarde, hidratarse, buscar lugares frescos y proteger a los más mayores.

Una joven refrescándose en la fuente de la Glorieta este jueves a mediodía. / Héctor Fuentes

Cierres

Así las cosas, y con lo marcado en el nuevo decreto, desde las dos de la tarde se cerraron parques, jardines y huertos ecológicos, entre ellos, el Parque Municipal. Asimismo, desde las 16 horas se hizo lo propio con las piscinas municipales, ante la posibilidad de que se registren posibles tormentas eléctricas. En paralelo, estaba previsto izar la bandera roja para el baño en las playas de Elche en el caso de que se diesen vientos fuertes, tormentas o fenómenos meteorológicos adversos de carácter similar. Unas medidas preventivas a las que sumaban las adoptadas por otras instituciones. Por ejemplo, ante la alerta roja por temperaturas extremas, la basílica de Santa María cerró sus puertas a las doce del mediodía y no tenía previsto abrir hasta las 19 horas, para sorpresa de algún turista despistado que en las horas centrales del día estaba paseando por el centro de Elche.

Obreros sentados en un banco de la Glorieta pasadas las doce del mediodía. / Héctor Fuentes

Minimizar riesgos

Previamente, la portavoz de la junta de gobierno local y edil de Sanidad, Inma Mora, había señalado poco antes de la firma de este decreto que de lo que se trataba era de impulsar “medidas preventivas para minimizar cualquier riesgo derivado de las altas temperaturas, como puede ser un golpe de calor, deshidrataciones o cualquier incidencia que pueda surgir”. Entre las recomendaciones, apuntó a la necesidad de evitar la exposición al sol, sobre todo a partir de las doce del mediodía, mantenerse hidratado, reducir la actividad física al aire libre y prestar especial atención a las personas más vulnerables, sobre todo a los niños y a los mayores. A ello, y ante la previsión de fuertes rachas de viento por la tarde, también añadió la necesidad de “intentar, en la medida de lo posible, retirar objetos de los balcones y de las terrazas, y mantener los toldos cerrados”.

Termómetro marcando 38 grados en el centro de Elche este jueves a mediodía. / Héctor Fuentes

Aire libre

Por su parte, el comisario coordinador de Emergencias de la Policía Local de Elche, Jesús Andreu, incidió en la suspensión temporal de todas las actividades al aire libre durante la franja horaria de mayor riesgo, en una decisión que afectó a actividades deportivas, festivas, recreativas, culturales y educativas, especialmente las escuelas de verano que desarrollan su programación en espacios exteriores, así como a los mercados de venta no sedentaria y cualquier otra actividad prevista en la vía pública entre las 12 y las 20 horas. También explicó que el Ayuntamiento, además, ha activado el protocolo específico para la atención de las personas sin hogar. En coordinación con la Policía Local, la Fundación Conciénciate, Cáritas y Cruz Roja, el Centro de Acogida y Pernocta estaba previsto que permaneciera abierto las 24 horas como refugio climático, ofreciendo comida, fruta, agua fría, duchas, lavandería, consigna, puntos de carga para teléfonos móviles y alojamiento. Es más, en las últimas horas se está haciendo un seguimiento de las personas que viven en la calle, para evitar que puedan sufrir algún percance por la ola de calor.

Monte y pinada

Asimismo, se reforzó de forma preventiva el dispositivo de Protección Civil en las zonas de monte y pinada de Elche, con especial atención a La Marina, El Pinet o El Hondo, para incrementar la vigilancia ante el elevado riesgo de incendios forestales durante este episodio de calor extremo, y se activó el protocolo de actuación frente a altas temperaturas para proteger a los trabajadores del Ayuntamiento paralizando los trabajos en exteriores mientras se mantenga la situación de riesgo.